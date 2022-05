Nová garáž či výměna oken. Podle jakých pravidel letos rekonstruovat?

Když po řadě let dojde nejen kvůli povětrnostním vlivům k opotřebení pláště domu, týká se to kromě fasády také dalších klíčových a namáhaných prvků – dveří, oken či garážových vrat. Často je nutné vyměnit tyto části za nové a kvalitnější.

Přestože se to přitom nemusí zdát, vyjádření stavebního úřadu se netýká pouze nových staveb, ale také některých rekonstrukcí. Zejména těch, u kterých dojde k narušení nosných konstrukcí stavby. Bez stavebního povolení se naopak obejdou takové úpravy, které nosnou konstrukci nenaruší, negativně neovlivní požární bezpečnost stavby, nebude třeba posoudit vliv na životní prostředí a nebudou použity neobvyklé materiály, které by se hmotností zásadně lišily od původních.

Při výměně garážových vrat nebo vchodových dveří není většinou potřeba stavební povolení, pokud nenarušíte nosné konstrukce stavby | Foto: LOMAX

Malou garáž postavíte bez stavebního povolení

Od velikosti garáže se neodvíjí jen investice do materiálu, ale také to, zda je nutné shánět stavební povolení. „Stále častěji se setkáváme se samostatně stojícími garážemi. U těch záleží na velikosti. Garáže nad 25 metrů čtverečních musí získat jak územní rozhodnutí, tak stavební povolení,“ říká Petr Přichystal, marketingový manažer společnosti LOMAX, jež se zabývá produkcí garážových vrat či vchodových dveří.

Uvedený limit však nemusí být lehké splnit. „Lidé dnes často vlastní více aut, která jsou navíc větší než před pár lety. Garáže jsou zároveň často spojeny s dílnou a slouží i jako úschovna pro kola, motorky i zahradní nábytek či nářadí. Z hlediska osobního komfortu je tedy lepší garáž postavit prostornější,“ doplňuje Přichystal.

Pokud přestavujete garáž o rozloze více než 25 metrů čtverečních, stavebnímu povolení se nevyhnete | Foto: LOMAX

Naopak garáže, které limit 25 metrů čtverečních nepřekračují, je možné postavit i bez těchto náležitostí, ale stále je nutné podat formulář k územnímu souhlasu, což je jednoduchá varianta stavebního povolení.

Tento princip by se však mohl změnit s novým stavebním zákonem. Novela mluví pouze o garážích do 5 metrů výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepené nejvýše do hloubky 3 metrů. Nová legislativa by měla zavést jediné řízení, a to řízení o povolení záměru, které by tyto garáže musely mít. Není však jisté, od kdy by povolení záměru mohli lidé začít podávat. Sněmovna totiž účinnost části nového stavebního zákona odložila až na rok 2024.

Okna zvládnete vyměnit bez dozoru úřadů

Kromě přípravy na novou garáž je jaro vhodným obdobím zejména pro výměnu starých oken. „Výměna je díky teplejšímu počasí příjemná, firmy nejsou tolik vytížené a i cena služeb je nižší než v exponovaných letních měsících,“ vysvětluje Přichystal.

Pokud při výměně oken uvažujete také o změně jejich rozměrů, bude nutné vyplnit formulář o ohlášení stavby | Foto: LOMAX

Pokud se okna vyměňují za vzhledově a velikostně stejná a nemění se jejich členění, jedná se pouze o takzvané udržovací práce a stavební povolení není potřeba. Pakliže nová okna budou vypadat jinak, budou větší nebo menší a budou jinak členěna, jedná se o stavební úpravu, která vyžaduje pouze vyplnění formuláře pro ohlášení stavby. Stavební povolení je naopak nutné v případě, kdy by montáž nových oken zasahovala do nosné stěny. „Takováto pravidla by měla platit i v novém stavebním zákoně, který ovšem namísto stavebního povolení pracuje už jen s řízením o povolení záměru,“ dodává Přichystal.

O rekonstrukcích v bytech často rozhoduje družstvo

Výměna oken v panelových domech se svými formálními náležitostmi příliš neliší. Kromě případného povolení úřadů však výměnu musí schválit také bytové družstvo či společenství vlastníků. Jejich souhlas je nutný i v tom případě, pokud se obyvatelé bytu rozhodnou vzít rekonstrukci od podlahy a zasáhnout do nosných konstrukcí stavby nebo měnit vzhled budovy. „Ten narušuje například venkovní stínicí technika. O její montáži si majitelé bytů nemohou rozhodnout sami, ale plánovanou investici jim musí odsouhlasit majitel či družstvo,“ vysvětluje Přichystal.

Oznámení o plánovaných rekonstrukcích by se však neměly týkat pouze úřadu a správců domu, ale také sousedů. Těm je přinejmenším slušné oznámit plánované změny a upozornit na možný hluk.