Nová éra betonárky v Lesonicích - moderní technologie i ruční výroba

Od letošního roku se začíná psát nové éra. Firma AGSTAV Třebíč, kterou v roce 2018 koupil V-Stav, zde vybudovala nejnovější technologii na výrobu betonových výrobků v České republice. Moderní betonárka s výrobní linkou nyní produkuje 2 000 m2 betonové dlažby denně a postupně bude kapacitu ještě navyšovat. Rozšířili také nabídku – nově v Lesonicích vyrábějí velmi žádanou velkoformátovou dlažbu a pustili se do ruční výroby tenkostěnných betonových květináčů. Jsou tvůrci vlastní receptury i designu a jediní v Česku. O modernizaci výroby i o tom, jak je náročné vymyslet a vyrobit květináč z betonu a jaké může mít uplatnění, jsme si povídali s provozním ředitelem AGSTAV Třebíč Bronislavem Valou mladším.

Betonárka v Lesonicích má nejnovější technologii na výrobu betonových výrobků.

Beton je v moderním stavebnictví velmi důležitý materiál a firma AGSTAV má v této oblasti bohaté zkušenosti. S vaším příchodem se začala psát nová etapa výroby betonových výrobků na Vysočině. Jaké změny a novinky jste uvedli v život?

Navazujeme na tradici výroby betonových výrobků, která má v Lesonicích počátek od roku 1970. Poslední roky se intenzivně věnujeme rozvoji a také vývoji betonových produktů. S tím souvisí výrazná modernizace celého areálu. Nadále se budeme věnovat výrobě betonové dlažby, tvárnic, obrubníků a dalšího betonového sortimentu. Nově se zaměřujeme na výrobu velkoformátových dlažeb, které jsou v moderní architektuře často používané. Díky své velikosti dodávají prostoru zcela jiný rozměr a povyšují ho na jinou úroveň. Další naší specializací je ruční výroba betonových květináčů. Jsme jediní v České republice, kteří mají vlastní design, recepturu betonové směsi a unikátnost podtrhuje i nízká hmotnost květináče. Nová éra, jak jste ji nazvala, je postavena na moderních technologiích a rozšíření nabídky pro naše zákazníky. Naše nová značka výrobků betoni v sobě spojuje dlouholeté zkušenosti, špičkové technologie a moderní poznatky.

Jak vypadá výroba betonové nebo jinak řečeno zámkové dlažby a dalších betonový prvků na zmodernizované lince v Lesonicích?

Srdcem celé výroby je vibrolisovací stroj. Do něj dávkujeme beton, který si sami na místě vyrábíme. Jedná se o tzv. zavlhlý beton, který lze okamžitě po vylisování odformovat a výrobek si udrží tvar určený formou, nerozteče se. Kdybychom pracovali s mokrým betonem, tak musí výrobek ve formě zůstat osm hodin. V našem případě máme velmi krátké výrobní cykly. Posledním krokem je zastávka ve vyzrávacích komorách, které pomáhají a urychlují zrání. Díky tomu můžeme za jednu směnu hotové výrobky skládat na palety a připravit k expedici zákazníkům. Další výhodou námi zvolené technologie je univerzálnost. Vibrolisovací stroj má výrobní podložku 1,4 x 1,1 metru a my si můžeme udělat jakoukoliv formu, která se do tohoto rozměru vejde. Nová výrobní linka disponuje zcela jinou kapacitou než ta původní. Dřív se vyrábělo pro zajištění lokálních potřeb kolem 200 m2 dlažby. My jsme toto číslo zvýšili na 2 000 m2 a plánujeme dosáhnout denní kapacity výroby 5 000 m2.

Moderní technologie a dlouholeté zkušenosti. Firma AGSTAV Třebíč je specialistou na betonovou výrobu.

Hlavními odběrateli byli především stavebníci a firmy z okolí Lesonic. S novou betonárkou a výrobní linkou tedy plánujete rozšíření a uspokojení poptávek z celé Vysočiny?

Naším záměrem je vyrábět kvalitní betonové výrobky moderní technologií a zásobovat stavební trh na Vysočině. Je důležité si uvědomit, že cenu u betonových výrobků navyšuje především cena za jejich dopravu. Tím, že jsme místní výrobci, náklady na dopravu po Vysočině nebudou tak velké. A také je v tom prvek ekologie – čím kratší doprava, tím méně emisí.

Betonová dlažba je v moderním stavebnictví velmi oblíbená. Vyrábíte nejen klasickou zámkovou, ale také velkoformátové dlaždice. Do jakých prostor jsou vhodné a v čem je jejich jinakost?

Ze zámkové dlažby se pokládají chodníky, parkoviště nebo průmyslové areály. Je to funkční a splňuje to požadavky na praktičnost a účelnost. Velkoformátové dlaždice poskytují jinou práci s prostorem. Jen si představte, jak může vypadat bazén obložený klasickou zámkovou dlažbou… A teď si zkuste představit velkoplošnou dlažbu. Vnímáte ten rozdíl? Větší rozměr dodává místu eleganci. Proto projektanti a architekti velké formáty betonových dlaždic používají v lokalitách, které chtějí pozvednout, dodat jim exkluzivitu. Často se s nimi pracuje v zahradách, ale i v byznys centrech a kancelářských komplexech. Své uplatnění mají i jinde. Velkoplošná dlažba má velký potenciál, začíná být poptávaná a my ji chceme v té nejlepší kvalitě provedení nabízet zájemcům.

Kde je možné vaše betonové výrobky pořídit?

Naše výrobky mohou zákazníci najít pod značkou betoni v Třebíči v TOMI stavebninách a také ve stavebninách Drak stav v Jaroměřicích nad Rokytnou a Moravských Budějovicích. Samozřejmě si mohou zájemci přijet i k nám do Lesonic, kde si vyberou to, co potřebují. Zajišťujeme i dopravu. Přehled betonového sortimentu včetně cen najdete na webu www.betoni.cz.

Zastavme se ještě u ručně vyráběných betonových květináčů. Opravdu jste jediní v Česku, kteří je vyrábějí?

Jsme jediní, kteří vyrábějí tenkostěnné květináče z vysokopevnostního betonu v různých velikostech. To je zcela jiný beton než ten, který známe ze stavby. Tento vysokohodnotný beton byl vyvinut pro speciální výrobu. Hlídáme si u něj velmi pečlivě všechny příměsi, protože jedna malá chyba může mít za následek rozpadnutí výrobku. Tyto betony mají pevnosti v tlaku často nad 150 MPa, pro srovnání běžné stavební betony dosahují hodnot 20–40 MPa. Je to vysoce specializovaná ruční výroba, se kterou jsme začali v letošním roce. Z pohledu materiálu je to špička. A to se projeví tím, že můžeme vyrobit květináč až o průměru 1,2 metru. Tak velké betonové květináče nevyrábí nikdo v České republice a snad ani v Evropě. Oproti ostatním betonovým květináčům, které jsou malé, ale přitom hodně robustní a postrádají design, jsou ty naše poměrně lehké, dobře přenositelné a musím říct, že jsou opravdu hezké.

Vlastní receptura pro ruční výrobu betonových květináčů.

Stavební materiál, jako je beton, se vám podařilo dostat do funkčního a přitom designového výrobku, který má praktické uplatnění. Byla to náročná cesta?

Když má člověk myšlenku, tak je to vlastně už začátek cesty. Technologicky je to velmi náročné. Ale když víte, jak na to, není to pak už problém. Máme vlastní recepturu, tu jsme museli zkoušet a ověřovat. Vymysleli jsme výrobní postup, vyřešili jsme způsob tvarování.

Hodně jsme si dali záležet na tom, jak budou květináče vypadat. Spolupracujeme s designerém Tomášem Vackem, který se věnuje práci s betonem dlouhé roky. Každý květináč je autentický, v každém je otisk ruční výroby. A protože je to květináč, je samozřejmě určený pro květiny. Mysleli jsme na to, aby v něm rostliny mohly prosperovat. S odborníky jsme připravili vnitřní skladbu květináče, která zajišťuje, že se rostlinám bude dobře dařit. Na dnu se nachází nopová fólie a na vnitřním obvodu geotextilie, která může být ještě doplněna tepelnou izolací proti přehřívání substrátu v letním období. Jsem přesvědčený, že naše betonové květináče s rostlinami přispějí k ozelenění obchodních domů nebo kancelářských budov. A že budou dělat radost třeba i lidem doma na zahradě.

Vlastní receptura pro ruční výrobu betonových květináčů.

Prozradíte nám vaše další plány rozvoje potenciálu, který nový betonárka v Lesonicích nabízí?

Naším dlouhodobým cílem je jednoznačně kvalita výroby, zákazník musí mít jistotu, že ať si z našeho sortimentu vybere cokoliv, bude to špičkový výrobek. S tím souvisí jednoduché, ale ucelené portfolio. Nikdy nemůžete dělat nejlépe všechno, i když by to bylo jistě fajn. My vyrábíme jen to, co umíme nejlépe.