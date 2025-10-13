Nízká cena z dovozu? Na stavbě se může změnit v drahou chybu

Domácí stavebnictví po letech útlumu zažívá lehký růst. Podle statistiků se tuzemská stavební produkce meziročně zvýšila o 8,5 procenta. Za vyšším objemem stojí i investice do bydlení – ať už jde o novostavby, přístavby nebo rekonstrukce.

Problémem ale stále zůstávají ceny pozemků, a tak investoři stále více hledají možnosti, kde uspořit.

Trendem posledních měsíců je dovoz stavebního materiálu ze zahraničí, především z Německa nebo Polska. Tamní výrobci a prodejci dokážou při vývozu srazit cenu hluboko pod tu, za kterou ji běžně prodávají doma. Odborníci ale varují, že nižší cena nemusí znamenat úsporu. Za levnějšími cihlami nebo bloky se mohou skrývat komplikace s dopravou, reklamací i kvalitou dodávek.

Podle tuzemských výrobců jde v řadě případů o dumpingové ceny. Jde o snahu využít rostoucí poptávky v Česku k odprodeji již vyrobeného a dosud neprodaného zboží. Vzhledem k tomu, že materiál tvoří až 40 procent nákladů na hrubou stavbu, může se taková nabídka na první pohled jevit jako zajímavá alternativa.

„Dovoz se tak skutečně může na první pohled zdát levnější. Často však dodávka obsahuje jen materiál samotný, bez jakékoli přidané hodnoty – tedy bez přesného výpočtu spotřeby, operativnosti v případě změn během stavby, dopravy ve sjednaný čas nebo poradenství,“ říká výkonný ředitel společnosti KM Beta Ing. Marek Žídek s tím, že úspora na faktuře ne vždy znamená úsporu na stavbě samotné.

INFOBOX: KM Beta je česká společnost, která vyrábí střešní krytinu, zdicí bloky, stropní systémy, omítky, podlahy, malty a cihlové stěny. Ve všech produktových řadách dosahuje významných tržních podílů díky více než stoleté zkušenosti, pečlivému výběru prvotřídních místních surovin a kontinuálního vývoje. Společnost provozuje výrobní závody v okruhu 20 km na Jižní Moravě, což umožňuje efektivně kombinovat dodávky materiálů v rámci jedné přepravy.

Stavba ze stavebního materiálu Sendwix

Nutné je spočítat všechno, nejen cenu

Případnou úsporu při objednávce importovaného zboží může zhatit především fakt, že moderní zdicí materiály jsou vyráběny jako systémové řešení. Nejde tak jen o základní bloky, ale i o překlady, věncovky, ověřené malty, omítky, podlahové potěry a další prvky. „Když člověk kupuje od anonymního dodavatele, není jisté, že budete mít na stavbě to, co potřebuje. Čeká vás více starostí, ztraceného času při shánění chybějících prvků a také vyšší náklady na jejich dopravu,“ říká Marek Žídek.

Výpočet podle projektu, který například KM Beta nabízí zcela zdarma, je tak základním krokem. Dalším úzkým místem může být doprava. Zatímco u domácích výrobců lze mít celou dodávku doručenou na konkrétní den a často i zdarma, v případě importů mohou na zákazníka vyskočit nepříjemné vícenáklady. „Je třeba si dát pozor na častý cenový trik, kdy účtují vysokou cenu za palety nebo se k poslednímu nenaplněnému kamionu účtují výrazné příplatky,“ upozorňuje Marek Žídek.

Stavební materiál KM Beta

Prodejce nebo partner? Jde i o přístup

Zatímco při spolupráci s prodejcem materiálu ze zahraničí veškerá komunikace obvykle končí zaplacením faktury, tuzemští výrobci nabízejí různé balíčky doprovodných služeb. Například KM Beta má regionální zástupce po celé České republice, kteří mohou doporučit realizační firmu, proškolit vás, poradit v průběhu stavby nebo zajistit dodávku dalších stavebních materiálů.

Dalším důvodem, proč dát přednost domácí výrobě, je podpora české ekonomiky. „Podpora tuzemské výroby není jen otázkou patriotismu, ale také jistoty. Investované peníze se vrací do české ekonomiky a pomáhají udržet konkurenceschopnost naší republiky,“ dodává Marek Žídek.

