New York není jen nezapomenutelná metropole

V Tempus design mají rádi věci pod dohledem od A do Z, zaleží jim na každém detailu, možná i proto se před pár lety rozhodli, že budou vyrábět sedačky s vlastním rukopisem.

„V Česku není mnoho firem, které se na tuto službu specializují, rádi jsme se stali jednou z nich a představíme Vám náš signature produkt, sedačku New York“ říká zakladatelka firmy, Zuzana Červenková, která právě za tímto originálním kouskem stojí. Každý díl je promyšlený do detailu.

Máme rádi, když jsme u věcí od samého začátku a takhle to bylo i naší sedačkou, chtěli jsme vytvořit přesně takovou, jakou bychom chtěli mít doma my sami. A tak přišel první nákres. Věděli jsme, že chceme multifunkční kus, který si můžete složit podle sebe přesně tak, aby padl jako ulitý do vašeho interiéru. Jednotlivé moduly jsou jednoduše sestavitelné a přichytávají se k sobě pomocí magnetů, zkoušeli jsme hloubku sedáků, každý centimetr je do detailu promyšlený, pokud máte rádi pohodlí, bez opěrných polštářů je sedačka vhodná i jako menší postel klidně na přespání, pokud přidáte polštáře, pohodlně si sednete a vychutnáte si šálek kávy s návštěvou, skutečně jsme vymysleli variabilní sedačku vhodnou pro každého. Je možné si vybrat z mnoha různých barev a materiálů potahů, z nichž veškeré jsou voděodolné a mysleli jsme při tom i na majitele zvířecích mazlíčků, v nabídce proto máme i potah odolný proti zvířecím chlupům, respektive materiál je takový, že je z něj velmi jednoduše odstraníte. A proč jsme ji pojmenovali New York? Protože na New Yorku totiž vzniká závislost a je nezapomenutelný. V tom dobrém slova smyslu.

Interiérové studio Tempus Design, kterému se podařilo získat věrnou základnu fanoušků na instagramu, a je tak v současné době nejsledovanějším interiérovým studiem v České republice. Slavní klienti se netají chválou a Tempus Design je díky svým projektům novou stálicí na nebi krásného bydlení. Přijďte se přesvědčit osobně do jejich Showroomu na pražském Chodově.