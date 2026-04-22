Nepodceňujte servis fotovoltaiky: Zanedbaná údržba hrozí i požárem

Neviditelná hrozba na vaší střeše
Mnoho majitelů fotovoltaických elektráren (FVE) žije v mylné představě, že jde o bezúdržbový systém. Opak je pravdou. Panely jsou celoročně vystaveny extrémním vlivům – od mrazu přes kroupy až po vysoké teploty. Právě tepelný stres v kombinaci s mikroskopickými trhlinami stojí za vznikem takzvaných hotspotů – míst, která se nekontrolovaně přehřívají.
Zanedbaný servis fotovoltaiky se nejdříve projeví nenápadným poklesem výroby, ale může vyústit v elektrický oblouk a následný požár. Většinu těchto závad přitom lidským okem na střeše nemáte šanci odhalit.
Inspekce FVE dronem: High-tech řešení z Tábora
Moderní technologie naštěstí umožňují odhalit rizika dříve, než se promění v katastrofu. Jihočeská společnost Energostar se specializuje na inspekce FVE dronem, což je metoda, která v efektivitě nemá konkurenci. Drony vybavené citlivou termovizní kamerou dokážou během několika minut zmapovat celou plochu elektrárny.
Díky detailním snímkům technici přesně identifikují:
- přehřívající se články a vadné diody,
- nerovnoměrné zatížení panelů,
- nebezpečné spoje s vysokým odporem,
- mechanická poškození skrytá pod povrchem.
Výhodou je, že celá prohlídka probíhá bez nutnosti odstávky systému nebo riskantního pohybu techniků přímo po střešní konstrukci.
Inteligentní správa prodlouží životnost
Kromě fyzické kontroly je důležitá i optimalizace provozu. Pokud elektrárna pracuje neefektivně a dochází k velkým přetokům do sítě nebo neustálému cyklování baterií, komponenty se rychleji opotřebovávají. Energostar jako certifikovaný Loxone Partner proto nabízí inteligentní řízení fotovoltaiky.
Systém Loxone Miniserver v reálném čase monitoruje toky energie a dokáže automaticky spouštět náročné spotřebiče, jako jsou tepelná čerpadla nebo bojlery, v momentě nejvyšší výroby. Majitel tak získá nejen vyšší návratnost, ale díky detailnímu monitoringu v mobilní aplikaci je také okamžitě upozorněn na jakýkoliv nestandardní stav.
Profylaxe jako pojistka pro pojišťovny
Pravidelné profylaktické prohlídky, které Energostar zajišťuje minimálně jednou ročně, mají i legislativní a ekonomický rozměr. V případě pojistné události pojišťovny velmi přísně zkoumají, zda byl prováděn pravidelný servis a revize. Bez protokolu o vyhodnocení stavu zařízení se majitel vystavuje riziku, že mu pojistné plnění bude kráceno nebo zcela zamítnuto.
Nepodceňujte tichou hrozbu na své střeše. Odborný dohled a moderní diagnostika jsou investicí, která se vrátí nejen v penězích, ale především v klidném spánku.
