Nepodceňujte servis fotovoltaiky: Zanedbaná údržba hrozí i požárem

Komerční sdělení
Investice do vlastní elektrárny má přinášet úspory, nikoliv starosti. Přesto řada provozovatelů v Jihočeském kraji zapomíná na pravidelný servis fotovoltaiky. Přehřívající se panely nebo vadné spoje přitom mohou vést k fatálním ztrátám výkonu, nebo v nejhorším případě k likvidaci celého objektu.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem.

Nepodceňujte servis fotovoltaiky: Zanedbaná údržba hrozí i požárem

Nepodceňujte servis fotovoltaiky: Zanedbaná údržba hrozí i požárem | foto: ENERGOSTAR Tábor s.r.o.

Nepodceňujte servis fotovoltaiky: Zanedbaná údržba hrozí i požárem
Nepodceňujte servis fotovoltaiky: Zanedbaná údržba hrozí i požárem
Nepodceňujte servis fotovoltaiky: Zanedbaná údržba hrozí i požárem
Nepodceňujte servis fotovoltaiky: Zanedbaná údržba hrozí i požárem
Neviditelná hrozba na vaší střeše

Mnoho majitelů fotovoltaických elektráren (FVE) žije v mylné představě, že jde o bezúdržbový systém. Opak je pravdou. Panely jsou celoročně vystaveny extrémním vlivům – od mrazu přes kroupy až po vysoké teploty. Právě tepelný stres v kombinaci s mikroskopickými trhlinami stojí za vznikem takzvaných hotspotů – míst, která se nekontrolovaně přehřívají.

Zanedbaný servis fotovoltaiky se nejdříve projeví nenápadným poklesem výroby, ale může vyústit v elektrický oblouk a následný požár. Většinu těchto závad přitom lidským okem na střeše nemáte šanci odhalit.

Inspekce FVE dronem: High-tech řešení z Tábora

Moderní technologie naštěstí umožňují odhalit rizika dříve, než se promění v katastrofu. Jihočeská společnost Energostar se specializuje na inspekce FVE dronem, což je metoda, která v efektivitě nemá konkurenci. Drony vybavené citlivou termovizní kamerou dokážou během několika minut zmapovat celou plochu elektrárny.

Díky detailním snímkům technici přesně identifikují:

  • přehřívající se články a vadné diody,
  • nerovnoměrné zatížení panelů,
  • nebezpečné spoje s vysokým odporem,
  • mechanická poškození skrytá pod povrchem.

Výhodou je, že celá prohlídka probíhá bez nutnosti odstávky systému nebo riskantního pohybu techniků přímo po střešní konstrukci.

Inteligentní správa prodlouží životnost

Kromě fyzické kontroly je důležitá i optimalizace provozu. Pokud elektrárna pracuje neefektivně a dochází k velkým přetokům do sítě nebo neustálému cyklování baterií, komponenty se rychleji opotřebovávají. Energostar jako certifikovaný Loxone Partner proto nabízí inteligentní řízení fotovoltaiky.

Systém Loxone Miniserver v reálném čase monitoruje toky energie a dokáže automaticky spouštět náročné spotřebiče, jako jsou tepelná čerpadla nebo bojlery, v momentě nejvyšší výroby. Majitel tak získá nejen vyšší návratnost, ale díky detailnímu monitoringu v mobilní aplikaci je také okamžitě upozorněn na jakýkoliv nestandardní stav.

Profylaxe jako pojistka pro pojišťovny

Pravidelné profylaktické prohlídky, které Energostar zajišťuje minimálně jednou ročně, mají i legislativní a ekonomický rozměr. V případě pojistné události pojišťovny velmi přísně zkoumají, zda byl prováděn pravidelný servis a revize. Bez protokolu o vyhodnocení stavu zařízení se majitel vystavuje riziku, že mu pojistné plnění bude kráceno nebo zcela zamítnuto.

Nepodceňujte tichou hrozbu na své střeše. Odborný dohled a moderní diagnostika jsou investicí, která se vrátí nejen v penězích, ale především v klidném spánku.

Více informací najdete na www.energostar.cz.

Nejčtenější

Rugby v Bystrci nemá místo!

Komerční sdělení

Dlouhodobá kvalitní práce s dětmi nese ovoce, mládežnická členská základna roste, poháry v klubovně přibývají... Třeba do letošní soutěžní sezóny žáci Rugby Club Bystrc vykročili pravou nohou.

Technici, kteří drží výrobu v chodu. Opavský Mondelēz nabírá operátory

Komerční sdělení

V Mondelēz International v Opavě jede výroba naplno. Patnáct linek, tisíce balení denně a produkty, které znají lidé po celém světě – včetně ikonických sušenek Oreo a oplatek Fidorka. Aby mohl...

Muzeum přeživších v Brněnci se posouvá do další fáze

Komerční sdělení
Muzeum přeživších ve Svitavách se posouvá do další fáze

Když bylo v květnu 2025 v Brněnci slavnostně otevřeno Muzeum přeživších, podařilo se zrealizovat jen dílčí část zamýšleného areálu.

Prodloužený víkend v Ostravě

Komerční sdělení
Masarykovo náměstí

Prodloužené jarní víkendy jsou ideální příležitostí poznat Ostravu. Zkuste zamířit na místa, která kombinují historii, architekturu i zajímavé zážitky. Ať už přijíždíte poprvé, nebo se vracíte, město...

Zjistěte, jak rychle vaše tělo stárne. Možná vás to šokuje

Komerční sdělení
Zjistěte, jak rychle vaše tělo stárne. Možná vás to šokuje

Věk v občance není všechno. O tom, jak rychle stárneme, rozhoduje i stres, spánek, pohyb nebo strava. DNA analýza dnes může ukázat, kde má organismus slabší místa a na co se v rámci prevence vyplatí...

Zlaté prsteny, které si hrají se světlem. Nová kolekce FORMÉ od KLENOTY

Komerční sdělení

Hledáte prsten, který nebude jen doplňkem, ale skutečně vás vystihne? V KLENOTĚ jsme vytvořili kolekci FORMÉ, ve které pracujeme se světlem, strukturou a jednoduchou geometrií tak, aby prsteny na...

22. dubna 2026

22. dubna 2026








Fantastické obědy: Poctivá kuchyně bez starostí až k vašim dveřím

Komerční sdělení
Fantastické obědy: Poctivá kuchyně bez starostí až k vašim dveřím

Chcete jíst zdravě nebo si pochutnat na české klasice, ale nestíháte si vařit do práce nebo končíte den u benzínky s bagetou v ruce? Chomutovská firma Fantastické obědy řešení má - ušetří vám čas i...

22. dubna 2026

Řezání laserem: přesný a efektivní způsob zpracování materiálů

Komerční sdělení
Řezání laserem: přesný a efektivní způsob zpracování materiálů

Na trhu laserového řezání existuje jasné dělení: stroje, které řežou – a stroje Eagle, které to dělají nejlépe. Výkon až 40 kW, zrychlení až 6G a přesnost na 0,05 mm. Plná automatizace, minimální...

22. dubna 2026

Bosch Jihlava se i letos opět přidal do boje za čistší Kraj Vysočina

Komerční sdělení
Záběry z průběhu akce Čistá Vysočina ze dne 11.4.2026.

Do společné úklidové akce „Čistá Vysočina“ se zapojili zaměstnanci firmy včetně jejich dětí.

22. dubna 2026

Muzeum přeživších v Brněnci se posouvá do další fáze

Komerční sdělení
Muzeum přeživších ve Svitavách se posouvá do další fáze

Když bylo v květnu 2025 v Brněnci slavnostně otevřeno Muzeum přeživších, podařilo se zrealizovat jen dílčí část zamýšleného areálu.

21. dubna 2026

Zájem o kvalitní krmivo pro domácí mazlíčky na Rohlik.cz roste

Komerční sdělení
a

Lesklá srst i radost z procházky začíná u toho, co dáte svému domácímu mazlíčkovi do misky. V dnešní uspěchané době ale majitelé potřebují praktická řešení bez kompromisů, která jim kvalitní péči...

21. dubna 2026

Družstevní bydlení může být dostupnou cestou k vlastnímu domovu

Komerční sdělení
Družstevní bydlení - dům

Každý dvacátý člověk žije v nemovitosti, kterou vlastní bytové družstvo. To je sice výrazně méně než před lety, ale zájem o družstevní bydlení v současnosti opět roste. Nabízí totiž jiný model...

21. dubna 2026

Zlaté cimbuří: Ústecký kraj hledá památku roku

Komerční sdělení
Ilustrační foto

Ústecký kraj vyhlašuje 3. ročník Ceny Zlaté cimbuří – Památka roku Ústeckého kraje. Tato cena se uděluje za nejlepší projekty v oblasti obnovy kulturní památky (movité i nemovité) Ústeckého kraje,...

21. dubna 2026

Orlické Záhoří – léto v srdci Orlických hor

Komerční sdělení
Orlické Záhoří – léto v srdci Orlických hor

Hledáte místo pro klidnou i aktivní dovolenou? Orlické Záhoří je ideálním výchozím bodem pro letní pobyt. Čeká vás čistý horský vzduch, hluboké lesy, malebná krajina i zajímavé možnosti výletů.

20. dubna 2026

Adam Mišík nebo Pam Rabbit: svěží hudební vítr zavane Mezi ploty

Komerční sdělení
Midi Lidi

Na festivalu, který se v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice koná 30. a 31. května, vystoupí více než stovka hudebních a divadelních formací.

20. dubna 2026

Tipy na výlety v česko-polském pohraničí mimo hlavní trasy

Komerční sdělení
Palackého stezka

Česko-polské pohraničí nabízí stovky zajímavých míst mimo hlavní turistické trasy. Nový web skryteskvosty.eu je přehledně shromažďuje na obou stranách hranice a usnadňuje hledání tipů na výlety v...

20. dubna 2026

