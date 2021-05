Nepodceňujte bezpečnost domů a zahrad, osvětlete si chodník, či cestu

K osvětlení okolí se hodí rovněž solární světla, kterými lze prosvětlit chodníčky či vyzdvihnout dominanty na vaší zahradě. Navíc jsou zcela bezúdržbová a nepotřebují žádné kabely. Osvětlením můžete také odradit možné zloděje.

Cesty domů končí parkováním

Návrat do našich domovů často obnáší zaparkování na příjezdovou cestu či na dvorek. V pozdějších hodinách již však není příliš světla a nechtěné škrábance či odřeniny na laku vozidla dokážou značně znepříjemnit den. Přitom by stačilo jenom trochu světla a parkování by se stalo mnohem jednodušším. Retlux nabízí hned několik typů produktů, kterými snadno prosvítíte příjezdovou cestu či prostor před garáží. Modely RSL 248, RSL247 a RSL246 mají navíc užitečné PIR čidlo, díky čemuž zaznamená jakýkoliv pohyb. Pokud tedy nasměrujete reflektor správným směrem, tak ihned zareaguje na otevření např. branky k vám domů, rozsvítí automaticky světlo, a vám již tak nic nebrání, abyste pohodlně a bez problémů zaparkovali váš vůz.



Krom zmíněného benefitu, který se ukrývá v pohodlném zaparkování, tak mají reflektory i další výhodu. Zvyšují bezpečnost vašeho majetku tím, že mohou vyplašit případné nevítané návštěvníky svým ostrým pronikavým světlem, které se automaticky spustí při zpozorování pohybu možného lupiče. Díky tomu, že ho tma už nebude krýt, zvýší se šance, že upustí od svých plánů.

Jednotlivé modely se liší zejména svým příkonem. LED reflektor RSL246 je ideální k osvětlení menších ploch. Příkladně, pokud vlastníte pouze jeden vůz a váš dvorek slouží pouze pro jeho zaparkování, tak 10W verze tohoto reflektoru naprosto dostatečně osvětlí zářivým kuželem světla o světelném toku 800 lm. RSL247 pak nabídne rovnou 30 W, které již poskytnou větší svítivost. Pro větší příjezdové cesty či např. k osvětlení i části zahrady jsou modely RSL247 a RSL248 rozhodně vhodnější díky jejich vysokému výkonu. Svítivost v případě výkonnější varianty je pak 4000 lm, což s jistotou prosvítí i temná zákoutí.

Na zahradě a s jistým krokem

Noční návštěvy zahrady jsou jistě romantické, ale nechtěné uklouznutí či zakopnutí je nasnadě. Byť máte již na zahradě vybudovaný pěkný chodníček, tak rozhodně není zárukou toho, že vždy budete bezpečně našlapovat. K osvětlení chodníků a cestiček přitom není potřeba konstruovat složité osvětlení s důmyslným natažením rozvodů. Solární světla Retlux osvětlí spolehlivě, a hlavně bez kabelů vaši zahradu. Retlux nabízí tato světla hned v několika provedeních. Ať už vyznáváte moderní design s kovovými prvky či např. osvědčenou klasiku se vzhledem starých lamp, zcela určitě si přijdete na své. Uvnitř těchto světel se ukrývá výkonná LED dioda (některé modely jich mají více), která je napájena pomocí baterie a fotovoltaického (solárního) panelu na vrchu těchto světel. Vhodným rozmístěním s dostatečnými odstupy prosvítíte pomocí pár těchto kousků svoji zahradu tak, že ani noční procházka se sklenkou vína nemusí skončit groteskním pádem. Zahradní světla Retlux jsou zcela bezúdržbová a disponují ochranou IP44 proti prachu a vodě.

Při umisťování zahradního osvětlení je důležité myslet na všechny dominanty zahrady. „Zahrada večer dostává úplně jiný nádech než ve dne. Upřednostňuji nasvítit solitérní rostliny nebo objekty, volně stojící stromy, keře, okrasné trávy. Každý strom má jiný tvar, když je tma, tak na zahradě není vidět, ale pokud k jeho kmenu jednoduše zapíchnete solární výkonné světlo Retlux, dáte zahradě úplně jiný rozměr, chcete se po zahradě procházet, posedět si pod stromem na lavičce i ve tmě,“ doplňuje Šárka Růžičková, profesionální designérka, která dlouhodobě spolupracuje se značkou Retlux.