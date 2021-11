Nenechte chátrat váš panelový dům a obnovte jeho hodnotu rekonstrukcí

Existuje mnoho pádných důvodu, proč by se neměla jakákoliv rekonstrukce budovy zanedbávat nebo oddalovat. Mezi tyto důvody patří například bezpečnost a komfort nájemníků, spokojené bydlení, úspora financí a zhodnocení investice. Zateplení panelového domu či celková rekonstrukce přináší výhody jak uživatelům bytu, tak i majiteli budovy.

V dnešní době je mnoho těchto starších panelových domů dávno zrekonstruováno nebo jsou v procesu rekonstrukce, protože si lidé začali více uvědomovat, že jde o proces, kterému se nelze vyhnout, aniž by nenastaly komplikace, mezi něž patří v lepším případě stížnosti a nespokojenost nájemníků a v horším případě ohrožení bezpečnosti uživatelů budovy.

Důvody, proč rekonstruovat panelové domy

Spokojené bydlení

Důležitým aspektem spokojeného bydlení je příjemné klima uvnitř budovy, zdravý vzduch, hezky vypadající budova a moderní bydlení. Každý z nás si přeje hezké a komfortní bydlení, proto je jedním z životních cílů většiny lidí získání kvalitního bydlení, které jim zpříjemní život. Pro nespočet obyvatel je koupě vlastní nemovitosti příliš velkou investicí a rizikem nemožnosti splácet, proto hledají ideální a spokojené bydlení s možností dlouhodobého pronájmu. Z toho vyplývá rada pro majitele panelových domů, že by se o své nemovitosti měli starat, aby se využila obsazenost celého panelového domu.

Bezpečnost uživatelů bytu

Pokud je panelový dům ve velmi špatném stavu, může být ohrožena bezpečnost uživatelů budovy nebo také osob procházejících poblíž budovy. V případě zastaralé fasády, která nejprve praská, může postupně odpadat a způsobit nepříjemné zranění. Z bezpečnostního hlediska je třeba vnímat ohrožení osob jak zvenku budovy, tak zevnitř. I uvnitř na nás může čekat mnoho nástrah, jako je povolené zábradlí, zaseknutý výtah, opadávající omítka, tvořící se plíseň a mnoho dalších. Předtím než se do rekonstrukce panelového domu pustíte, je potřeba získat posudek stavu budovy. Ten vám zajistí odborníci se zkušenostmi v oboru, kteří nepřehlédnou žádné důležité skutečnosti o stavu budovy.

Zhodnocení budovy

Spokojené bydlení a bezpečnost nájemníků by měla být na prvním místě, ale pro majitele panelového domu hraje důležitou roli také hodnota budovy a doba vrácení investice za rekonstrukci. Cena rekonstrukce panelového domu je velmi individuální, rozhoduje zde velikost budovy, stav a potřebné opravy. Z tohoto důvodu nelze říct, za jak dlouhou dobu se investice do rekonstrukce vrátí. Musíme však mít na mysli, že lze žádat o dotaci Nová zelená úsporám a že nájemníci jsou ochotni připlatit více peněz za bydlení v moderní a bezpečné budově. Dále se také sníží energetické náklady, které při vysokém nárůstu cen za energie ušetří nemalé peníze. V době, kdy cena za energie výrazně roste, je třeba předcházet velkému úniku tepla. To uniká kvůli špatnému nebo úplně chybějícímu zateplení, přes nekvalitní okna a dveře a střechou. Důležitou informací je, že ihned po rekonstrukci panelového domu se zvedá hodnota celé budovy.

Ke správně provedené rekonstrukci panelového domu je potřeba vybrat profesionální firmu s ověřenými zkušenostmi a kladnými recenzemi. Stavební firma MIRAS - stavitelství a sanace s.r.o. tyto zkušenosti má a je vám ochotná s vaším problémem pomoci.