Nemůžete dosáhnout na horní skříňky? Pomůže vám SPACE STEP

SPACE STEP je řešení podstavce v soklu od společnosti Blum. Snadno tak ze soklu vykouzlíte nejen další úložný prostor navíc, ale také bezpečný a stabilní schůdek. Bez obav na něj může stoupnout i vaše babička nebo dítě, které vám touží pomáhat v kuchyni a jinak by nedosáhlo na linku. Stupínek unese váhu až 150 kg.

SPACE STEP využijete po celém svém domě, ale i ve firmě



Řešení soklu má univerzální využití a je vhodný do všech místností vašeho domu či bytu, využití najde i v kancelářích nebo v obchodě. Hodí se ke všem rozličným podstavcům, všem Box systémům a vodicím systémům značky Blum, stejně tak ke všem osvědčeným technologiím pohybu Blum. Pro ještě jednodušší každodenní obsluhu v kuchyni doporučujeme elektrický způsob otevírání SERVO-DRIVE. Stačí jen ťuknout na libovolné místo na čele nábytku a díky BLUMOTION se SPACE STEP zase měkce a tiše zavře.

Ještě snadnější přístup do horní skříňky zajistí univerzální systém výklopů AVENTOS. Můžete se tak těšit z maximální volnosti pohybu a nemusíte se bát, že se uhodíte do hlavy, když necháte výklop otevřený.

Blum je zde pro vás už téměř 70 let



Rakouská rodinná firma Blum má ve svém oboru nábytkového kování tradici již více než 69 let a neustále investuje do dalšího vývoje. Můžete se tak spolehnout na vysoce kvalitní kování, které je testované na desítky až stovky tisíc otevření a zavření. U nejčastěji používaných skříněk a zásuvek to odpovídá přibližně 25 letům používání.

Společnost Blum v současné době působí ve více než 100 zemích včetně České republiky. Spolehnout se můžete na doživotní záruku na kování, na elektrické otevírání získáte záruku 5 let.



Více informací najdete na www.blum.com.