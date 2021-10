Nemáte garáž? Nenechávejte v zimě auto bez ochrany, máme řešení

A to především v zimních měsících, kdy by auto nemělo vůbec stát v těsné blízkosti budov, aby na něj nepadal těžký mokrý sníh ze střech. V horším případě také mohou ostré rampouchy, které se uvolní z okapů, spadnout na vašeho přítele na čtyřech kolech a způsobit na něm značné škody. Pod tíhou sněhu se také může zlomit větev stromu a na auto spadnout. A tak bychom samozřejmě mohli pokračovat. Velmi otravné je také každodenní škrábání zamrzlého skla. Prostě je lepší mít auto hezky pod střechou. A pokud není již zmiňovaná garáž k dispozici, máme pro vás alternativu. Zkuste popřemýšlet o praktickém přístřešku na auto.

Výhody hliníkových přístřešků na auto

Společnost Sun System nabízí celou řadu hliníkových přístřešků na auto, které se těší větší a větší oblibě zákazníků. Pořízení takového přístřešku je mnohem levnější než výstavba garáže. Lze si zvolit přístřešek ve variantě pro jedno či dvě auta. Díky hliníkové konstrukci s kvalitním práškovým lakováním je přístřešek vysoce odolný a také bezúdržbový. Odolá všem nepřízním počasí, vypadá stále jako nový a nevyžaduje žádné přelakování před zimou či jinou péči (jako je tomu například u dřeva).

Zákazník Sun System ze slovenské obce Borčice si nechal ke svému rodinnému domu namontovat kompletně bezúdržbový přístřešek pro auto TF SMART CARPORT.

Chrání auto a ušetří práci

Jak bude přístřešek pro auto během zimy váš vůz chránit? Nejdůležitější je prostý fakt, že pokud budete parkovat pod přístřeškem, auto si udrží stálou teplotu. V případě parkování v garáži často dochází k ohřívání vozu a k teplotnímu šoku. Kondenzace vodních par pak může snadno přispět k rezavění auta.

V případě, že se rozhodnete kotvit přístřešek na auto přímo na váš rodinný dům, uděláte dobře. Má to hned několik výhod. Prvním je samozřejmě rychlý přesun z auta do domu. Auto je navíc domem chráněno před sněhem a větrem i z boku. A pokud při realizaci budete myslet na to, že byste měli parkovat předním sklem ke stěně domu, ušetříte si i otravné škrábání zamrzlého skla. V tomto případě totiž k tomuto jevu dochází jen velmi zřídka.