Nejen Baumax slevový kód vám pomůže ušetřit

Jedním z hobby marketů připravených na online dobu je i Baumax.

Jako typický hobby market je vám i Baumax nápomocen, když chcete stavět, rekonstruovat, zařizovat nebo sázet na zahrádce. Počet obchodů je poměrně velký, ne vždy se nám ale chce na nákup osobně, navíc k čemu, když Baumax objednané zboží doručí až k nám domů do 24 hodin. Objednávku si lze vyzvednout i na prodejně, přitom díky online nákupu můžeme využít veškeré nákupní benefity. Obvykle jde o různé slevy, speciální e-shopové slevy a cashback.

Co vlastně je cashback?

Abyste pochopili, jak cashback funguje, je dobré se podívat na typy slev, které na internetu existují. V první řadě na různých portálech s přehledem výhodných nákupů najdete seznamy aktuálně platných akcí v konkrétních obchodech a e-shopech. Často i e-verze letáků.

Různé slevové portály se však s obchodem mohou domluvit i na speciální, obvykle časově omezené slevě přímo pro zákazníky, kteří nakoupí přes daný slevový portál. Sleva bývá poskytována většinou jako procentuální, někdy jde o konkrétní částku třeba za registraci k odběru newsletteru či za první nákup. Jednou ze slev bývá též doprava zdarma.

Pak je tady ještě cashback, což je opět procentuální sleva. Tyto peníze sice zaplatíte, avšak cashback portál, jehož služby jste při nákupu využili, vám je vrátí zpátky. Cashback portály jsou pro konkrétní obchody vlastně další formou marketingové propagace. Třeba zrovna Baumax spolupracuje hned s několika cashback portály: Plná peněženka, Refundo a Tipli. Nákup s cashbackem přitom není o nijak složitý. Zcela postačí, že na daný e-shop jdete přes unikátní odkaz.

Kvalitní cashback portály mají dokonce celý systém natolik propracovaný, že už při vyhledávání na Google vidíte, co lze s daným casbackem nakoupit, a stejně tak vás na to upozorňuje speciální aplikace, když jste na stránkách daného obchodu. Stačí pak kliknout na tlačítko „Přejít a získat odměnu“.

Ideální je mít však přehled o kompletních slevách na daném e-shopu

To nabízí projekt Kodino.cz, který mapuje jednak veškeré možnosti cashbacků, jednak slevové kódy, slevové kupóny, slevy na dopravu a doručení zdarma, případně aktuální akce a výprodeje. Proto je ideální se o své slevy ucházet právě přes tento ucelený informační kanál.

Aktuální benefity a slevy na Baumax

Baumax překvapuje stále se rozšiřujícím sortimentem. Máte přehled třeba o šíři nabídky nábytku Baumaxu? Tento hobby market již bez skrupulí konkuruje tradičním prodejcům nábytku. Obrovské množství moderních i tradičních sedacích souprav, obývákové stěny, koupelnový nábytek, kuchyňské linky… Prostě kdo zařizuje, nemusí nikam jinam chodit.

Pokud se chcete na jaře pustit do rekonstrukce, pravděpodobně začnete od podlahy. Právě nyní jsou v akci různé laminátové plovoucí podlahy, ale i dřevěné a další. Díky akcím na podlahoviny dnes zrekonstruujete podlahy v celém bytě za pár korun. Na pokládku plovoucí podlahy si ani nemusíte volat řemeslníky. Hravě to zvládnete svépomocí. Vše, co k pokládce potřebujete, koupíte rovněž v Baumaxu.

Baumax slevový kód

Pojďte se podívat na Baumax slevový kód pro tento měsíc. Počasí i volnější režim přeje rekonstrukcím, úpravám v bytě a zařizování, též nákupům vybavení pro zahradu. Už jste připraveni na léto na zahradě svého domu, chalupy nebo na vaší terase?

S Baumaxem postavíte zahradní chatku i bazén. Hodit se vám bude foliovník na vypěstování si vlastní zeleniny i sazenice. Pořídíte zde potřebnou zahradní techniku od ručního nářadí až po větší motorizované stroje. Takže neváhejte – Baumax slevový kód je cestou k výhodnějším nákupům.