Nedejte vlhkosti šanci díky podřezání zdiva

Co obnáší sanace zdiva?

Odborní pracovníci nejdříve komplexně zhodnotí současný stav budovy. Měření vlhkosti se provádí přístrojem moist se softwarovým zpracováním získaných dat. Na jeho základě je navrhnuto nejvhodnější řešení sanace. Může jím být narážení nerezových plechů do obvodu budovy, podřezání zdiva řetězovou pilou či diamantovým lanem, chemická injektáž, aktivní elektroosmóza, hydroizolace spodní stavby atd. Díky modernímu strojnímu vybavení, hydroizolačním technologiím a širokým zkušenostem v oblasti izolace a sanace vlhkých budov si můžete být jisti, že bude odvedena kvalitní práce s dlouhodobým efektem. Co lze sanovat? Jakékoliv administrativní, církevní, historické a památkově chráněné budovy, školy, rodinné domy, penziony atd.

Mechanická sanační metoda

Podřezání zdiva se provádí řetězovou nebo lanovou pilou. Tímto způsobem se nahradí nefunkční hydroizolace nebo se vytvoří zcela nová. Dříve se muselo zdivo ručně rozebírat, což bylo velice pracné. V současné době princip mechanického strojního podřezání zdiva spočívá v tom, že se do zdiva pomocí pily prořízne spára. Do ní se vloží plastová fólie či sklolaminátová deska tloušťky 2 mm, na něž se po zajištění do zdiva provede tlaková injektáž cementovou suspenzí. Výsledný efekt nespočívá pouze v dokonalém odvlhčení budovy, ale tato technologie slouží též k radonovému odstínění. Na jaký druh zdiva je tato metoda nejvhodnější? Řetězovou pilou se podřezává pouze cihlové zdivo, lanová pila za pomoci diamantového lana je schopna podřezat i beton a kámen. Jedinou podmínkou je, aby zdivo bylo soudržné.