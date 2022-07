Nechte se okouzlit nekonečnými možnostmi Box systému MERIVOBOX

Systém MERIVOBOX harmonicky kloubí čtyři inovace – jednu platformu pro zjednodušené výrobní postupy, minimalistický design, nový koncept korpusové lišty s dokonalejší funkcí a důmyslný koncept zpracování.

Jedna bočnice, jedno čelo a nekonečné možnosti

Jednodušší výroba nábytku, a přesto více rozmanitosti. To je možné se zcela nově pojatým Box systémem MERIVOBOX. Box systém s konceptem platformy umožňuje různé varianty bočnic se stejným zpracováním a montáží. Výrobci nábytku tak mohou hravě navrhovat variabilní kovové zásuvky.

Bočnice tvořící rám zásuvky umožní díky integrovanému rozhraní využít rozmanité typy nástavby – MERIVOBOX modular s relingem, s BOXCOVER nebo jako uzavřený kovový blok s BOXCAP. Pro všechny varianty zásuvek a všechny varianty čelního výsuvu je jedno čelo. To je přesvědčivý argument pro rychlejší zpracování.

Základnou platformy je korpusová lišta, která má z hlediska výšky a hloubky jen jednu pozici pro našroubování. Jednoduše proveďte vrtání a teprve poté se rozhodněte, které využití chcete nainstalovat. Pomocí rozhraní pro další komponenty lze systém vybavit také technologiemi pohybu, například BLUMOTION pro měkké a tiché zavírání, elektrickou technologií otvírání a zavírání SERVO-DRIVE nebo mechanickou technologií TIP-ON BLUMOTION.

Vsaďte na jedinečný design

Promyšlený design systému MERIVOBOX charakterizují plynulé přechody. Nadstandardní vzhled vám přinesou kovové komponenty a komplexní koncept barevného provedení. Plast byste zde hledali marně.

Pro úzkou bočnici je typická nezaměnitelná a výrazná linie, která podtrhne fascinující lom světla. Uvnitř boxu ještě více zdůrazní jasnou linii rovná bočnice a s ní slícovaná krytka. Tak využijete úložný prostor až po okraj. MERIVOBOX lze perfektně kombinovat se systémem vnitřního vybavení AMBIA-LINE. Docílíte tak jasného vzhledu a ani kousek místa nepřijde nazmar.

Mimořádnou stabilitu celého boxu zajišťuje jedinečný tvar L profilu korpusové lišty s vysokou dynamickou nosností 40 nebo 70 kg. Díky integrované pojistce proti vypadnutí se můžete spolehnout i na bezpečné spojení vodicí lišty a zásuvky. Přitom se výsuvy MERIVOBOX otevírají obzvlášť lehce.

Blum letos slaví svých 70 let

Rakouská rodinná firma Blum má ve svém oboru tradici již více než 70 let a neustále investuje do vývoje. Výsledkem je vysoce kvalitní kování, které je testované na 200 000 otevření a zavření. U nejčastěji používaných skříněk a zásuvek to odpovídá přibližně 25 letům používání. Společnost Blum působí v současné době ve více než 100 zemích včetně České republiky, kde v roce 1994 otevřela svou dceřinou společnost.

Více informací na www.blum.com.