Navštivte se společností PREFA veletrh Střechy Praha zcela zdarma

Na veletrhu se každoročně dozvíte, jaké novinky aktuálně panují ve světě střešních krytin. Díky společnosti PREFA Aluminiumprodukte se na veletrh můžete podívat zdarma.

Největší veletrh o střechách ve střední Evropě

Veletrh Střechy Praha je největší akcí ve svém odvětví. Setkávají se tu přední středoevropští výrobci a dodavatelé, stavební firmy, architekti, stavební inženýři, investoři, studenti, zástupci veřejné správy a samozřejmě široká veřejnost. Celé tři dny jsou naplněné cennými informacemi o materiálech, novinkách a službách pro stavbu a renovaci střech. Akce probíhá současně s dalšími veletrhy. V PVA EXPO Letňany se konají také veletrh For Wood (o dřevěných stavbách, konstrukcích a materiálech), For Pasiv (o úsporném bydlení, nízkoenergetických a pasivních stavbách) a For Therm (o kamnech, krbech a kotlích). S jednou vstupenkou můžete navštívit všechny veletrhy.



Jak získat vstupenku zdarma?

Mezi vystavovateli je letos i společnost PREFA. Po celou dobu trvání veletrhu zde bude prezentovat své letošní novinky. PREFA se rozhodla nabídnout všem zájemcům možnost navštívit veletrh zdarma. Stačí pro to na webových stránkách veletrhu vyplnit formulář se základními osobními údaji a přiložit kód firmy, která vám vstupenku vystavuje. PREFA tento kód dává na svých webových stránkách v sekci vstupenka zdarma veřejně k dispozici. Po vyplnění formuláře vám vstupenka přijde na vámi zadaný e-mail. Pro vstup do areálu PVA EXPO Letňany si ji vytiskněte.

Střechy Praha slibují nabitý program

Veletrh probíhá od 6. do 8. února 2020. Ve čtvrtek a pátek od 10 do 18 hodin, v sobotu poté od 9 do 16 hodin. Stánek společnosti PREFA najdete pod číslem 315 v hale číslo 3. Po celé tři dny pro vás budou ve stánku 315 připraveni experti firmy PREFA, kteří vám rádi poradí, pomohou s vaším problémem a představí jejich letošní novinky.

Organizátoři veletrhu pro letošní ročník připravili bohatý program. Kromě pouhého obhlížení střech, střešních materiálů, střešních oken, okapových konstrukcí apod. se můžete i aktivně zapojit do některé ze soutěží nebo si vyslechnout zajímavou přednášku, například na téma: Jak se starat o různé typy střech.

O společnosti PREFA a jejích střechách

PREFA je česká firma zabývající se prodejem střešních a fasádních systémů. Její vlajkovou lodí jsou hliníkové střechy rakouské výroby. Nabízí odolné střechy s elegantním designem, které se skvěle hodí pro použití na moderních stavbách. Zajistí také odbornou montáž, odvodnění střechy, protipovodňovou ochranu či solární montážní systém.

V nabídce společnosti PREFA naleznete střešní krytiny z hliníku a plechu. K silným stránkám hliníkových střech patří především dlouhá životnost. Protože střecha představuje velmi významnou investici, dlouhá životnost je jedním z nejdůležitějších parametrů při jejím výběru. PREFA kvalitě používaných materiálů věří natolik, že na materiál poskytuje záruku 40 let.

Kromě toho hliníkové střešní krytiny PREFA poznáte na první pohled. Když půjdete po ulici, po chvíli rozeznáte, kdo se před lety rozhodl pro hliníkovou střechu a kdo zvolil jiný materiál. Hliník totiž nerezaví, nevyžaduje žádnou speciální údržbu ani natírání. Po celou dobu své životnosti si tak zachovává svůj původní vzhled.

Hliníkové střechy se vyznačují také vysokou odolností. Bez následků čelí silným větrům, bouřím a dalším negativním povětrnostním podmínkám. V dobrém slova smyslu za to mohou kvalitní materiály a přesná montáž, která je založená na precizním složení a sešroubování.

Pokud se o společnosti PREFA, její nabídce, sortimentu a aktuálních novinkách chcete dozvědět ještě více, navštivte na veletrhu Střechy Praha stánek 315 se vstupenkou zdarma.