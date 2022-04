Natural dlažby – okolí bazénu vyladěné k dokonalosti

Proč jsou betonové dlažby stále populárnější?

Dlažba kolem bazénu by neměla klouzat, měla by se snadno udržovat, čistit a být odolná vůči vodě. Vyhledávaným přírodním materiálem, který splňuje všechna zadaná kritéria, je beton, který je tak nejpoužívanějším materiálem na plochy kolem bazénu. Betonové dlažby jsou cenově dostupné, praktické, vyžadují minimální údržbu a přitom vydrží spoustu let. Jejich strukturovaný povrch je na oko přirozený a z pohledu bezpečnosti naprosto ideální.

Vyhledávaným řešením pro svůj jedinečný vzhled a užitné vlastnosti jsou Natural dlažby od společnosti PRESBETON. Tyto dlažby mají zvýšenou protiskluznost a nabízejí se s povrchovou úpravou Protect System TOP, která zamezí pronikání vody a dalších nečistot do struktury betonu. Díky tomu nedochází k nežádoucímu rozrušení betonového povrchu, dlažby jsou mrazuvzdorné a je usnadněno čištění. Kapající zmrzlina, omastek či rozlitý koktejl stačí setřít obyčejným hadříkem místo toho, aby se nečistota vsákla a dlažbu trvale poškodila.

Natural dlažba BARK – přirozená struktura dřeva

Dlažby BARK jsou zdařilou imitací dřevěných povrchů. Dlažby napodobují svým vzhledem např. kůru, pražec, prkno, trám, pařez nebo letokruhy. Hodí se na větší plochy - terasy, chodníky atd., ale dají se využít i jednotlivě jako nášlapné desky. Systém BARK obsahuje dlažby, palisády, travní lemy, žlaby, schody a květináče. Letos byl tento systém doplněný právě o bazénové lemy. Jedná se tak o komplexní řešení pro váš bazén, terasu i celou zahradu.

Dlažba BARK, povrch reliéfní | foto: PRESBETON

Natural dlažba VERTO – luxusní vzhled travertinu

Dlažba VERTO je inspirovaná luxusním travertinem. V uceleném systému prvků nechybí vnitřní a vnější bazénové rohy i minimalisticky střižené lemy, které k bazénům přinášejí zcela nový estetický zážitek. Velkoformátové dlažby ve tvaru obdélníku nebo čtverce si můžete pořídit ve slonovinové a šedé barvě.

Dlažba VERTO slonovinová, povrch reliéfní

Natural dlažba LIMA – pro milovníky kamene

Dlažba LIMA připomíná kamennou dlažbu s ohlazeným kamenným reliéfem. K dispozici jsou 4 různě velké desky, které lze spolu vzájemně kombinovat. Dlažba je vzhledem ke své výšce určena pouze pro pochozí plochy zejména do zahrady, na terasu, na pěší zóny. V okolí bazénů ji nejlépe doplňuje bazénový lem BORNEO. Ten je určen k olemování bazénů i oválného půdorysu. Vyrábí se ve dvou barevných provedeních s reliéfní povrchovou úpravou.

Dlažba LIMA karamelová, povrch reliéfní | foto: PRESBETON

Natural dlažby PRESBETON jsou ideálním řešením pro okolí bazénů, ale i celé exteriéry, vyznačující se kvalitou, krásou a praktičností.

