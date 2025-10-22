Náš životní prostor se zmenšuje, jednoho typu nemovitostí se to netýká

Vynalézaví Češi zároveň tento prostor čím dál častěji využívají k úplně jiným účelům než k parkování aut.
Česko se potýká s akutním nedostatkem řemeslníků. Podle odhadů Asociace malých a středních podniků chybí na trhu práce kolem 100 000 odborníků, jiné zdroje však mluví až o 400 000 chybějících pracovníků. Největší potíže hlásí stavebnictví, kde 85 % firem trpí nedostatkem řemeslných a technických profesí. Lidé čekají týdny až měsíce například na zedníky. Kvůli vysoké poptávce a nízké nabídce zároveň rostou ceny i mzdy zedníků.
V kombinaci s razantně rostoucími cenami pozemků a nemovitostí včetně garáží jde o situaci, která rozhodně nenahrává rozšiřování životního prostoru. Průzkum společnosti Gardeon dokonce ukázal vzrůstající rezignaci Čechů právě při hledání garáží. 27 % Čechů by sice o garáž stálo, ale 36 % z nich garáž ani nehledalo, protože už ani nevěří, že ji najdou.
Kreativní Češi v garáži neparkují
Zajímavé přitom je, že kritický nedostatek garáží Čechům rozhodně nebrání v tom, aby plochu určenou pro parkování využívali k úplně jiným účelům než k parkování aut. „Spousta lidí si nechává garáž postavit jako skladovací prostor, protože doma jednoduše nemají místo na řadu věcí, ale také jako dílnu nebo cvičební sál,“ přibližuje kreativitu českých zákazníků Marek Choleva z rodinné firmy Gardeon.cz. Vedle toho podle něj v českých garážích čím dál častěji vznikají domácí posilovny, herny pro děti nebo stylové „man caves“. Díky chytrému uspořádání a skládacímu vybavení může garáž během pár minut změnit funkci, ráno tělocvična, večer místo pro koníčky.
Rodinná firma, která poslouchá
Toto nové využití garáží je možné díky trendu modulových garáží. Jde o garáže, které se staví z předpřipravených dílů přímo u zákazníka, podobně jako stavebnice. Právě zmiňovaný Gardeon.cz má na tomto poli bohaté zkušenosti, protože staví tyto garáže již léta, a celý proces má skutečně vyladěný.
Bratři Cholevové se svým otcem Mariánem rozjeli tento business už v roce 2013, dnes staví garáže na dalších třech evropských trzích včetně českého. „Jen loni jsme postavili tisíc modulových garáží a letos čekáme ještě více,“ říká Marek Choleva.
Firma se pyšní 99% spokojeností zákazníků a mnozí z nich si nechávají stavět další garáže, zahradní domky či přístřešky, které firma také nabízí. Důvodem této spokojenosti je schopnost bratrů Cholevových dlouhodobě naslouchat zákazníkům a přinášet inovativní řešení.
Rychlost i barvičky
Podle Marka Cholevy má český trh svá specifika. Zákazníci hledají více barevných variant a vyžadují větší impulsy k akci ve srovnání se slovenskými zákazníky. Jakmile se ale český zákazník rozhodne, jde vše ráz na ráz.
Jak již bylo zmíněno, výhodou modulových garáží je rychlost, stavba trvá jedno odpoledne, a Gardeon.cz navíc dbá na to, aby garáž ladila k domu. Konstrukce je bezúdržbová, lze ji zateplit, přemístit nebo rozšířit o přístřešek. Většina zákazníků si nechává garáž postavit odborníky, protože montáž doprovází desetiletá záruka.
A co vy? Dokážete si představit, na co byste využili takový nový prostor?