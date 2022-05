Nafukovací vířivky jsou v českých domácnostech čím dál oblíbenější

Mobilní vířivka přináší výhody klasických nafukovacích bazénů a luxusních vířivek. Stejně jako vestavěná vířivka disponuje výkonnými tryskami pro masáž celého těla, ale její pořizovací cena je výrazně nižší, stejně tak i provozní náklady.

Vířivky pomáhají vzpružit tělo i mysl

Vířivky dokonce blahodárně působí na vaše zdraví. Pobyt v nich snižuje vysoký krevní tlak, uvolňuje namožené svaly, rozšiřuje cévy, tlumí bolest a zmírňuje otoky. Odbourává i problémy se špatným spánkem, artritidou a cukrovkou. Eliminuje také nadmíru stresu a napětí.

Kam s ní?

Nafukovací mobilní vířivky jsou prostorově poměrně nenáročné. Dají se umístit třeba na terasu, ale i do interiéru, a to bez velkých stavebních zásahů. Stačí jen najít rovné místo. Do nafukovací vířivky se pohodlně vejdou čtyři osoby, do některých typů až osm.

Nafukovací vířivky jsou konstruovány tak, že vydrží používání i na zahradě, kde na ně působí rozmary počasí. Před mrazem a sněhem je ale vhodné je uschovat. Jednoduše je vyfouknete a uschováte třeba do sklepa. Instalaci vířivky a zprovoznění zvládne i jeden člověk do deseti minut. Stačí ji rozprostřít na rovné podloží a připojit ke zdroji energie. Vířivka se sama nafoukne a poté ji napustíte vodou. Jednoduše si ji tak můžete vzít třeba na prodloužený víkend na chalupu. Materiál v průběhu času nestárne a pyšní se úžasnou trvanlivostí, komfortem a optimální pevností. Čistou vodu pomáhá udržet promyšlený kryt, který zamezuje padání nečistot do vířivky.

Nezapomeňte si pořídit také…

K vířivce budete také potřebovat kvalitní bazénovou chemii, která zajistí správný provoz a průzračně čistou vodu. Ideální je specializovaná řada kyslíkové chemie, která je přímo určena pro vířivé bazény a vany. Navíc neobsahuje chlor.

