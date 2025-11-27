Na Monínci se lyžuje! Vyrazte na zasněženou sjezdovku už během podzimu

Na Monínci, který najdete pouhou hodinku od Prahy, lyžařská sezona již tradičně odstartovala dříve než kdekoliv jinde v Česku.

| foto: Nahoru Resort Monínec

Sjezdovka dlouhá 1 200 metrů se díky unikátní technologii SnowFactory rozjela v plné parádě a tisíce návštěvníků si užily prodloužený listopadový víkend na perfektně upraveném svahu, který disponuje i špičkovým novým osvětlením pro večerní lyžování.

Nahoru Resort Monínec otevřel sjezdovku veřejnosti už v sobotu 15. listopadu, na čemž mají velký podíl pokročilé technologie. Systém SnowFactory umožňuje výrobu kvalitního technického sněhu i při teplotách až do +15 °C, a to bez použití chemických přísad. Díky technologii SnowStorage je pak možné pod izolační plachtou uskladnit sníh až do další sezony, přičemž až třetina sjezdovky byla letos pokryta zásobami z loňské zimy.

„Naší prioritou je, aby Monínec nabízel špičkový servis a moderní technologie, které garantují lyžařům jistotu perfektních sněhových podmínek. Nechceme, aby náš resort spoléhal jen na počasí – proto investujeme do řešení, která patří k absolutní světové špičce. Moderní technologie nám umožňují mít pod kontrolou začátek i kvalitu celé zimní sezony,“ říká Marcel Soural, předseda představenstva investiční skupiny Trigema, která středisko na Monínci vlastní.

Zimní dovolená se slevou 15 %

Do 15. prosince můžete na Monínci pořídit ubytování se skipasem se slevou 15 %, ať už si vyberete jakékoli ubytování, třeba v depandanci Nová Javorka nebo v apartmánech přímo u sjezdovky. Stačí si vybrat termín a rezervovat pobyt včas — sleva platí na zimní pobyty se skipasem a je ideální příležitostí zařídit si pohodovou zimní dovolenou pro celou rodinu, na které si zalyžuje opravdu každý. Zdejší podmínky totiž perfektně vyhovují dětem i úplným začátečníkům. Rodiny s dětmi pak jistě velmi potěší, že děti do 12 let lyžují zdarma ve vybraných dnech

Přímo v areálu najdete restauraci s nabídkou poctivé regionální kuchyně, kde si lyžaři mohou doplnit energii mezi jízdami – a večer pak třeba mohou okusit některé z vín značky Dog in Dock z Veselí nad Moravou. Na Monínci najdete také nejmodernější bobovou dráhu v ČR, která nabízí nejen adrenalin, ale také krásné výhledy do okolní krajiny. Boby jsou navíc podsvícené a umožňují tak jízdu i za snížené viditelnosti, například v podvečerních hodinách. Kromě toho je součástí resortu i wellness, lanovka, půjčovna vybavení a řada možností pro výlety pěšky i na běžkách.

Mikuláš na lyžích

Kromě skvělého lyžování čeká návštěvníky během celé zimy také řada akcí, které dodají pobytu na Monínci tu správnou atmosféru. Už 6. prosince proběhne Mikulášská lyžovačka s DJ, soutěžemi, fotokoutkem a Mikulášem, čertem i andělem přímo na lyžích. Děti do 12 let v kostýmu mají skipas zdarma, takže o zábavu bude královsky postaráno. Program pak vyvrcholí večerním závodem Dark Snow, který rozzáří sjezdovku speciálními světelnými efekty a super závodníky. Postupně se přidají i další tematické dny, večerní lyžování s hudbou a rodinné soutěže. Monínec tak nabízí nejen jistotu kvalitních sněhových podmínek, ale i zábavu a příjemné zázemí pro všechny, kteří si chtějí zimu užít naplno.

Zamiřte Nahoru

Pouhou hodinku od Prahy, na rozmezí Středočeského a Jihočeského kraje, najdete perfektní místo, kde si zimu s rodinou opravdu užijete. Perfektně zasněžená a upravovaná sjezdovka, špičkový servis, útulné ubytování a krásná příroda Českého Meránu – a k tomu zimní akce, které pobytu na Monínci dodají tu správnou zimní atmosféru. Zkrátka ideální volba pro vaši zimní dovolenou.

