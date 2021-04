Na křídlech PEGASA

Při plánování nového domu mě zajímalo mimo jiné řešení zbytkové vlhkosti v rámci stavby domu. Tento problém jednoznačně nejlépe řeší panelová dřevostavba s difuzně otevřenou konstrukcí. Proto jsme si vybrali firmu ATRIUM, v jejíž nabídce nás zaujal typový dům Pegas 124 s drobnými úpravami. Rozhodl však nejen projekt domu, ale také kvalitní materiály, které ATRIUM nabízí, dlouholeté zkušenosti a samozřejmě i reference.

Bydlení v dřevostavbě je trochu jiné než v cihlovém domě, vnímám to ale pouze pozitivně. Dům se rychleji vyhřeje, ale protože má nízkou schopnost akumulace, nedrží ho tak dlouho jako zděný dům. Máme pocit, že je v domě lepší vnitřní klima a v interiéru se výrazně méně práší (poznám to na hřbetech knih, kde se neutírá prach tak často). Jsme maximálně spokojeni, a pokud bychom uvažovali o stavbě dalšího domu, byla by to určitě zase dřevostavba. Jediné, co bychom dnes udělali jinak, je schodiště – volili bychom variantu s krytým schodišťovým stupněm, protože se nám zdá být bezpečnější a z hlediska údržby i praktičtější.

A co bychom doporučili budoucím stavebníkům? Volte kvalitu před cenou. Obrňte se trpělivostí a plánujte stavební práce na domě hodně dopředu!

Petr K., Beroun

Více na www.atrium.cz, https://www.atrium.cz/reference-prehled-referenci/na-kridlech-pegasa