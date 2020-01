Na Bořislavce bude stát umělecké dílo Federika Díaze

Jedinečný artefakt bude financován především z darů, které přátelé a kolegové věnovali k narozeninám právě Karlu Komárkovi, jednomu z nejvýznamnějších českých podnikatelů a mecenášů.

V prostoru nově vznikajícího kancelářského a obchodního centra bude na podzim roku 2020 instalováno umělecké dílo s názvem „Na Horu“. Autorem plastiky je Federico Díaz – konceptuální a multimediální umělec, který patří k průkopníkům užívání nových médií v umění a řadí se mezi nejvýraznější osobnosti v oboru. Dílo bude stát na piazzettě Centra Bořislavka.„Přál bych si, aby toto dílo lidi spojovalo, inspirovalo a aby se s nadějí dívalo do budoucnosti. Jeho vznik jsem zároveň spojil s mou aktuální osobní „misí“. Jelikož jsem loni slavil kulaté narozeniny, využil jsem toho a vyzval své přátele a známé, abychom vznik tohoto díla podpořili společně,“ říká Karel Komárek, předseda správní rady Karel Komárek Family Foundation a zakladatel skupiny KKCG (založena 1995), která Bořislavku staví. Cílem zapojení širšího okruhu blízkých spolupracovníků a přátel bylo přiblížit jim, co je to výtvarná soutěž, jak samotné dílo vzniká, kolik lidí se na celém procesu podílí a v čem vlastně tkví hodnota autorské práce a invence. To vše ve spojení s principy, na nichž nadace Karel Komárek Family Foundation staví své dobročinné aktivity.

Unikátní spojení reálné historie a nových technologií

Organizaci a průběh výtvarné soutěže zajišťovala Nadace Proměny Karla Komárka (vznikla 2005), která do ní promítla své dlouholeté zkušenosti z tvorby a kultivace veřejného prostoru. Do soutěže byli přizváni renomovaní umělci Anna Hulačová, Dominik Lang, Pavla Sceranková a Dušan Záhoranský, Lukáš Rittstein a Federico Díaz. V porotě měli zastoupení manželé Komárkovi za investora, Jan Aulík za studio – autora Centra Bořislavka, historik umění Jiří Fajt a historička umění Terezie Nekvindová, zabývající se vztahy mezi uměním a architekturou.

Vybrané dílo Federika Díaze, které propojuje přírodu a lidství, zdůrazňuje význam historické stezky, která kdysi vedla skrze dnešní Centrum Bořislavka. Plastiku vytváří Díaz s pomocí nejnovějších technologií: objekt vyrábí technikou robotické fabrikace a jako materiál používá UHPC (ultra high performance concrete). Tento nový typ betonu byl vyvinut Kloknerovým ústavem při ČVUT.

Tvarem bude socha připomínat přírodní útvar, soutěsku vyňatou ze skal. Její povrch je tvořen jemnou pravidelnou strukturou. Dílo je navíc interaktivní, a to díky augmentované realitě. Speciální aplikace na mobilu či tabletu umožní veřejnosti, aby viděla – při pohledu přes obrazovku – sochu doplněnou o augmentovanou vrstvu.

„Pro mě je důležité, že vytvářím abstraktní věci, s nimiž konfrontuji lidi. Většina z nich tomu věnuje 30 vteřin až minutu, ovšem tato struktura vyžaduje minutu a více. Ten objekt je skoro až nelidský: je přenesený odněkud, vyvolává řadu otázek a nutí k přemýšlení. Má určitý přesah, vztah k přírodě a rozhodně není pouze samoúčelným doplňkem celého komplexu,” zdůrazňuje Federico Díaz.

Na konci roku 2020 by měla být uvedena do provozu obchodní část centra Bořislavka. Postupně se ve čtyřech budovách tvaru krystalů nabídne celkem 24 tisíc čtverečních metrů kancelářských ploch a devět tisíc čtverečních metrů obchodů včetně supermarketu. K tomu přibude dalších přibližně 60 obchodních jednotek zaměřených zejména na služby.

Sběratel ocenění po celém světě

Poté, co KKCG Real Estate získala v roce 2012 pozemek s už hotovým projektem, rozhodlo se vedení skupiny v čele s Karlem Komárkem původní řešení zcela přepracovat a architektonicky Prahu 6 obohatit. Správnost tohoto vizionářského postupu potvrdili renomovaní porotci soutěže International Property Awards. KKCG Real Estate získala s projektem kancelářského a obchodního centra Bořislavka ocenění v evropském a posléze i celosvětovém kole této prestižní soutěže. Bořislavka dále proměnila dvě nominace a porazila evropskou konkurenci v kategorii Best Mixed-use Architecture Europe a Best Office Development Europe. Následně se záměr utkal s celosvětovou konkurencí v soutěži World’s Best, kde zvítězil v kategorii Best International Office Development.

Na slavnostním ceremoniálu World’s Best International Property Awards byla společnost KKCG Real Estate oceněna třemi významnými mezinárodními cenami za projekt Bořislavka Office & Shopping Centre.

V Evropské konkurenci byla Bořislavka Centrum nominovaná do tří kategorií a vítězství získala v kategorii Best Mixed-Use Architecture Europe a Best Office Development Europe. Při vyhlášení světových cen „International Property Awards 2019–2020“ získala Bořislavka Centrum jedno z nejvyšších ocenění, když mu mezinárodní odborná porota udělila titul “Best International Office Development”.

Uspěla i v konkurenci projektů nominovaných za Arábii – Prime Square Office Tower v Dauhá, Pacifickou Asii – International Office Towers, součást projektu Barangaroo South v Sydney, před Moscow Business Center v Nur-Sultan (Astana) a 35podlažní budovu Alpha Town v Ho Či Minově Městě. Předstihla rovněž Kanadu – kancelářské věže CIBC SQUARE v Torontu, Střední a Jižní Ameriku – kancelářská budova IT´s Informov New Site (São Paulo), stejně jako Evropu – kanceláře Avenue 15 Property Gallery (Kypr) a kancelářský a maloobchodní komplex Promenade Gardens v Budapešti.

„Jsme hrdi, že jsme získali toto nejvyšší mezinárodní uznání. Je to důkaz, že to, co tvoříme, je nejenom na evropské, ale i světové úrovni. Cena za mezinárodní nemovitost je světově uznávanou známkou excelence,” vysvětluje Petr Pujman, generální ředitel KKCG Real Estate a.s., a dodává: „Projekt Bořislavka Centrum neměl na prvopočátku jednoduchý start, nicméně rok po zahájení jeho výstavby získává celkem sedm ocenění v jednotlivých kolech této prestižní mezinárodní soutěže. Expertní skupina více než 80 znalců z oboru během uplynulého roku studovala a hodnotila tisíce příspěvků ze 115 zemí, přičemž jedny z hlavních kritérií byly design, kvalita, poskytované služby, inovativní přístup, originalita a angažovanost. Projekt Bořislavka Centrum odborníci ocenili za inspirativní architekturu, vysokou úroveň kvality a především udržitelnost, jejíž naplnění je v budovách s plně prosklenou fasádou velmi náročné. Získané ceny jsou pro nás fantastické uznání a motivace pro celý realizační tým Bořislavky.“

Co je International Property Awards Ocenění s tímto názvem jsou udělována profesionálům z oblasti rezidenčních a komerčních projektů z celého světa již od roku 1993. Soutěž představuje nejprestižnější nemovitostní soutěž na světě. Ceny jsou rozděleny do regionů pokrývajících Afriku, Asii a Tichomoří, Arábii, Kanadu, Karibik, Střední a Jižní Ameriku, Evropu, Spojené království a USA. V letošním 27. ročníku se hodnotily příspěvky ze 115 zemí.