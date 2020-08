Můžu si sjednat hypotéku, i když nemám našetřeno?

To je možné v případě, že vlastníte vy sami, případně vaši rodiče nebo prarodiče nemovitost, kterou by banka mohla vzít do zástavy. Jaké požadavky u zástavní nemovitosti platí?

Hypotéka musí být zajištěna zástavním právem k nemovitosti na území České republiky, zástavní nemovitost však nemusí být ve vlastnictví samotného žadatele o hypotéku (kromě produktu Refinancování 24). „Hypoteční úvěr můžete zajistit nemovitostí, kterou máte ve spoluvlastnictví s jinou osobou, nebo i takovou, která patří plně někomu jinému. Dotčená osoba musí vždy se zástavním právem souhlasit a podepsat zástavní smlouvu. K zajištění mohou být využity dvě nemovitosti či více,“ doplňuje Martin Podolák, ředitel divize úvěrových produktů mBank pro Českou republiku a Slovensko.

Akceptovatelnými nemovitostmi jsou rodinný dům, bytová jednotka a stavební pozemek. V zástavě musí být vždy funkční celek a zástavní nemovitost musí být zapsána v katastru nemovitostí. Pouze v případě hypotéky na výstavbu je možné akceptovat i rozestavěnou nemovitost. Zástavní nemovitost musí být pojištěna a pojištění musí být také vinkulováno ve prospěch banky.

Mezi základní parametry, které by vás při sjednání hypotéky měly zajímat, patří úroková sazba – měla by být co nejnižší. Momentálně zájemcům jednu z nejvýhodnějších úrokových sazeb na trhu – 1,64 % – nabízí mHypotéka od mBank. Kromě doby fixace a dalších parametrů hypotéku zcela zásadně ovlivňuje poměr hodnoty poskytnutého úvěru k ceně nemovitosti (LTV) udávaný v procentech. „Pokud se rozhodnete zastavit nemovitost, celkové LTV se vypočítá jak z hodnoty kupované nemovitosti, tak z hodnoty nemovitosti použité k dozajištění,“ upřesňuje Podolák.

Do zástavy jde vždy celá nemovitost, zástava ale kryje jen hodnotu, kterou banka potřebuje k uhrazení pohledávky, a rezervu, která činí 20 procent. Pokud bude banka nucena zastavenou nemovitost prodat, z případného prodeje si bude moci ponechat pouze takovou část, která umoří nesplácené závazky klienta, a to přesto, že v zástavě je celá nemovitost.

Banky však umožňují nemovitost použitou k dozajištění po určité době tzv. vyvázat. Možné je to ve chvíli, kdy se poměr jistiny hypotéky vůči hodnotě zajištění zbývající nemovitosti dostane na 80 procent.

