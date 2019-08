Mrkněte na trendy kuchyně, které se hodí do každého bytu

Přepychová kombinace černé a dřevěného dekoru

I v malých prostorech můžete mít elegantní kuchyni. Vyzkoušejte kuchyni Brick, která díky černé barvě a dřevěnému dekoru dodá interiéru luxusní nádech. Rovná kuchyňská linka zabírá minimum místa a přitom má jak dostatek úložného prostoru, tak místo na základní kuchyňské spotřebiče. Všimněte si designové perličky – díky tomu, že jsou úchytky do skříněk zapuštěné, čistý a nenápadný vzhled nic neruší.

Preferujete rohovou kuchyni?

V případě, že hledáte variantu, kterou můžete umístit do rohu, trefou do černého bude kuchyně Nina, kombinující tmavě hnědý dub a světlý, krémový dekor. Tato moderní a elegantní kuchyně zapadne do většiny bytů, uložíte do ní veškeré nádobí, spotřebiče a potraviny a příjemně se vám v ní bude vařit.

Kuchyně Nina je elegantní volbou do malých, rohových prostor. JENA NÁBYTEK

Milujete zářivou bílou barvu? Kombinujte lesk i mat

Pokud patříte mezi milovníky bílé barvy, vsaďte na bílý dekor, který si hraje s leskem – přední plochy jsou lesklé, korpus je matný a výsledný design je vysoce elegantní. Taková je kuchyně Rio, se spoustou zásuvek a skříněk, které jsou vybavené pístovým mechanismem, díky kterému se dovírají pomaličku, bez bouchnutí.