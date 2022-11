Moje jméno je damašek a přináším nesmrtelný luxus

Elegance do každého interiéru

Jeho nadčasový vzhled se hodí do každého interiéru. To věděly už naše babičky, a proto damaškové tkaniny, jako jsou ložní soupravy, polštáře, ubrusy, ubrousky a prostírání, nechyběly v žádné svatební výbavě. V mnoha domácnostech se dědí po generace a nejeden slavnostní stůl zdobí padesát let starý ubrus, na němž není znát „zub času“.

Damašek je jednobarevná tkanina se vzory různých tvarů a velikostí. Plochy vzorů jsou na okrajích odstupňované a světle nebo tmavě kontrastují s hladkým podkladem. Vzor je vytvořen střídáním osnovních a útkových nití, přičemž na povrchu jsou vždy viditelné pouze podélné osnovní nebo příčné útkové nitě.

Vědeli jste, že…?

Damašková tkanina, často označovaná jako damaškové hedvábí, byla původně určena pro církevní roucha a čalounění nábytku. Později se používala pouze na některé lehčí typy oděvů.

Název získal podle orientálního města

Tento typ tkaniny pravděpodobně pochází z Číny. Do Evropy se dostal přes Sýrii, kde jeho výroba ve 12. století značně vzkvétala, takže se mu začalo říkat podle syrského hlavního města Damašek. Původně se vyráběl z hedvábných nebo lněných přízí, později se začala používat syntetická vlákna a zejména mercerovaná bavlna. Tato tkanina je většinou jednobarevná, ale jsou známy i vzorované z nití jiné barvy, než je barva osnovy.

V současné době se používají různé druhy vazeb v kombinaci s vazbou saténovou s charakteristickým vzorem. Vzory jsou vetkány přímo do látky, a proto je nelze vyprat ani setřít. Ty nejjemnější a nejpropracovanější jsou vytvořeny z nejjemnějších přízí, které musí být utkány hustě a velmi pevně, aby dlouho vydržely.

Má dlouhou životnost a je nenáročný na údržbu

Při praní je potřebné používat prostředky na jemné prádlo. Program závisí na typu pračky, vhodný je například program „vlna“ nebo „jemné prádlo“. Maximální teplota praní by měla být 60 °C.

O damašku platí, že…

Má elegantní nadčasový vzhled.

Neodolatelný hedvábný lesk.

Je příjemný na dotek.

Má dlouhou životnost a snadno se udržuje.

Díky přirozeným vlastnostem bavlny zlepšuje kvalitu spánku. Splývavý materiál se sofistikovanými plastickými vzory může na dotek připomínat hedvábí. Bavlněná damašková příze má vynikající termoregulační vlastnosti, proto je oceníte jak v létě, tak i v zimě. Dopřejte si luxus Dálného východu v podobě damaškového povlečení, které vás překvapí svou hebkostí, snadnou údržbou a trvanlivostí.