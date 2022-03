Moderní technologie v malířských barvách pro krásné a zdravé bydlení

Nežádoucí skvrny na malbě

V krásně vymalovaném interiéru mohou vlivem naší neopatrnosti, působením sousedů, havárií vodovodních stoupaček, zatékáním do střechy či okny vzniknout těžko odstranitelné skvrny. V domácnostech s malými dětmi se mohou stěny pokoje stát lákavou obří tabulí, na kterou se krásně maluje. Ještě horší situace nastane, pokud se v uzavřeném prostoru kouří. Pach cigaretového kouře nelze odstranit ani mnohahodinovým větráním a žluté skvrny od nikotinu zarputile odolávají mnoha vrstvám běžné interiérové barvy a stále pronikají na povrch.

V takových případech je mnohem účinnější použít speciální nátěrové hmoty s izolačními vlastnostmi. Tyto funkční nátěrové hmoty odstranění defektu značně usnadní. Zaizolují totiž skvrnu v podkladu a zabrání jejímu dalšímu pronikání do následných malířských vrstev.

Kondenzace vlhkosti podporuje růst plísní

Často se v domácnostech potýkáme s prochlazováním některých míst, např. na překladech, v koutech, ostění u oken nebo na zeslabených obvodových stěnách. Rovněž stěny situované na sever jsou více ochlazované, protože na ně nesvítí slunce. Na těchto místech může vlivem nižší povrchové teploty kondenzovat vlhkost, což vytváří prostředí příznivé pro růst některých druhů plísní, které se zde rychle usídlí a znepříjemňují nám tím život. Vytvářejí nevzhledné skvrny, ale zejména uvolňují spory a plísňové toxiny, které mohou způsobovat zažívací potíže, vyvolávat alergické reakce, zatěžovat játra a ledviny, poškozovat imunitní systém a některé mohou být i rakovinotvorné.

Studená místa na stěnách a tím i kondenzaci vlhkosti a vznik podmínek příznivých pro růst hub a plísní lze nejlépe odstranit zateplením domu, což je většinou finančně náročné. Ve většině případů můžeme problémy spojené s prostupem chladu eliminovat mnohem ekonomičtějším způsobem, a to speciálním malířským nátěrem s tepelně izolačními vlastnostmi.

Funkční nátěry s tepelně izolačními vlastnostmi obsahují velké množství dutých, tenkostěnných, mikroskopických skleněných kuliček, které vlivem obsahu velmi zředěného vzduchu působí jako tepelná izolace. Kromě toho vnitřní lesklé povrchy těchto mikrokuliček odrážejí tepelné záření.

Samozřejmě, že tyto nátěry nejsou schopné nahradit zateplení domu. Mohou ale ve vytápěných místnostech zvýšit, v závislosti na tloušťce nátěru, povrchovou teplotu natřených ploch a tím odstranit problematická místa na stěnách a vyloučit tak kondenzaci vlhkosti. Tímto způsobem se z vlhnoucích míst stanou místa suchá, na kterých houby a plísně nerostou, a to bez použití biocidních přípravků. Ošetřením studených míst na stěnách se také zlepší tepelná pohoda v místnosti. Tepelné pohody se dosáhne při nižší teplotě, což se může projevit i snížením nákladů na vytápění.

Odstranění hub a plísní

Když se na povrchu stěny objeví plíseň nebo houba, hned víme, jak ji zlikvidovat. Vezmeme do ruky likvidační prostředek na bázi chlornanů a napadený povrch postříkáme. Plíseň nebo houba zmizí, místo je krásně bílé a my jsme spokojeni, jak rychle jsme nežádoucí alergen zlikvidovali. Opak je však pravdou. Tyto prostředky situaci zhoršují. Jejich působení je velmi krátkodobé. Fungují v okamžiku aplikace a velmi krátce po ní, avšak jejich použití nezaručuje úplnou likvidaci houby či plísně. Působením přípravku se účinná látka mění na neúčinný chlorid sodný (kuchyňskou sůl) a ten je značně hydroskopický – snadno pohltí a udržuje vzdušnou vlhkost. Povrch nasycený chloridem sodným začne o to více přijímat vlhkost a dojde ke zhoršení tepelně izolačních vlastností stěny. A v důsledku toho k rychlejšímu růstu nové či nedostatečně zlikvidované stávající houby. Ošetření je pak nutné provádět stále častěji, až se dostaneme do stavu, kdy je stěna prosycena hydroskopickým chloridem a je stále vlhká. Nežádoucí mikroorganismy mají dokonalé prostředí pro svůj rozvoj.

Abychom předešli tomuto stavu, je vhodnější použít k likvidaci hub a plísní tzv. bezchlórové likvidační prostředky, které likvidují houby a plísně spolehlivě, podklad nezasolují a kondenzaci vlhkosti nezvyšují. Nemají ale vliv na estetický vzhled napadených míst, porosty hub a plísně nevybělují. Je proto nutné napadená místa za vlhka oškrábat, umýt a po vyschnutí opatřit novým nátěrem, nejlépe takovým, který napadení houbou či plísní vyloučí. Může to být nátěr, který omezí kondenzaci vlhkosti, případně nátěr s preventivním účinkem proti houbám a plísním, nebo kombinace obou typů.

Bakterie, viry, houby, plísně, řasy

V interiérech některých zdravotnických zařízení či potravinářských provozů jsou extrémní požadavky na sterilitu prostředí. K tomu mohou významně přispět speciální antibakteriální malířské nátěry. Tyto nátěry likvidují bakterie a viry na svém povrchu, a tak zajistí sterilitu stěn a stropů, největších ploch v místnostech.

Barvy pro tyto nátěry využívají antibakteriálních vlastností koloidního stříbra, případně jiných látek. Použití antibakteriálních barev má, kromě interiérů zdravotnických, pečovatelských a podobných zařízení, opodstatnění i v jiných případech, např. ve školách, v dětských pokojích, v bytech osob se sníženou imunitou apod.

Sterilní prostředí je možné poměrně snadno vytvořit i v prostorech s mokrým provozem (s vysokou vlhkostí vzduchu), tedy v místnostech, kde hrozí napadení stěn houbami a plísněmi. Pro tyto případy jsou velmi vhodné speciální biocidní malířské nátěry s širokým spektrem účinnosti. Povrch těchto nátěrů zůstává sterilní, odolný proti houbám, plísním, bakteriím, virům, případně řasám. Jelikož základní příčinou tvorby hub a plísní je vlhkost, kombinují se často tyto nátěry s funkčními nátěry s tepelně izolačními vlastnostmi.

Všechny tyto funkční nátěry i s podrobným popisem jejich vlastností a způsobem použití naleznete na stránkách jejich českého výrobce www.barvy-eternal.cz