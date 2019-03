Moderní bydlení u bran přírodní rezervace – Šárecký dvůr

Developerská společnost Crestyl Real Estate, s.r.o. patří k dlouhodobým profesionálům, v jejímž mottu se prolínají slova, jako je pohodlí, design a kvalita. Své by o tom mohli vyprávět spokojení majitelé a nájemci mnohých residenčních, obchodních a kancelářských budov, které již Crestyl vybudoval nejen v Praze, ale i v dalších českých městech.

S bohatými zkušenostmi a citlivostí k renovaci starých staveb přistupovali odborníci této developerské společnosti také k projektu Šárecký dvůr. Ten je vystavěn v areálu panského dvora s působivou barokní bránou, jehož historie se začala psát již v roce 1433. Architekt projektu Ian Bogle z Bogle Architects, k tomu dodává: „Jednotící ideou projektu je rovnováha mezi „starým a novým“, v jejímž rámci oživené původní budovy harmonicky ladí s moderními zásahy. Výrazná současná architektura tvoří pozadí pro parkové plochy, navržené ateliérem Šmídová Landscape Architects.“

Pojem luxusního bydlení nenaplňuje jen skvělá poloha areálu na dosah přírodní rezervace Divoká Šárka a v blízkosti skvělého dopravního spojení, ale i navržené bytové jednotky. V hlavním barokním objektu se ukrývá 7 velkolepě pojatých, až třípodlažních bytů s impozantními klenutými stropy.

Dalších 44 elegantních a vzdušných prémiových bytových jednotek nabízejí nové viladomy, a to s dispozicí od 2+kk do 5+kk a s plochou od 67 m2 až do velkorysých 217 m2. Velké prosklené plochy vpouštějí do interiérů množství denního světla a zároveň umožňují fascinující výhledy do okolí. Z reprezentativních penthousů a dalších bytů v horních podlažích lze v každém okamžiku pozorovat přírodní scenérii, v níž hlavní roli hraje klidná hladina vodní nádrže Džbán nebo zeleň Šáreckého údolí. Jedinečnost dvoupodlažních duplexů zas podtrhuje privátní zahrada. Ke každému bytu pak patří sklep a jedno parkovací stání, přičemž další stání lze dokoupit.

Celý areál je stvořen pro dokonalé bezstarostné bydlení. Bezpečí a soukromí rezidentů zajišťuje recepce, kamerový systém a zrekonstruovaná původní zeď, nyní památkově chráněná, která se vine kolem celého areálu.

Důraz na harmonii architektury s pohodlím obyvatel Šáreckého dvora kladl developer i u návrhů vnitřního zařízení budov. Design interiérů navrhl a znalostí místního prostředí ku prospěchu projektu přispěl ateliér Chmelař architekti.

Ladnost spojení všech tvarů a křivek podtrhuje rovněž krásná tvář topmodelky Pavlíny Němcové, která se netají svou vášní pro bytový design. Svými návrhy už nejednou potvrdila, že má pro vkusné zabydlení interiérů velký cit. Pomoc nabízí i novým majitelům bytů, ráda jim poradí se zařízením bytu.

Výjimečnost nedávno dokončeného projektu Crestylu Šárecký dvůr obohacuje rovněž skvělá občanská vybavenost okolí. V dosahu je také široká paleta možností, jak trávit volný čas. Přímo za zdí areálu jsou tenisové kurty, golfový klub nebo fitness centrum. Hned za nimi láká k dlouhým procházkám i projížďkám na kole oblast protkaná sítí stezek, které se vinou podél Šáreckého potoka, po stráních a mezi skalními soutěskami Divoké Šárky.

Za zmínku jistě stojí i neobvykle bohatá možnost dopravního spojení. Na metro mají obyvatelé Šáreckého dvora jen 5 min., stejně tak k zastávce tramvaje, autobusu a v blízkosti je i nádraží. Pro řidiče je pak snadné se po Evropské třídě svižně dostat na Pražský okruh a tunelem Blanka zas do dalších částí hlavního města i mimo něj. Na letiště Václava Havla je to dokonce jen deset minut.

Šárecký dvůr je vskutku luxusním projektem, který v sobě spojuje dnes už jen málo dosažitelné množství výhod exkluzivního bydlení se skvělou dopravou do centra a zároveň v souladu s přírodou.