Moderní a bezúdržbová terasa – přijďte se inspirovat na FOR ARCH 2019

Již 30. mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH se bude konat v termínu od 17. do 21. září 2019 na výstavišti PVA EXPO PRAHA. Jedná se o stavební veletrh s nejdelší tradicí u nás a každoročně na něj zavítá mnoho vystavovatelů z České republiky i ze zahraničí. Prezentují se zde novinky a nejnovější trendy z různých oborů příbuzných stavitelství. Pokud stavíte či rekonstruujete, chcete bydlet stylově a případně se i domluvit na spolupráci s firmami, které patří ke špičce ve svém oboru, určitě si datum, kdy se FOR ARCH koná, poznamenejte do diáře.

Přes 20 let zkušeností nejen se stíněním

Jedním z tradičních vystavovatelů na FOR ARCH je firma Sun System, která se už přes 20 let specializuje na vnitřní i venkovní stínící techniku. Letos najdete stánek Sun System v hale 3 na místě C04.

Úspěšná společnost postupně rozšiřovala sortiment od rolet a žaluzií přes pergoly a markýzy až po hliníkové ploty. Firma se hodně zaměřuje na produkty následující aktuální trendy, konkrétně na bezúdržbové produkty, které je možné napojit na systém inteligentní domácnosti.

Trendy bezúdržbovosti a automatizace pro vaši terasu na stánku Sun System

1. Raději si odpočiňte

Pryč jsou doby, kdy bylo potřeba nadřít se kolem terasy a zahrady. Díky moderním materiálům a kvalitnímu provedení je dnes možné pořídit si bezúdržbové pergoly, systémy oplocení, ale i venkovní podlahu. Štětce na moření a lakování podlahy, plotu či pergoly tak můžete rovnou zahodit, nebo je prostě nechte v garáži, kde už zůstanou navždy suché. Všechny tyto bezúdržbové produkty vám tým Sun System rád předvede na veletrhu FOR ARCH 2019.

Usměvavý tým s oranžovými motýlky už se na vás těší i tento rok. Foto je z veletrhu FOR ARCH 2018 a je na něm i ambasadorka značky Sun System Simona Krainová. Zdroj: sunsystem.cz

2. Žijte bez obav, váš dům se o sebe postará

Zatáhne rolety. Zavře bránu. Na příkaz speciálního čidla uzavře lamely bioklimatické pergoly, jakmile začne pršet. Ne, nejedná se o služebnictvo, které budete muset platit. Jedná se o systém inteligentní domácnosti, díky kterému se o sebe váš dům postará sám, nebo jej vy můžete ovládat třeba z opačného konce světa pomocí PC, tabletu či chytrého telefonu. K vidění na stánku Sun System bude systém inteligentní domácnosti od značky Somfy.

Rozsáhlé možnosti automatizace domácnosti od značky Somfy. Zdroj: somfy.cz

Moderní zastínění pro vaši terasu

Sun System bude na PVA EXPO PRAHA v rámci veletrhu FOR ARCH vystavovat celou řadu populárních bezúdržbových pergol, které jsou vyrobeny z hliníku. Patří mezi ně třeba populární pergola se stahovací střechou EVA od výrobce Suntech, cenově příznivá pergola LEGEND od Gardendreams a hliníková pergola FLAT, která je také od výrobce Gardendreams a jedná se o žhavou novinku, a další krásné a moderní hliníkové pergoly, které nevyžadují žádnou údržbu a budou stále vypadat jako nové.

Rozmary počasí vás už nezaskočí

Na stánku Sun System bude k vidění také jedna z nejoblíbenějších pergol, které Sun System nabízí, hliníková bioklimatická pergola PLACEO od českého výrobce Alaris. Tato pergola je nejprodávanější bioklimatickou pergolou u nás.

A co to vlastně znamená, že je „bioklimatická“? Jednoduše řečeno to znamená, že je vhodná do každého počasí díky důmyslnému systému naklápěcích lamel. Tyto lamely je možné pomocí dálkového ovladače naklápět tak, aby pergola stínila slunce, ale zároveň pod ní příjemně proudil osvěžující vzduch. V případě, že prší, je pak možné lamely pomocí dálkového ovladače zcela uzavřít. Nebo můžete zvolit variantu, kdy je pergola napojena na čidlo, které monitoruje počasí, a lamely se samy uzavřou automaticky při prvních kapkách deště. Různé typy čidel reagují na změny počasí, ať už je slunečno, větrno, prší či padá sníh. A ani sněhové nadílky se nemusíte bát. Uzavřené lamely pergoly unesou i pořádnou nálož sněhu.

Bioklimatická pergola PLACEO, kterou firma Sun System nainstalovala na terasu klienta v obci Doubravice v Královéhradeckém kraji. Zdroj: sunsystem.cz

Bezúdržbové ploty, branky a brány

Pokud toužíte po plotu, který nebudete muset natírat, a po bráně, která vás automaticky přivítá doma, pak si na stánku Sun System přijdete na své. Moderní systémy oplocení od firmy NOVAVISIO obsahují bezúdržbové hliníkové ploty, brány a branky. Zvolit si je můžete ve stejném designu tak, aby k sobě vše dokonale ladilo. K dispozici je vám široká nabídka barev kvalitního práškového lakování, ale také velmi efektní vzhled dřeva, pokud zvolíte úpravu Decoral. Brány s pohonem lze pak také napojit na systém inteligentní domácnosti od Somfy.

Moderní posuvná samonosná brána Exclusive, branka a plotové pole v oblíbeném a moderním designu TURF od českého výrobce NOVAVISIO. Zdroj: sunsystem.cz

Prostě vše pro dokonalé venkovní posezení

Pokud navštívíte stánek Sun System na veletrhu FOR ARCH 2019, čeká vás ještě mnoho dalších zajímavých produktů pro vaši terasu či zahradu. Za zmínku jistě stojí bezúdržbová podlaha, gril Big Green Egg, který je vlastně kompletní venkovní kuchyní, a bezúdržbový hliníkový zahradní nábytek od značky HIGOLD.

Bezúdržbová podlaha z materiálu TWINSON, která se může pochlubit skvělým spojením krásného vzhledu přírodního dřeva s bezúdžbovostí PVC, bude opět součástí stánku Sun System. Zdroj: sunsystem.cz

Sun System vás zve na veletrh FOR ARCH 2019

A co by to bylo za pozvání, kdybyste si museli platit vstupné? Proto vás celý tým společnosti Sun System srdečně zve na kávu v jejich stánku a posílá vám vstupenky na veletrh FOR ARCH 2019 zdarma. Stáhněte si je ZDE.