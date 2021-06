Místo bytu v centru Prahy jen drahý pronájem

Podobně se v roli kupujícího proti své vůli ocitla i Markéta, kterou dohnaly na realitní trh neblahé životní události. Rozváděla se totiž tehdy se svým prvním manželem a potřebovala rychle sehnat střechu nad hlavou. Dosud bydlela s manželem v nemovitosti jeho rodičů, kde jí nic nepatřilo. Hrozilo tak, že po rozvodu skončí doslova jako bezdomovec.

Její situace nebyla záviděníhodná ani v dalších ohledech – dosud řešil všechny finanční i existenční záležitosti manžel, paní Markéta nevlastnila ani řidičský průkaz. Pak se na ni však usmálo štěstí. Alespoň to tak nejprve vypadalo: Potkala bývalou spolužačku, která nyní pracovala v realitní kanceláři a vstřícně jí nabídla pomoc. Brzy měly první schůzku a začaly vybírat vhodnou nemovitost. Nabízelo se několik levnějších bytů za Prahou, kde ale chyběla základní infrastruktura, nebyl zde ani obchod s potraviny, školka pro syna, i za lékaři a do práce by paní Markéta musela dojíždět. A ona neměla řidičský průkaz, navíc spojení veřejnou dopravou bylo špatné.

Známá makléřka však paní Markétě dodávala sebevědomí a slibovala, že vhodnou nemovitost brzy najde. A skutečně. V centru Prahy, kde paní Markéta dosud žila, se naskytl dvoupokojový byt za slušnou cenu. Vše bylo na dosah, i mateřskou školu měla paní Markéta za rohem. Nejprve vypadalo jako výhoda i to, že realitní kancelář byla současně také investorem celkové rekonstrukce. Známá realitní makléřka paní Markétu ujišťovala, že tak bude moci na vše lépe dohlédnout. Současně paní Markétě tvrdila, že není třeba do bytu před koupí chodit: „Říkala mi, že byt je kvůli rekonstrukci plný stavebního materiálu a rozestavěný, nic bych tam prý neviděla. Ukázala mi jen pěkné vizualizace, jak bude byt vypadat po dokončení. A tak jsem se do bytu zpočátku ani nešla podívat.“

Jak paní Markéta dodává, byt se jí na vizualizacích líbil, ale stále váhala. Čas ji však tlačil: „Manžel mně sice poskytl lhůtu na vystěhování, ale soužití v domě jeho rodičů bylo peklo. Chtěla jsem se už stěhovat do svého. Navíc i má známá z realitky mně tvrdila, že je o ten byt v centru velký zájem. Ujišťovala mě, že ho sice drží pro mě, ale šéf realitky už na ni tlačí s prodejem.“ Naštěstí paní Markéta dostala v souvislosti s rozvodem od manžela nějaké peníze jako finanční vypořádání, a tak měla na složení rezervačního poplatku, který na ní makléřka hned od začátku vyžadovala: „Dala jsem jí 400 000 Kč. Podepsaly jsme smlouvu a pak se nedělo nic.“

Jak paní Markéta upřesňuje, přestože jí známá z realitky nejprve slibovala se vším pomoci, po složení rezervačního poplatku přestala mít čas: „Nejdřív mě ujišťovala, že mi zajistí bankéřku, pomůže s úvěrem, smlouvami, ručením. A po zaplacení rezervace mi přestala zvedat telefony, a když ho zvedla, byla zaneprázdněná. Naštvaně mi řekla, že sjednávání úvěru není její práce a ať si zajdu do banky, to prý zvládnu i já.“ A tak se paní Markéta do banky vypravila.

Čekal ji tam ale další šok: „V bance nemovitost prověřili a odmítli mi poskytnout úvěr. Měli hned několik důvodů: Jako rozvedená samoživitelka s malým dítětem jsem pro ně nebyla bonitní. Ale měla jsem rozjednanou druhou práci na částečný úvazek, takže bych snad na úvěr i dosáhla. Větší problém byl, že po posouzení bytu odhadce banky zjistil závažné skutečnosti, kvůli kterým mi odmítli úvěr poskytnout. Byla jsem v šoku.“ Co se paní Markéta dozvěděla? „Upozornili mě na skutečnost, že část pozemku pod budovou má jiného vlastníka než samotný objekt a k tomuto pozemku nejsou upraveny právní vztahy. Ať tak či tak, úvěr mi na takový byt zamítli. Já tomu sice moc nerozuměla, ale bylo mi jasné, že byt je problémový a že jsem zřejmě naletěla.“

Pak se paní Markéta dozvěděla, že známá realitní makléřka v kanceláři skončila: „Zavolala mi, omlouvala se, že mě do toho zatáhla. Sama v realitní kanceláři prý skončila, nedařilo se jí. Předtím pracovala jako kadeřnice a teď se ke své profesi vrací. Co jsem měla dělat? Naběhly jsme si asi obě.“

A závěr? Paní Markétě nezbylo, než zaplatit advokáta a domáhat se vrácení rezervačního poplatku. Po dlouhých tahanicích a pod pohrůžkou zveřejnění dotyčné realitní kanceláře jí tato společnost polovinu rezervačního poplatku vrátila. Ovšem část této sumy padla na platbu právního zástupce, nemluvě o času a nervech, které celý obchod paní Markétu stály. Dnes raději platí tučné platby za nájemné a o koupi nemovitosti nechce ani slyšet.

Doporučení advokáta z realitní branže: