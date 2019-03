Maxišperk pro firmu DELOITTE, aneb organické schodiště z corianu

Autorem projektu je architekt Jakub Cigler pracující tentokráte pro aktivního a činorodého developera stavby, společnost Penta. Tato společnost chytře využívá část různých brownfield lokací a přeměňuje je v celé čtvrtě, začleňuje je zpátky do organismu města podobně jak to učinila v prostoru bývalé továrny Waltrovka.

Ve stavbě jsou za hlavním nádražím ještě další dva objekty, nicméně dokončená část projektu už má svého nájemce. Je jím globální společnost Deloitte, jež si vybrala pro řešení interiéru kanceláří známý pražský architektonický atelier Kunc. Ten navrhnul materiálové a prostorové řešení. Z celého projektu interiéru je pravděpodobně tou největší atrakcí rozložité bílé schodiště levitující ve vysoké vstupní hale budovy. Toto schodiště je nejen krásné, ale přitom je i funkčním doplňkem plným života. V prostoru haly je výrazným solitérem a dá se skoro říci i výtvarným dílem.

Vnější opláštění schodiště je zrealizováno z materiálu Corian od společnosti Dupont. Návštěvník vidí v prostoru ubíhající křivky, a přitom nevidí žádné spoje či konstrukční části. Vše je skryto skvělou corianovou kapotáží. Schodiště na klíč včetně statických výpočtů realizovala firma AMOS design, jež je vůdčí společností při realizaci náročných prvků do interiéru v Čechách a na Slovensku. Při obhlídce tohoto nádherného solitéru si uvědomíte, že technická zdatnost společnosti AMOS design a její vybavení špičkovými soudobými technologiemi umožnila realizovat něco výjimečného, něco, co by nebylo před lety v takové přesnosti a toleranci vůbec možné. Teracové povrchy stupňů schodiště byly osazovány tak, že na obou stranách jednotlivých stupňů zůstávala 1 mm spára!

Tento objekt se stal opravdu šperkem ve vstupních prostorách společnosti Deloitte. Stejná společnost před časem realizovala opravdu komplikovaný prvek ve vstupních prostorách objektu Dynamica v areálu již zmiňované Waltrovky. Na Slovensku firma vyrobila a osadila výjimečnou venkovní fasádu z tvarovaného corianu ve 3D o rozsahu cca 1100 m². Pro uživatele a architekty je corian nově nabízen v dekorech beton, dýha, onyx či teraco a další. To podstatně rozšiřuje možnosti pro designery a architekty interiérů a umožňuje realizovat dříve nevídané věci. Corian vyrobený na akrylátovém základě je díky unikátní technologii lepení, broušení a ohýbání schopen zajistit zhotovení velkých bezespárých částí interiéru nebo exteriéru. Toto je maximální vzhledová výhoda proti všem ostatním používaným materiálům. Za padesát let, co je na trhu, tento produkt ušel dlouhou cestu. Od běžných kuchyňských desek až po velké tvarované prvky či obložení schodiště.