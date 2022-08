Malý, ale pohodlný aneb triky pro malé bydlení

Ať už se chystáte zařizovat byt o rozloze 50 m2, nebo dokonce tiny house s obytnou plochou 20 m2, první pravidlo zní: hlavně žádnou paniku! I v malém domě či bytě se dá báječně žít, oproti velkometrážnímu bydlení to však chce více rozmyslu a plánování.

Hleďte vzhůru

Jedním z nejdůležitějších přístupů při zařizování je maximální využití stěn až ke stropu. V těch nejmenších bytech i domcích se sem zpravidla situuje spací patro, které ušetří spoustu místa na podlaze. V každém případě by se to mělo týkat úložných prostor, ať už jsou to skříně a police na oděvy či knihy, nebo horní kuchyňské skříňky.

Vyvýšená postel nebo patro na spaní výrazně šetří místo. Pod nimi můžete mít třeba obývací kout. | foto: Möbelix

Myslete multifunkčně

Předmět s jedinou funkcí je v malém bydlení tak trochu luxus. Stoličky využijete na sezení i jako schůdky nebo odkládací stolek, kuchyňskou lavici s vnitřním prostorem ke stolování i ukládání věcí, sklápěcí stolek jako jídelní i pracovní, schodové stupně mohou zároveň plnit úlohu polic či botníku atd. Před pořízením vybavení si proto sepište seznam funkcí, které by měl váš interiér plnit, a následně se k nim pokuste přiřadit jednotlivé předměty. Čím méně jich bude, tím lépe.

Zařizujte hravě

Neberte design smrtelně vážně – klíčem k efektivnímu vybavení takového prostoru je kreativita a vtip. Co takhle sklápěcí postele? Nebo dózy na potraviny s magnetickým víkem, díky němuž je snadno zavěsíte na magnetickou lištu nalepenou na dno horních skříněk?

Závěsný systém za kuchyňskou linku pomůže ušetřit místo v zásuvkách a nejdůležitější věci budete mít po ruce. | foto: Möbelix

Jako levný závěsný program na kuchyňské náčiní zase poslouží obklad stěny z děrované desky. Zkrátka, každý domácí problém má i své hravé řešení. Hledejte ho!

Ošalte zrak

Asi vás nepřekvapí, když řekneme, že světlé a neutrální barvy jsou klíčem k optickému zvětšení interiéru. Ale není to rozhodně pravidlo, přes které nejede vlak. Spíše jde o kombinaci barev, formátů a vzorů.

Velké plochy je lepší ladit do světlých tónů, ale pro oživení klidně přidejte jednu tmavou stěnu. | foto: Möbelix

Jednolité velkoformátové plochy můžete klidně natřít tmavší barvou, ale pokud chcete do koupelny či za kuchyňskou linkou keramickou mozaiku, zvolte ji raději ve světlém tónu. Stejně tak světlá tapeta s motivem drobných kvítků prostor tolik nazatíží jako ta tmavá s dekorem velkých palmových listů.

Hlavním poselstvím tohoto článku je, že bydlet v malém není žádná tragédie. Dokonce to může být velká zábava!