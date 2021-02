Makléř je profesionální obchodník, který neprodává srdcem, ale rozumem

Takový přístup vypadá lákavě. Můžete ušetřit na provizi, která se podle typu nemovitosti nejčastěji pohybuje od tří do pěti procent. Tento přístup však také může znamenat určitá úskalí zejména v podobě nižšího výnosu.





Na první pohled se zdá, že prodat nemovitost je v podstatě to stejné jako prodej nepotřebného kusu nábytku, staré sekačky, nebo oblečení po odrostlých dětech. Pro prodej nemovitosti je však zapotřebí vyznat se v odborných záležitostech souvisejících s katastrem nemovitostí, daňovými, právními, stavebními nebo dalšími povinnostmi spojenými s hypotékou či financováním.

„Lidé svůj obor studují a získávají v něm praxi, ať už se jedná o účetní, lékaře nebo instalatéry. Podobně je to s realitními makléři. Jsou to profesionálové v oboru, kteří se denně zlepšují, získávají praxi a potkávají se s mnoha problémy, které se pro ně postupně stávají rutinou a nepředstavují pro ně zásadnější problémy,“ říká Marek Karvaj, ředitel AC Real. Podle něj je makléř profesionální obchodník, který je zvyklý denně vyjednávat a při prodeji se řídit rozumem, nikoli srdcem. Tito zprostředkovatelé pracují ve váš prospěch, denně přemýšlejí, jak nemovitost kvalitně prezentovat a získat z ní více peněz. Pro prodeje sdílí databázi svých kontaktů, které získali během desítek realizovaných obchodů, stejně tak jako potenciální kupce každé nemovitosti. Pokud makléř svou práci dělá pořádně a pracuje pro solidní a renomovanou kancelář, roky se vzdělává v oboru a průběžně se v neustále se měnícím prostředí školí.

„Průměrná cena při prodeji přes realitní kancelář je v porovnání s přímými prodeji podle katastru nemovitostí, kde se uvádí i cena, vyšší o 6,9 %,“ říká Marek Karvaj. Inzerování nemovitosti na profi serverech a v realitních tiskovinách je podle něj nejviditelnějším prostředkem toho, jak realitky pracují. Méně se už ví o dalších nástrojích, které ovlivňují výnos z prodeje, jeho hladký administrativní průběh a celkovou spokojenost obou stran. Realitní kancelář poskytuje řadu služeb, které mají na prodejní cenu vliv. Jedná se třeba o homestage, tedy adekvátní „aranžování“ objektu, které prokazatelně zvyšuje cenu o 10 – 15 %. Homestage se využívá hlavně u rozlehlých nebo starších nemovitostí, u kterých dokáže odhalit skrytý potenciál, o němž mnohdy netuší ani samotní prodávající. Důležité je i profesionální nafocení, videoprohlídky, které jsou zvlášť dnes velice žádané, nebo matterport - virtuální prohlídka prostor ze všech stran a úhlů. Průměrný realitní obchod podle Marka Karvaje makléři zabere kolem šedesáti až sto hodin práce a průměrný náklad na profesionální prezentaci nemovitosti se pohybuje od 25 tisíc do 50 tisíc. „Makléře průběžně školíme, aby byli neustále v obrazu ohledně měnících se norem v oblasti stavebnictví, financí či potřebné legislativy,“ uvádí Marek Karvaj. Podle něj dnes například pro kupujícího platí pětiletá ochranná lhůta na skryté vady. Pokud jste koupili nemovitost, můžete se až do pěti let od prodeje na prodávajícího obrátit s případnými náhradami oprav přes slevu na ceně až po úplné anulování obchodu a vrácení peněz. Profesionální makléř, který denně vidí a kontroluje nemovitosti, přitom dokáže osmdesát procent vad odhalit ihned při prohlídce a zbylých dvacet procent dokáže vytipovat a následně zapojit odborníka znalce, který potenciální problém prozkoumá. Veškeré tyto služby jsou v ceně provize, tedy hrazeny mimo každou kupní cenu. Zcela zásadní je pak funkce makléře při návazných obchodech, například tehdy, pokud klient jednu nemovitost prodává a druhou kupuje, nebo při financování bankou, zástavních smlouvách a vyklizení nemovitosti. To vše jsou nejčastější případy, kdy dochází k tomu, že si přímí prodejci komplikují život provizorním bydlením v drahém nájmu nebo v hotelu.

Servery prodejů bez realitek často přinášejí komplikace

Prodej napřímo, bez realitní kanceláře, se obvykle uskutečňuje inzerováním na některém ze serverů, které se na tento typ prodeje specializují. Stránky, které deklarují, že se zaměřují na přímý prodej nemovitostí bez realitek, nedokážou vždy hlídat typ inzerentů. Často se stává, že tu inkognito inzerují pokoutní realitní kanceláře, které vystupují jako přímý prodejce a svou provizi prostě jen přičtou k prodejní ceně.

Marek Karvaj popisuje jeden z příkladů, kdy klient, který chtěl původně prodat bez účasti realitky, změnil názor. Jednalo se o rodinu, která chtěla koupit nový rodinný dům. Dosud bydleli ve starším domě a prodej přes bezrealitní server se jim zdál jako dobrá cesta, díky které ušetří. Jakmile inzerci na serveru zveřejnili, měli během dvou dnů padesát zájemců o prohlídku, z nichž čtyřicet bylo realitních makléřů, kteří se je snažili přesvědčit k podpisu exkluzivní smlouvy. Manžel pracoval přes týden v Praze, manželka byla doma na mateřské se dvěma dětmi, nestíhala otevírat dveře a odolávat tlaku makléřů. Současně sama hledala byt na pronájem, kam by se s dětmi přestěhovali, a právě s tímto požadavkem se obrátili na AC Real. Když se realitní kancelář dozvěděla, že prodávají dům sami, nabídla jim bezplatné zkontrolování všech případných smluv, aby se nestali obětí podvodníků. Jakmile se dokumenty k domu začala zabývat, zjistila několik skutečností významně ovlivňující celý prodej. Majitelé neměli aktuální Průkaz energetické náročnosti budovy, který by se pro prodej dal použít. Chyběla jim pasportizace domu, tedy zjednodušený technický nákres nemovitosti, která se musela vypracovat. Kontrolou na katastru nemovitostí realitka dál zjistila, že dům v katastru nebyl správně vyměřen, a bylo proto třeba objekt a pozemky geodeticky zaměřit a aktualizovat výměry v katastru. V neposlední řadě také přišla na to, že zadní část pozemku, která se používala jako zahrada, je v územním plánu zaznačená jako pozemek s možností stavby. Tím jeho hodnota v porovnání s původní zahradou stoupla o milion a půl. S následným prodejem i výslednou cenou, která by bez realitky byla výrazně nižší, byl klient samozřejmě spokojený. Podobným příkladem byl i prodej bytu s hypotékou v Brně. Prodávající téměř zaplatil nepřiměřenou pokutu bance, která hypotéku poskytovala v době, kdy už Česká národní banka regulovala maximální výši pokut za předčasné splacení. Jakmile prodej převzala AC Real, banku na tento nesoulad zdvořile upozornila, celou záležitost komunikačně převzala a ušetřila tak prodávajícímu dvě stě tisíc korun na neopodstatněné pokutě.

