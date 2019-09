Majitel spol. OKNOTHERM: Okna jsou oknotherm…..paráram, pam , pam….“

Firma OKNOTHERM se v České republice stala synonymem výrobce oken a dveří na nejvyšší úrovni.

„Oknotherm, solidnost rodinné firmy není jen obyčejný slogan, ale závazek rodinného vedení firmy vůči svým zákazníkům i zaměstnancům. Kvalitu svých výrobků a služeb máme vždy na prvním místě. Vizí firmy není zabrat co největší část trhu, ale vyrábět opravdu kvalitní okna, za která se rodina nemusí stydět.“ Podnik je již 28 let v rukou zakladatele firmy Mgr. Jiřího Krby, ale vedení firmy se před časem ujaly jeho dcery společně se svými partnery.

Okna z plastu, dřeva i hliníku jsou exportována po celé Evropě.

„Své zákazníky máme nejen na celém území České republiky, tak i v Rakousku, Švédsku, Itálii, Francii, Německu a za oceánem v USA.“

Firma sídlí v jihočeské Kaplici a dává práci více než 170 výhradně českým zaměstnancům, kteří oceňují rodinnou atmosféru ve firmě a vstřícný přístup vedení. „V obchodních zastoupeních na mnoha místech v republice zaměstnáváme proškolené profesionály, kteří navrhnou optimální řešení pro každou stavbu.“

PROFIL, VÝZTUHA, KOVÁNÍ. V oknařině nejspíš nejdůležitější pojmy?

„V Oknothermu vyrábíme všechna plastová okna a dveře výhradně z profilů kvalitativní třídy A německé firmy VEKA, což je normou nejvyšší třída určená do klimatických podmínek ve střední Evropě. V této firmě samozřejmě nabízejí i veškeré doplňkové profily, a ne jen rámy nebo křídla. Tloušťka samotného plastového profilu je totiž důležitým, ač často opomíjeným parametrem. Navíc v České republice existuje norma, zabývající se klasifikací PVC profilů, jež je rozděluje do třech tříd: A, B a C. Průměrná tloušťka pohledových ploch (viditelných částí profilů) dosahuje 3 mm, což v mnoha případech podstatně překračuje požadavek této normy. Splňují tak jeden ze svých hlavních cílů: poskytnou zákazníkovi vysokou kvalitu výrobku za přijatelnou cenu. Ocelové pozinkované výztuhy, které jsou v rámech vždy uzavřené, zajišťují skvělé mechanické vlastnosti, a tím i dlouhou životnost plastových oken Oknotherm. Pro větší bezpečnost proti vloupání a komfortnější obsluhu standardně používají do svých plastových, dřevěných i hliníkem opláštěných plastových a dřevěných oken celoobvodové kování Titan AF. Toto kování německé společnosti SIEGENIA s antikorozní úpravou nabízí i v moderní variantě skrytého kování. Je lehce ovladatelné, seřiditelné a trvanlivé.“

Profily firmy VEKA patří na trhu k prvním, které se mohou pochlubit označením svých produktů evropské asociace VinylPlus, značkou trvalé udržitelnosti pro plastová okna a dveře. Tato značka je považována za potvrzení stálých vlastností těchto produktů a jejich maximálních kvalitativních měřítek.

„Očekáváme, že udržitelnost se stane jednou z konkurenčních výhod našich oken, jelikož věříme, že vstoupí v platnost norma, která bude určovat podmínky veřejných zakázek z hlediska podílu recyklovaných materiálů,“ dodává majitel firmy.

Pro dřevěná okna nakupujete české dřevo a k jeho povrchové úpravě používáte exkluzivně 3 - fázovou dílcovou metodu značky Zobel. V čem je tak jiná?

„Oproti jiným firmám máčíme jednotlivé díly oken v impregnaci ještě před samotným sklížením okenního prvku. Tímto je ochráníme proti vlivu dřevokazných hub a zamodrání dřeva i nejchoulostivější části - v rozích oken.“

Třífázová dílcová metoda ošetření oken Oknotherm / foto: Oknotherm

Hliníková okna a konstrukce vyrábějí v Oknothermu z profilového systému německé firmy heroal. Exkluzivitu na trhu těmto hliníkovým oknům a dveřím dodává jedinečná povrchová úprava HWR (highly weather resistant), která splňuje nejvyšší architektonické požadavky, stabilitu barevných odstínů, stálost lesku, odolnost proti povětrnostním vlivům a ochrana proti UV záření.

Realizace: Český pavilon na EXPO 2015, Miláno / Foto: KOMA MODULAR

„Okna a dveře vyrábíme ze všech materiálů, které si zákazník může přát. Technické oddělení firmy klade důraz na každý detail jednotlivých zakázek . Na základě zkušeností realizujeme i ty nejnáročnější architektonická řešení. Vždy se snažíme aplikovat ty nejmodernější postupy a technologie do všech našich výrob. Používáme i speciální systém pro montáže velkoformátových okenních prvků, které si současná architektura žádá. Pomocí savkového rámu montujeme tato v architektuře velmi oblíbená nadrozměrná okna na milimetr přesně. “

Jaké novinky máte nyní ve vašem sortimentu?

„Plastová okna nabízíme od loňského roku v naprosto výjimečném ultramatném SPECTRAL povrchu. Okna a dveře opatřená touto vysoce kvalitní povrchovou úpravu jsou extrémně odolná vůči UV záření. Povrch s „anti – graffiti“ efektem odpuzuje nečistoty, snadno se čistí a nezůstávají na něm žádné otisky prstů, nepoškrábe se. Matný efekt dodá oknům mimořádný vzhled a nejlépe vystihne rafinovanou eleganci těchto nových trendových barevných tónů. Zároveň jsou nezaměnitelně sametově hebká na dotyk.“

„Poslední inovací prošla právě naše dřevohliníková okna stejně jako HST (zdvižně – posuvné) portály. Okna vyrábíme ve dvojím designovém provedení hliníkového opláštění, jež je možné vybrat ve všech odstínech RAL. Navíc díky použití obou recyklovatelných materiálů chráníme životní prostředí. Zdvižně posuvné dveře HST SKY dokonale bezbariérově propojují interiér a exteriér. Okna z dřevohliníku se stávají téměř bezúdržbovou součástí vašeho domova, neboť již nikdy nebudete okna natírat.“

Realizace: REZIDENCE PRESTIGE / foto: CANABA