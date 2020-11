Luxusní bydlení v Karlíně s mimořádnými výhledy

Výjimečné nové byty v Praze – Karlíně, přímo u břehu Vltavy, totiž patří mezi ty vůbec nejpůsobivější, především díky nezaměnitelné atmosféře barevných západů nad Vltavou a panoramatickým výhledům z velkorysých teras.

Unikátní proměna Karlína

Moderní bytový dům na Rohanském nábřeží staví developerská skupina Karlín Group ve spolupráci s Horizon Holding a Ungelt Partners. Všichni investoři přitom mají zkušenosti se stavbami v blízkém okolí a významně se podíleli na razantní přeměně Karlína v posledních deseti letech. Kdysi průmyslové předměstí Starého města je nyní žádanou rezidenční a obchodní lokalitou, ve které se tradiční architektura mísí s novou výstavbou na místech, jimž kdysi dominovaly komíny továrních hal.

Poloha Karlína je přitom jedinečná: Jde o čtvrť v samotném srdci velkoměsta, která je však zároveň vzdušná a plná zeleně. Existuje v přímé symbióze s nedalekou Vltavou, poskytuje moderní a příjemné zázemí pro podnikání a bydlení. Není divu, že se za vyhlášenými restauracemi, bistry, kavárnami a podniky s nabitým kulturním programem stěhují lidé z celé Prahy.

Nezaměnitelné panorama

Sousedství s matkou českých řek je to, co inspirovalo název KAY River Lofts, a co jej zároveň perfektně vystihuje. Terasy těchto luxusních bytů na Praze 8 totiž nabízejí unikátní výhledy na sousední čtvrti i na Pražský hrad, který vévodí panoramatu na západní straně budovy. Ke každému z deseti dosud volných bytů o dispozici 2+kk nebo 3+kk náleží prostorná terasa či dokonce dvojice teras. Jejich dokonalou atmosféru si budou budoucí obyvatelé užívat při každé letní snídani i večer při západu slunce nad hladinou řeky.