Lodě na Vltavě pomáhají školám, seniorům i charitě

Lodní provoz na Vltavě bývá často vnímaný hlavně jako komerční služba. Jenže skutečný obraz je širší. Lodě nejsou jen místo, kde se prodává vyhlídková plavba nebo večeře s výhledem. V řadě případů fungují také jako zázemí pro vzdělávání, kulturu, komunitní akce a charitativní projekty.
Školky, kluby seniorů i plavby pro pěstounské rodiny
Dobře je to vidět u škol a školek. Pro děti je plavba po Vltavě často první příležitostí, jak zažít Prahu jinak než z chodníku nebo učebnice. Z paluby vidí mosty, ostrovy, nábřeží i historické centrum v jednom celku. Někteří provozovatelé poskytují plavby místním školám, školkám a sportovním klubům, často jako součást programu spojeného s poznáváním města a jeho historie.
Podobně lodě využívají senioři a kluby důchodců. Pro ně je plavba pohodlný způsob, jak se vrátit do centra Prahy bez nutnosti dlouho chodit po přeplněných trasách. Často nejde jen o samotnou plavbu, ale také o výklad průvodce nebo navazující kulturní program. Vltava se tak stává dostupným prostorem i pro lidi, pro které je běžný pohyb po centru náročnější.
Významnou součástí společenské role lodí je charita a práce s konkrétními skupinami lidí. Pořádají se třeba plavby zdarma pro pěstounské rodiny či pro děti hasičů, zdravotníků a dalších profesních skupin. „Nejde o jednorázové gesto, ale o způsob, jak vracíme část hodnoty zpět lidem, kteří jsou s městem a jeho službami dlouhodobě spojeni a pro které by to třeba jinak mohlo být finančně zatěžující,“ říká Jan Hamza ze Sdružení pražských plavidel. „Celkem nedávno si plavbu užili třeba lidé s mentálním postižením z Domova sv. Linharta z Chelčic,“ dodává.
Péče o technické dědictví
Zvláštní roli mají vzdělávací a kulturní projekty. Na historickém parníku Vyšehrad vzniklo muzeum paroplavby, které je bezplatně otevřené veřejnosti včetně komentovaných prohlídek a plovoucí učebny. Projekt „Vltava vypráví“ zase představuje zážitkový vzdělávací program pro školy. Dětem přibližuje Vltavu jako historickou osu města, technickou cestu i součást každodenního života Prahy.
Do širší společenské role patří i uchovávání technického dědictví. Historické parníky Vltava a Vyšehrad nejsou mrtvé exponáty. Vltava stále vozí cestující na výletních trasách a za plavby je možné sledovat původní parní stroj i Morganovo koleso. Lodě tak propojují historii, techniku a současné využití řeky.
Veřejné a kulturní akce
Lodě se zapojují také do veřejných akcí, například do Dne Vltavy, a samy hostí kulturní programy. Tím rozšiřují možnosti, jak se lidé mohou k řece dostat jinak než jen procházkou po nábřeží. Na palubách se konají koncerty, divadelní večery, křty knih a desek, komunitní setkání i odborné diskuse. Některé lodě pořádají stovky akcí ročně a pracují převážně s domácím publikem. V těchto případech nejde o turistickou atrakci, ale o kulturní prostor na vodě.
Důležitý je i lokální rozměr. Lodní provoz vytváří zakázky pro stovky místních dodavatelů, od potravinářů přes prádelny a technické služby až po průvodce, hudebníky a organizátory akcí. Peníze, práce i společenská hodnota zůstávají ve městě a v jeho okolí. „To je také součást odpovědného podnikání. Dobrý korporátní občan není jen ten, kdo platí daně a zaměstnává lidi, ale i ten, kdo se dokáže zapojit do společenského a kulturního života místa, kde působí,“ uzavírá Jan Hamza.