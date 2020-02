Líbí se vám minimalistické betonové stěrky? Splňte si svůj sen

Představujeme vám ty nejoblíbenější, dnes již ikonické stěrky - Betonepox® a Imitaci Betonu.

Stěrka Betonepox®

Stěrka Betonepox®je nejen krásná, ale i velmi praktická. Skvěle se uplatní i v namáhaných prostorech, kuchyních, a dokonce i ve vlhkých koupelnách a bazénech. Pyšní se bezkonkurenční odolností, tvrdostí a životností. Betonepox® je stěrka na bázi epoxidu bez přídavku cementu, kterou není nutné chránit před vodou lakem.

Na rozdíl od cementových stěrek je Betonepox® schopen překlenout i mírné prasklinky v podkladu. Stěrku můžete aplikovat na téměř libovolný podklad, dokonce i na původní obkladačky. Nemusíte je tak složitě odstraňovat. Nádherný je také v kombinaci s dřevem.

Betonepox může mít dle vašich požadavků hrubší i jemně plastický povrch, vždy ovšem upoutá pozornost svým nadčasovým designem.Oblíbený je také v předsíních a chodbách, v koupelnách, ale i v obývacích místnostech. K dostání je ve stovkách odstínů, které lze harmonicky skloubit s libovolnými prvky interiéru.

Na podlahu se stěrka Betonepox®hodí zejména na místech se silnou zátěží, kde upřednostníte její odolnost. Případné drobné poškození povrchu lze relativně snadno odstranit. Můžete ji použít i na fasády domů. Povrch se bude lépe čistit po nalakování, vhodným lakem je CC-PU ochranná vrstva v matném provedení.

Imitace betonu®

Dojem chladného nadčasového betonu navozuje také luxusní povrch Imitace betonu®, který je šitý na míru dynamickým, moderním a zajímavým interiérům, ale i exteriérům. Imitace betonu® bude vždy IN. Jeho šedý odstín se hravě sladí s libovolnou barvou a nejrůznějšími doplňky.

Imitace betonu® je epoxidová stěrka o tloušťce cca 1,5 mm, může být nanesena na téměř libovolný povrch. V nabídce je opravdu široká škála barevných odstínů.

Svěřte realizaci minimalistické betonové stěrky specialistům!

Realizací luxusních moderních povrchů se již více než dvacet let zabývá v České republice i v zahraničí společnost Němec. V jejím portfoliu najdete nejmodernější technologie povrchů a stěrek, jako jsou Imitace betonu®, Betonepox®, Betonepox Fine® a Betonepox Soft®, Travertine, Granite, Perlata, Pitted a Smooth. Firma své know how neustále zdokonaluje, povrch Imitace betonu® a Betonepox patří v současné době k nejoblíbenějším moderním povrchům používaným architekty a bytovými designery.

Více informací a inspirace, kde všude vypadají minimalistické betonové stěrky skvěle, najdete na www.nemec.eu, na facebookových stránkách nebo na Instagramu.