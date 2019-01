Látkové rolety na okna rychle nahrazují tradiční záclony i závěsy

Rolety lze z funkčního hlediska na okna umístit jako venkovní nebo vnitřní. Pokud však má roleta plnit nejen stínící funkci, ale i dekorační, jde vždy o vnitřní roletu. Interiéru sluší vnitřní látkové rolety, které se dodávají jako průhledné, průsvitné nebo zatemňovací. Průhledné a průsvitné se hodí do většiny místností – do obývacího pokoje, do kuchyně i jídelny. Pro ložnici, ale i dětský pokoj, jsou pak praktickými zatemňovací rolety.

Moderní ovládání pro látkové rolety je elektrické

Interiérové rolety dnes nabízí elektronickou inteligenci. Vnitřní elektrické látkové rolety jsou snadno ovladatelné a do dnešní domácnosti doslova prošpikované elektronikou prostě patří. Elektrické ovládání lze osadit přímo do omítky interiéru. Pokud máte interiér již zrekonstruovaný a nechcete do něj zasahovat, nabízí se řešení v podobě ovládání rolet na baterie.

Nemusíte se bát, že je budete co týden měnit. Motory RTQ, které v dodávaných roletách nabízí firma MK rolety, dokážou baterie pohánět až pět let. Pokud se přece jen rozhodnete zůstat u klasického ručního ovládání, k dispozici je na řetízek a na pružinu.

Firma MK rolety dodává vnitřní látkové rolety, které už dávno nejsou pouze funkčním prvkem. Ve své nabídce má produkty od české firmy Bematech, Isotra a od německého dodavatele ERFAL. Právě česká firma Bematech a její sortiment jsou důkazem, jak se nabídka látkových rolet v posledních letech změnila. Kvalita je samozřejmostí, stále větší důraz je pak kladen na dekorační funkci rolet.

Látková roleta bez vrtání

Češi ve velkém rekonstruují a mění stará dřevěná okna za nová plastová. Pro tyto okna se hodí roleta bez nutnosti vrtání do okna. Společnost MK rolety dodává jedinou českou roletu určenou pro plastová okna bez vrtání. K dispozici je v šířce až do 2900 milimetrů.

Látková roleta WING je uzpůsobena u nás nejčastěji používaným bílým plastovým oknům. Ovládá se řetízkem a zavěšuje se na rám okna na speciální drážky, které se nemusí vrtat. Design a barvu tkaniny si lze vybrat z pestrého vzorníku firmy. Dodává se v provedení průsvitná a zatemňovací.

Látkové rolety den a noc

Velice zajímavou a žádanou specialitou jsou látkové rolety den a noc. MK rolety dodává v tomto provedení výrobky Twintex, Doppelrollo a Verra Isotra. Obecnou charakteristikou tohoto typu rolet je střídání transparentních a zatemňovacích pruhů. Jejich šířka se různí podle typu zvolené látky. Podle toho, jak se při ovládání jednotlivé pruhy na tkanině vzájemně překrývají, dochází k regulaci průniku světla do interiéru.

Roletu lze standardně vytáhnou a navinout na nenápadnou trubku ve vrchní části okna. Ta může být schovaná i do kazety. Rolety den a noc na míru umožňují jejich přesné uzpůsobení velikosti okna, ale i vzájemné doladění v rámci designu celého interiéru.

Ideální stínění do novostaveb

Látkové rolety na okna se hodí do celé řady interiérů. Naprostou samozřejmostí by dnes měly být pro moderní novostavby. Firma MK rolety provádí montáže látkových rolet, ale i žaluzií a další stínící techniky v Praze, Plzni, Rokycanech, Klatovech, Berouně, Hořovicích, Rakovníku, Domažlicích a v okolí těchto měst.

Pokud se nemůžete rozhodnout pro typ stínění, připravila firma vzorový dům, kde se seznámíte blíže se všemi možnostmi, které máte. MK rolety nabízí i vzorkovnu výrobků zmiňovaných firem Bematech a ERFAL. Rozhodnout se lze pro zmiňované látkové rolety, ale i rolety den a noc, římské rolety, plisé žaluzie, rolety ERFAL či tradiční závěsy na okna.