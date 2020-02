Kvalitní dřevěné podlahy. Jak vybírat?

To, čeho chceme doma opravdu docílit, je pohodlí a příjemná atmosféra, které dřevo poskytuje naprosto přirozeně.

V podlaze je duše domova

Ještě v druhé polovině minulého století se na podlahy v chalupách používala masivní prkna, nejčastěji dubová. Po letech jsou sešlapaná místa a vystouplé letokruhy v seschlém dřevě upomínkami na minulé časy i obyvatele a proč měnit starou dubovou podlahu za novou, když patina je tak krásná. Ale jak bychom měli postupovat při rekonstrukcích, když nechceme o tohoto genia loci přijít? A jak řešit podlahy v designových novostavbách, když chceme vytvořit moderní a přitom podobně solidní interiér jako naši předci?

Moderní dřevěné podlahy

Dnes je masivní dřevo na podlaze poněkud překonané řešení. Surová prkna mají sklon k bobtnání a následnému praskání a kroucení, protože absorbují vlhkost a opětovně vysychají. Časem se mohou prohýbat, praskat a skřípat. Moderní dřevěné podlahy se vyrábějí z více vrstev (ideálně tří), které se k sobě lepí kolmo na letokruhy. Tím zůstanou zachované všechny dobré vlastnosti dřeva a přitom nedochází ke změnám tvaru a objemu. Zároveň je pouze vrchní pohledová vrstva z ušlechtilého dřeva, čímž se optimalizuje poměr dobrých užitných vlastností a ceny.

Výhody třívrstvých dřevěných podlah:

100% přírodní materiál

dlouhodobě stabilní a tichá konstrukce s pohlcením vibrací

odolnost vůči změnám teploty a vlhkosti

možná instalace na podlahové vytápění

rychlá a jednoduchá montáž

možnost renovace

výběr ze široké škály dřev a povrchových úprav

Lakovaná nebo olejovaná

Stále větší oblibě se těší podlahy povrchově ošetřené olejem. To proto, že vypadají velmi luxusně a přitom přirozeně. Speciální olej pronikne do dřeva a způsobí jeho mírné ztmavnutí a zmatnění. Povrch je na pohled sametový a póry nejsou uzavřené, dřevo dýchá, a proto ani po letech nežloutne. Údržba spočívá v pravidelné obnově olejového filmu. Podlahu je možné lokálně renovovat.

Lakované povrchy se liší tvrdostí a vzhledem od matného po vysoce lesklý. Podlaha je prakticky bezúdržbová a úklid velmi snadný. Stačí ji zametat či vysávat, případně na vlhko setřít mopem.

Parkety i selská prkna

Pohledová vrstva dřevěných třívrstvých podlah může mít různý design. Nejčastější je vzor podélných parket, ale do rustikálních interiérů, na chalupy, do kolib a restaurací apod. se hodí vzor tzv. selského prkna se zkosenou hranou. V obývacích pokojích či pracovnách se uplatní parkety, na nichž je ceněný tradiční vzhled, zvláště jsou-li položené do šikmého vzoru.

Můžete si pohrát nad výběrem tmavých či světlých podlah. Vzhled podlahy ovlivňuje náladu a určuje volbu nábytku a doplňků. Podlaha musí korespondovat s dveřmi, zárubněmi, okenními rámy a dalšími stavebními prvky. Pak bude váš domov dokonalý.