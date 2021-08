Který filtr na vodu je nejlepší pro použití v domácnosti?

Jde o soustavu filtrů, které zajišťují dokonalou filtraci vody. Zároveň vícestupňová reverzní osmóza obsahuje i přídavné stupně, díky čemuž je výsledná voda nejen křišťálově čistá, ale také skvěle chutná a dokonale hydratuje celý organismus.

Základem reverzní osmózy je klasická mechanická filtrace, která zbavuje vodu běžných mechanických nečistot, jako jsou písek, štěrk, vlasy apod. Následně je voda filtrována přes filtrační vložku, nejčastěji uhlíkovou, kde se voda zbavuje zejména nadměrného množství chlóru, proto je vhodné reverzní osmózu instalovat i v případě, že využíváte vodu z městské či obecní vodovodní sítě. A nyní se dostáváme k části reverzní osmózy, která dělá tento filtrační systém tak účinným. Jde o osmotickou membránu, která je svým způsobem velmi jemný mechanický filtr. Avšak póry osmotické membrány dokáží propouštět částice pouze velikosti 0,0001 um (mikrometru). To znamená, že jediné, co projde osmotickou membránou, je čistá molekula vody. Díky tomu se voda zbaví všeho, co může negativně působit na celkovou kvalitu (molekuly železa, manganu, dusičnanů, síry, vysoká tvrdost vody apod.). Voda následně prochází postuhlíkovým filtrem, který jí dodává chuť a vůni.

Filtr na vodu, jakým je reverzní osmóza, dokáže vodu zpětně obohacovat o minerály, které zachytila osmotická membrána. Je to nutné zejména z hlediska lidského zdraví, protože naše tělo denně potřebuje určité množství minerálů, bez kterých by docházelo ke zdravotním potížím. Zároveň obsahují filtr tzv. energizér, tvořený biokeramickými granulemi, který zajišťuje zlepšení hydratační vlastnosti vody. Takto upravená voda dokáže snadněji pronikat přes buněčné stěny našeho těla, čímž nejen že lépe hydratuje celý organismus, ale zároveň zajišťuje i efektivnější zbavování se odpadních látek a toxinů z organismu.



Posledním stupněm (zejména při 8-stupňové reverzní osmóze) je UV lampa. Reverzní osmózy s UV lampou doporučujeme zejména při úpravě vlastního zdroje vody, jako jsou vrt nebo studna. Předejdete tak zbytečným komplikacím spojeným s výskytem bakterií či mikroorganismů.



Výhodou reverzní osmózy je i fakt, že voda je vždy připravena v zásobníku, který se nachází za všemi stupni reverzní osmózy. Tento oblíbený filtr na pitnou vodu navíc disponuje kompaktními rozměry, díky čemuž je možné umístit reverzní osmózu přímo pod kuchyňský dřez, případně do kuchyňské linky. Při dostatečném tlaku ve vodovodním potrubí v domácnosti není nutné, aby reverzní osmóza měla přístup k elektrické síti. Je třeba mít však na paměti, že reverzní osmóza musí být napojena na odpadní potrubí, protože při filtraci vzniká odpadní voda.

Pokud hledáte alternativu, kde není nutná žádná instalace či montáž, tak máme pro vás skvělý tip na filtr na vodu, pomocí kterého dosáhnete čisté a skutečně chutné vody během několika minut. Díky filtračním konvicím na vodu je to opravdu možné! Jedná se o nádoby, které obsahují filtrační modul s filtrační směsí. Filtrační směs v konvici je vysoce účinná a univerzální, protože nejen, že dokáže odstranit různé typy nečistot (mechanické či chemické), ale zároveň vylepšuje i vlastnosti vody, jako jsou pH, chuť či vůně. Teď už budete mít vždy dostatek vody pro všechny vaše blízké či neočekávanou návštěvu. Předností filtračních konvic je i moderní design, díky kterému se jedná nejen o zdroj kvalitní pitné vody, ale i skvělý doplněk do vaší kuchyně. Tak který filtr si vyberete vy?