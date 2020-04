Krok za krokem… montáž stahovacích schodů pro pasivní domy

A i tyto stavby mají půdní prostory, do kterých mohou majitelé domů vstupovat díky stahovacím schodům ARISTO, které splňují přísné parametry nízkoenergetických staveb.

A jak lehce zpřístupnit půdu vašeho pasivního domu? Není to nic složitého.

Na velikosti záleží

Velikost otvoru, kterým do půdních prostor můžete díky schodům ARISTO vstupovat, záleží na vašem výběru. Schody splňující požadavky nízkoenergetických budov jsou nabízeny ve čtyřech základních rozměrech – 1 200 x 600, 1 200 x 700, 1 300 x 700 a 1 400 x 700 cm. Variabilní je i délka samotných schodů (žebříku) v závislosti na šířce stavebního otvoru v rozmezí od 2 400 mm až 3 100 mm.

„Pokud chcete protipožární stahovací schody zabudovávat do novostavby, ujistěte se, že jsou zdi i betonové podlahy dostatečně vyschlé. V opačném případě by totiž mohlo vlivem vlhkosti víko stahovacích schodů, stejně jako vše kovové, začít rezavět, což určitě žádný uživatel neuvítá,“ uvádí Petr Paksi, obchodní ředitel společnosti JAP FUTURE, která schody ARISTO vyrábí.

Jak na to?

Půdní stahovací chody ARISTO jsou dodávány v jedné velké krabici. Jejich montáž a zabudování zvládnou dva lidé.

Součástí balení schodů ARISTO je také stahovací tyč sloužící ke stažení a složení žebříkového schodiště, dále zábradlí umožňující bezpečný výstup na půdu a zateplovací límec zajišťující celému výrobku parametry pasivních domů. Nechybí ani montážní balíček s veškerým spojovacím materiálem.



„Při přípravě stavebního otvoru pro stahovací schody nesmíte porušit nosné prvky stropní konstrukce! Vždy si zkontrolujte, že prostor, do kterého budete ze schodů vstupovat, je dostatečně vysoký, abyste bez problémů otevřeli horní víko a samozřejmě se při výstupu neuhodili do hlavy. Navíc ve stropním místě, kde budete schody montovat, nesmí být žádné instalace a domovní rozvody jako například elektřiny nebo jiných potřebných technologií vašeho domu,“ uvádí Petr Paksi z JAP FUTURE.

1. Nasazení instalačních ok

Před vlastní instalací si zkontrolujeme, zda máme všechny potřebné díly a součásti. Začínáme u vlastního rámu, do kterého zasadíme závěsná oka, která slouží pro zavěšení schodiště na zvedací zařízení, umožňující nám jednoduše schody vyzvednout do potřebné výšky. Po vlastní montáži se oka odstraní.

2. Montáž kotevních šroubů

Ještě předtím, než celou konstrukci schodů zvedneme do připraveného prostoru ve stropu, je potřeba připevnit na hranách korpusu kotevní šrouby. V již usazeném stavu schodů bychom se později k těmto plochám obtížně dostávali.



3. Usazení do připraveného stropního otvoru

V této fázi musí jedna osoba v horním podlaží vytáhnout konstrukci schodiště do půdního prostoru, a to za pomoci zvedacího zařízení, které jsme ke korpusu schodiště uchytili v předchozím kroku. Druhá osoba pak ve spodním patře kontroluje správné dosazení do otvoru.

4. Demontáž pomocných prvků

Poté, co jsme skládací schody usadili do připraveného otvoru, můžeme z hran korpusu odstranit kotevní šrouby z úchytů a pomocná závěsná oka. Otvory, které po těchto pomocných prvcích zůstávají, zakryjeme záslepkami, ty jsou součástí každého montážního balíčku.



5. Připevnění nosníků

O to, aby celá schodišťová konstrukce držela v montážním otvoru přesně na svém místě tak, jak má, se postarají příčné nosníky.



6. Fixace

Aby schody ARISTO mohly bez výhrad plnit svoji úlohu, musíme mezeru mezi stavebním otvorem, do kterého se celá konstrukce zasazuje, a vlastním schodištěm vyplnit montážní protipožární pěnou. Ta kromě izolace a fixace zajistí žebříkovému schodišti také požární odolnost.



7. Osazení zateplovacího límce

Vysoká izolační funkčnost schodů ARISTO pro pasivní a nízkoenergetické stavby je dána zateplovacím límcem, který umísťujeme do prostoru mezi podlahu místnosti a ochranný dřevěný rám schodů. Límec zároveň vytváří mechanické uzavření montážního meziprostoru.



„Stahovací schody ARISTO jsou zatím bezkonkurenčním produktem splňujícím náročné parametry pasivních a nízkoenergetických domů. Jako takové musí výborně izolovat. Tuto vlastnost umožňuje konstrukce ze dvou vík a límce, který zajišťuje hodnotu tepelného prostupu U= 0,66W/(m2.K), čímž schody splňují roli výrobku pro pasivní domy,“ uvádí Petr Paksi, obchodní ředitel JAP FUTURE.

8. Nasazení dřevěného rámu

Na samotný korpus schodiště musíme nasadit finální dřevěný rám s horním víkem, který se uchytí do OSB rámu pomocí šroubů 12.

Pozornost přitom musíme věnovat tomu, aby panty byly na opačné straně než třmen uchycení pružin, díky kterým se víko otevírá.

9. Spojení otvíracích táhel s horním víkem

Táhla připevněná k hornímu víku zajistí, že se při otevírání spodního víka půdních schodů souběžně otevře i víko horní.

10. Montáž zábradlí

Abychom se do půdních prostor po stahovacích schodech dostali bezpečně, je součástí dodávky také zábradlí. To připevníme k horní boční části dřevěného rámu.

11. Regulace otevírání spodního víka

V dalším kroku musíme zajistit rovnoběžnost horní plochy nášlapů s podlahou. Aby byly jednotlivé schody souběžné s podlahou, musíme spodní víko doladit pomocí regulačních šroubů. Výšková regulace je možná i pomocí spodních nožiček.

TIP ODBORNÍKA



„Při výběru stahovacích schodů vnímejte i takové detaily, jakými je forma ukončení nožiček stahovacích schodů. Ideální je měkký materiál, například pryž. Tam, kde jsou nožičky z tvrdých nepružných plastů, hrozí nebezpečí poškrabání podlahy při vašich výstupech po schodech,“ radí Petr Paksi.

12. Jednoduchá obsluha

Obsluha stahovacích půdních schodů ARISTO není nijak náročná. Schody jsou tvořeny trojdílným žebříkem, přičemž spodní dva díly jsou odlehčené tlačnými a tažnými pružinami. Schody lze snadno složit tak, že jednou rukou přidržíte víko a druhou rukou skládáte schody. Ty lze pak celé zasunout do víka. Dovření a tím skrytí schodiště do stropu zajistí stahovací tyč opatřená plastovou koncovkou.



