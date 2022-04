Krbová kamna jako zdroj tepla, který vytvoří dokonalou atmosféru

Pokud i vy uvažujete o dokonalém a levném zdroji tepla, který zároveň vnese do místnosti šmrnc a skvělou atmosféru, přečtěte si v tomto článku o krbových kamnech, která se vám o toto postarají.

V dnešní době, kdy ceny za energie neustále rostou, je nejlevnějším zdrojem vytápění dřevo. Proto právě oblíbenost krbových kamen neustále roste. Krbová kamna jsou nejen dokonalým zdrojem tepla, ale i výrazným doplňkem interiéru, který vyšperkuje celou místnost a dodá jí unikátní vzhled. Jak ale taková krbová kamna vybrat, abychom získali optimální teplo a nebojovali s přetopením místností, nebo naopak s nedostatkem tepla?

Jak vybrat správná krbová kamna a jaký výkon mají mít?

Od krbových kamen v první řadě očekáváme optimální vytápění domácnosti. Nejčastěji lidé plánují využívat krbová kamna přes chladné období nebo jako občasné přitápění. V některých domácnostech však slouží krbová kamna pouze jako dominantní doplněk. Ještě před tím než se vrhnete do výběru, rozhodněte se, jaké využití budou mít krbová kamna právě u vás. Pro správnou funkčnost je důležité, aby měla krbová kamna ideální topný výkon, který zjistíte podle velikosti plochy místností a výšky stropů. Obvykle by měl být výkon krbových kamen na každých 20 metrů krychlových prostoru jeden kilowat.

Pro příklad tedy na 20 m3 = 1 kW výkonu krbových kamen; cca 20 m3 = místnost o rozměru 2 m x 4 m a výška stropu 2,5 m; 1 místnost 4 x 5 metru a výška stropu 2,5 metru = 50 m3 = 2,5 kW výkonu kamen. Dále doporučujeme vybírat podle ověřených výrobců a značek, mezi takové patří například Nordica, Hase, Hein, Leda nebo například Nordpeis. Skvělých značek je opravdu mnoho, jde pouze o vás a o to, jaká značka vám padne do oka. Pokud máte nějakou představu, ale přece jen chcete mít jistotu, že vyberete krbová kamna opravdu správně tak, aby měla ideální topný výkon přímo do vašeho prostoru, obraťte se na odborníky z firmy Namir.cz, kteří už léta radí svým zákazníkům nejen formou videí, ale i osobně. Poradí vám, jak vybrat kamna, která budou plnit svou funkci a budou dělat dlouholetou radost.

Design krbových kamen je také důležitý!

Krbová kamna bývají dominantou celé místnosti, jde o věc, na kterou padne oko každé návštěvy hned po vstoupení do místnosti. Z tohoto důvodu je právě i výběr designu velmi důležitý a měl by se důkladně promyslet. Najdou využití nejen v rodinném domě, ale také v bytě, na chalupě či na chatě. Design krbových kamen by se měl tedy vybírat především podle místnosti a místa.

Hodí se tedy do vašeho interiéru kachlová krbová kamna, litinová, ocelová, pískovcová nebo kamenná? Důkladně promyslete možnosti a vytvořte si z vaší místnosti relaxační zónu právě díky krbovým kamnům.