Koupě nemovitosti v zahraničí

Od vstupu naší země do Evropské unie se lidem otevřely nevídané možnosti obchodu, pohybu kapitálu, cestování apod. Zároveň za poslední dva roky ceny nemovitostí u nás rostly rychleji, než je evropský průměr. Lidé tak hledají různé alternativy koupě nemovitostí, ať už je to za účelem vlastní rekreace, nebo pronájmu.



Cílem článku bude ukázat možnosti, jak takovou vysněnou nemovitost zafinancovat a jak se banky na tyto účely dívají. Díky hypoteční kalkulačce můžete navíc ušetřit čas a splnit si tak rychleji svůj vlastní sen.

Pokud budeme řešit otázku financování nemovitosti s pomocí banky, tak zde máme 2 možnosti.

1. Varianta - můžeme navštívit banku v dané zemi, kde plánujeme nemovitost pořídit. Tady ale můžete trochu narazit. Stejně jako se české banky dívají u nás na cizince, úplně stejně se bude banka v dané zemi dívat na vás. Bude ji zajímat, jak dlouho se v dané zemi vyskytujete a jestli zde pracujete nebo podnikáte. Některé banky mohou mít navíc podmíněnou žádost o hypotéku tím, že se v dané zemi musíte vyskytovat min. 1 rok – to se dokladuje zpravidla pracovní smlouvou nebo nájemní smlouvou.

2. Varianta – můžeme využít služeb některých z českých bank. U tohoto typu financování se více zastavíme a ukážeme si blíže možnosti, jak se naše banky staví k tomu, když si někdo chce koupit nemovitost v zahraničí.

Zastavovaná nemovitost musí být v ČR!

Všechny banky trvají na tom, aby zástavní právo připadlo pouze na nemovitost, která se nachází na území ČR - musíte mít tedy k dispozici nemovitost vhodnou k zástavě (rodinný dům, byt v OV, chalupa, bytový dům atd).

S jakým dalším omezením se můžete setkat u tohoto účelu? Omezení LTV – poměr půjčovaných peněz/ hodnota zástavy. Maximální povolené LTV je většinou kolem 70 %. (Např. zastavovaný byt v Praze má hodnotu 6 mil. Kč, banka uvolní na koupi v zahraničí maximálně 4,2 mil. Kč.)

Nenajdete tak banku, která by umožnila financovat koupi v zahraničí např. z 90%.

Jaké produkty banky standardně za tímto účelem v ČR nabízí?

Americká hypotéka – banka v tomto případě nezkoumá účel a peníze posílá přímo na účet klienta. Banka také nechce vidět kupní smlouvu ani kupovanou nemovitost, zajímá se pouze o hodnotu zástavy.

Lehkou nevýhodou však může být max. splatnost 20 let a dražší sazby než u klasických hypoték.Klasická hypotéka– výhodou je, že zde máme standardní sazbu, jako kdyby se jednalo o koupi nemovitosti v tuzemsku. Nevýhodou však je, že banky bude více zajímat, na co Vám peníze budou půjčovat. Na co se banky zaměří a v čem bude ještě ta odlišnost?

Banka již ke schválení bude požadovat podepsanou kupní smlouvu. Smlouva musí mít úředně ověřené podpisy v zemi, ve které ji kupujete. Také si Vás banka velmi dobře pohlídá, a po uvolnění peněz bude chtít do určité doby doložit výpis z tamního katastru nemovitostí, že jste se stali majiteli nemovitosti. V případě nedodržení má banka oprávnění navýšit sazbu klidně o 3 % p.a. a toto neplnění dále sankcionovat.

Je dobré se u banky také dopředu informovat, zda-li je reálné koupi nemovitosti v dané zemi realizovat. Díky rozdílné právní úpravě jednotlivých zemí, je totiž banka oprávněna od tohoto záměru odstoupit. Také by bylo dobré si nechat tzv. předschválit a nechat zkonzultovat kupní smlouvu, kterou plánujete uzavírat (nejlépe úředně přeloženou do angličtiny). Může se stát, že nastavení smlouvy bude pro banku příliš rizikové a problematické, že záměru klienta nevyhoví i z tohoto důvodu.

Pokud se tedy rozhodnete pro koupi nemovitosti v zahraničí, určitě využijte pomoci nezávislého odborníka, který vám s financováním tohoto nestandardního účelu dobře a kvalitně poradí a vybere tak banku, která bude pro vás při financování tohoto nápadu dobrým pomocníkem.