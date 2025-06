Konečně dům za rozumnou cenu. Přijďte si dům TERRA prohlédnout

Centrum vzorových domů | foto: Canaba a.s.

Nejdostupnější dům na trhu

Koncept modulárního rozšiřování domu nabízí uživatelům flexibilitu, kterou tradiční stavby postrádají. Možnost začít s menší dispozicí 2+kk a postupně rozšiřovat až na 4+kk s garáží podle aktuálních potřeb je atraktivní nejen pro mladé rodiny, ale i jednotlivce, kteří plánují budoucí růst své domácnosti.

Dalším výrazným aspektem tohoto projektu je cenová dostupnost. Počáteční investice ve výši 2,29 milionu Kč činí tento koncept výjimečným ve srovnání s tradičními domy na trhu, což osloví všechny, kteří hledají cenově dostupné, ale zároveň kvalitní bydlení. Důraz na efektivní využití prostoru a nízké provozní náklady je dalším pozitivním faktorem, který zvyšuje ekonomickou výhodnost tohoto konceptu.

Budoucnost stavebnictví tkví v prefabrikaci

Modulární technologie využívající prefabrikované komponenty rychle získává na oblibě a způsobuje revoluci ve způsobu výstavby. Tento inovativní přístup nabízí nespočet výhod a má potenciál získat vedoucí úlohu při utváření budoucnosti stavebnictví.

CANABA již bezmála 35 let využívá výhody prefabrikace ve vlastním výrobním závodě. Už tak velmi efektivní výstavba pomocí tenkostěnných prefabrikovaných prvků může hrát díky spojení s modulárním konceptem prim v budoucí výstavbě rodinných domů.

Jedním z nejatraktivnějších aspektů tohoto typu výstavby je její cena a rychlost. Na rozdíl od tradičních metod, které mohou trvat měsíce, nebo dokonce roky, lze dům sestavit během několika týdnů, dokonce i dní. Základní modul TERRA bude dodáván v provedení „Na klíč“ do 4 týdnů.

Ekologická výstavba

Ekologická výstavba je jedním z hlavních celosvětových trendů současného stavitelství, přináší však komfortnější a zdravější bydlení i pro své obyvatele, a tak byla jedním z hlavních bodů i při navrhování rostoucích domů CANABA ve spolupráci s dánskými architekty.

CANABA navíc využívá materiály a stavební techniky šetrné k životnímu prostředí. Nízkoenergetické modulární domy CANABA se také budou vyznačovat prosklenými plochami, které zvenku upoutají svým moderním designem a zevnitř dokážou navodit pocit otevřenosti prostoru propojujícího své obyvatele s přírodou a ve spojení s výběrem správného tepelného zdroje tak maximalizovat využití energie z obnovitelných zdrojů.

Dům s vysokou tepelnou akumulací zajišťuje optimální klima po celý rok – v létě přirozeně chladí, v zimě efektivně hřeje. To je výrazná výhoda oproti dřevostavbám, které tuto schopnost nemají.

První rostoucí dům TERRA otevřen

Rostoucí modulární domy nejsou jen přechodný trend, ale zásadní změna způsobu, jakým se může v budoucnu dosáhnout nejefektivnější výstavby, a to hlavně díky rychlosti a úspoře nákladů.

Vzhledem k tomu, že poptávka po modulárních stavbách roste, představila společnost CANABA první dům tohoto typu v největším Centru vzorových domů v ČR, a to prototypem domu TERRA, který bude se svou počáteční cenou 2,29 mil. Kč v provedení „Na klíč“ jedinečný. Stane se tak již 7. vzorovým domem, který si můžete v centru naživo prohlédnout včetně kompletně vybaveného interiéru.

V Centru vzorových domů si můžete prohlédnout celkem 7 volně přístupných rodinných domů různých stylů a moderních technologií, které jsou na trhu dostupné. Všechny jsou kompletně zařízené a každý zájemce v nich může strávit tolik času, kolik bude potřebovat. Prostě zkusit si život nanečisto. V Centru vzorových domů vám také zodpoví odborní poradci vaše dotazy týkající se stavby rodinného domu a veškeré agendy s tímto procesem spojené.

Do Centra vzorových domů se můžete přijet podívat kdykoliv od pondělí do neděle (10–18 hodin) a přesvědčit se na vlastní oči, jaký dům by vyhovoval zrovna vám a vaší rodině.

Více informací najdete na www.cvzd.cz