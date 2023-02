Nezoufejte! Na následujících řádcích se dozvíte vše podstatné. Čtěte a inspirujte se s námi.

Z jakého materiálu zvolit kočičí strom nebo škrabadlo?

Kočičí stromy a škrabadla mohou mít mnoho podob. Důležité je, abychom se zaměřili na materiál, z kterého jsou tyto pomůcky pro chlupáče vyrobené. Zvolené materiály by totiž neměly jen esteticky zapadnout do vašeho interiéru. Měly by být zejména vysoce odolné. Kočičky si o stromy a škrabadla brousí drápky, skáčou ze strany na stranu a dávají tak těmto pomůckám solidně zabrat. Mezi majiteli koček jsou velmi oblíbené stromy z opracovaného pravého dřeva. Takový výrobek je pevný, odolný a také se dobře čistí. Levnější variantou jsou pak textilní kousky a stromy, které jsou potažené plyšem. Ty však musíme častěji a pečlivěji čistit. V látce se totiž daří nejrůznějším bakteriím, které by mohly časem vaší kočce i uškodit. Kvalitní kousky látkových stromů a škrabadel najdete i na webu Finecase.cz. Tady si jistě vyberete ten pravý model stromu nebo škrabadla pro vašeho mazlíčka i vy!

Jakou velikost kočičího stromu nebo škrabadla zvolit?

Kočičí škrabadlo lze sehnat v nejrůznějších velikostech. Pokud máte jen jednu kočičku, většinou si vystačíte se stromem či se škrabadlem v menší velikosti. Jestliže však máte kočiček doma více, poohlédněte se spíše po některém z vyšších stromů. Na trhu jsou dokonce i stromy a škrabadla, které hravě přesáhnou 3 metry. Dále samozřejmě záleží na tom, jaké máte dispozice bytu či domu. Kočičí stromy nebo škrabadla pro kočky mohou mít také různé větvení. Větší modely dokonce zahrnují i útulné domečky nebo tzv. jeskyně. Ty si vaše kočičky jistě rychle zamilují. Kočky často vyhledávají pro svůj odpočinek klidná místa a stromy s úkryty jsou tedy výbornou volbou.