Klimatizaci nestačí jen zapnout. Co rozhodně není radno podceňovat?

Klimatizace do bytu, domu i kanceláře se dnes stává samozřejmostí. Přesto mnoho instalací nedává očekávaný komfort ani úsporu. Důvodem nejsou technologie, ale chyby při výběru a montáži – od špatného výkonu přes nevhodné umístění jednotek až po zanedbané odvodnění a nastavení. Jak se jim vyhnout?

Klimatizaci nestačí jen zapnout. Co rozhodně není radno podceňovat?

Výběr začíná obhlídkou prostoru, ne akční cenou

Nejčastější omyl je rozhodovat se podle slevového banneru. Správná domácí klimatizace se nevybírá od stolu, ale přímo v dané nemovitosti. Sleduje se orientace oken, prosklení, tepelná zátěž, dispozice i to, kde lidé tráví čas. V malém 2+kk může stačit jedna splitová klimatizace do obýváku, zatímco větší domácnost nebo mezonet mnohem lépe obslouží multisplit klimatizace s jednou venkovní a více vnitřními jednotkami. Kdo pracuje z domova, často potřebuje samostatnou jednotku i v pracovně. Pokud vám tedy firma doporučí jednotku, aniž by znala váš prostor a potřeby, mějte se na pozoru.

Správný výkon není „co nejvíc“

Poddimenzovaná jednotka nedokáže v horku držet teplotu, předimenzovaná krátce snižuje komfort i životnost a zbytečně zvyšuje spotřebu. Smysl dává odborný výpočet potřebného chladicího výkonu, který zohlední stínění, orientaci nemovitosti i pohyb lidí v prostoru. V paneláku se počítá jinak než v novostavbě a jinak to bude vypadat v podkroví. Například v kanceláři, kde teplo generuje technika i více lidí, bývá potřeba vyšší výkon než v bytě stejné velikosti.

Kondenzát, elektro a prostupy

Nejčastější reklamace? Odvod kondenzátu. Gravitační spád musí vycházet už z návrhu. Když to dispozice nedovolí, volí se kvalitní čerpadlo kondenzátu a přístup pro údržbu. Stejně důležité je dimenzovat elektrický přívod, jistič a samostatný okruh. A nakonec prostup zdí: správná penetrace, spád potrubí, izolace měděných trubek a pečlivé utěsnění proti vlhkosti i hluku. Na papíře drobnosti, v praxi rozdíl mezi „funguje“ a „nechci to doma slyšet“.

Montáž není formalita

Klimatizaci si svépomocí opravdu nenasadíte – správná instalace vyžaduje certifikovaného technika, vakuování chladivového okruhu, tlakovou zkoušku těsnosti, přesné doplnění chladiva podle skutečné délky potrubí, kalibraci proudění a pečlivé nastavení režimů. Právě tady rozhoduje praxe. Encofa, brněnská firma s působností po jižní Moravě, nezačíná katalogem, ale obhlídkou na místě. Spočítá tepelnou zátěž, navrhne rozumný výkon, vybere vhodný typ jednotek (od designových nástěnných po nenápadné kazety), promyslí vedení potrubí i odvod kondenzátu a vysvětlí dopady na akustiku. Montáž probíhá čistě a rychle, montéři si po sobě uklízí a při předání vám vše pečlivě vysvětlí. Servis a revize nejsou doplněk, ale součást služby. Výsledek? Klimatizace, která opravdu slouží prostoru i lidem – efektivně, tiše a dlouhodobě. Chcete to tak taky? Tak kontaktujte Encofu a užijte si díky klimatizaci ideální teplotu 365 dní v roce.

