Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Klimatizace do bytu: jak přežít tropické léto v paneláku

Komerční sdělení

Klimatizace do bytu: jak přežít tropické léto v paneláku | foto: 2UP Creative s.r.o.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt
Trápí vás tropické noci a rozpálené zdi? V paneláku bývá léto za trest a ventilátory jen víří horký vzduch. Řešením je spolehlivá klimatizace do bytu. Na co si dát pozor, kdy vybrat split a kdy už dává smysl multisplit systém? Poradíme, jak doma vytvořit příjemný chládek a konečně se dobře vyspat.

Konec letního pekla

Panelové domy a moderní byty s velkými okny mají jednu společnou vadu – v létě fungují jako skleník. Vyvětrat nelze a mobilní jednotky s tlustou hadicí trčící z pootevřeného okna dělají víc škody než užitku (a to ani nemluvíme o hluku). Pokud se chcete po návratu z práce normálně nadechnout a v noci spát bez převalování, klimatizace do bytu je dnes v podstatě nutnost. Jak ale vybrat tu správnou, nenaletět a nenaštvat sousedy?

Klimatizace do bytu: jak přežít tropické léto v paneláku

Jeden pokoj, nebo rovnou celý byt?

Nejčastější chybou je snaha vychladit jedinou nástěnnou jednotkou umístěnou v chodbě celý byt 3+1. Fyziku zkrátka neoklamete. Pokud potřebujete zachránit pouze ložnici, bohatě vám poslouží klasický split systém (jedna venkovní a jedna vnitřní jednotka). Získáte tak tichou a efektivní klimatizaci do pokoje.

Pokud ale slunce praží do obýváku i do dětského pokoje, je mnohem chytřejší volbou multisplit klimatizace. V praxi to znamená, že na balkoně visí pouze jedna společná venkovní „krabice“, na kterou jsou napojeny dvě, tři (ale klidně až 5) vnitřních jednotek. Každou místnost si pak chladíte zvlášť podle potřeby, zabráníte rodinným hádkám o teplotu a hlavně nehyzdíte dům zvenčí několika kompresory.

Klimatizace do bytu: jak přežít tropické léto v paneláku

Na co si dát pozor: Hluk a sousedé

Bytové domy mají svá specifika a klimatizace do paneláku musí splňovat přísnější nároky na prostor a akustiku. Sousedé pravděpodobně nebudou nadšení, když jim na lodžii začne vibrovat a hučet levná no-name bedna.

Hledejte zařízení, kde vnitřní jednotka v tichém nočním režimu padá k hranici 20 decibelů – to je zvuk srovnatelný se šustěním listí nebo tichým šepotem. Venkovní kompresor by pak neměl zbytečně rezonovat. Nejlepší klimatizace do bytu o sobě totiž nedává vůbec vědět. Jen prostě dělá svou práci.

Klimatizace do bytu: jak přežít tropické léto v paneláku

Jak na schvalování a dohadování s SVJ?

Zásah do fasády domu často vyžaduje zdlouhavé schvalování na schůzích SVJ nebo družstva. Elegantním řešením, jak se vyhnout byrokracii a dohadům se sousedy, je instalace venkovní jednotky přímo na podlahu vašeho balkonu či lodžie. Jednotka tak nevyčnívá z obrysu budovy a nenarušuje její vzhled. Dalším oříškem v panelácích bývá odvod kondenzované vody. Pokud ji nelze svést samospádem, řešíme to během montáže nenápadným tichým čerpadlem.

Klimatizace do bytu: jak přežít tropické léto v paneláku

Když rozhoduje přístup a čistá práce

Nedělejte kompromisy, které vás budou štvát další dekádu. Jedním z dodavatelů, který staví na technické odbornosti a naprosto férovém jednání, je brněnská společnost Encofa. Působí na jižní Moravě a zakládá si na precizní montáži bez nepořádku a zbytečných prodlev. Hlavně vám ale nedoporučí jen tak něco od stolu – nejprve k vám ZDARMA přijedou na osobní obhlídku a teprve na jejím základě vyberou klimatizaci do bytu nebo domu přesně na míru. A co je nejdůležitější: instalací to pro ně nekončí. Zůstávají s vámi i dál, ať už jde o pravidelný servis, revize, nebo jednoduše ochotu rychle poradit po telefonu.

Nejčtenější

Jak vydržet horko bez klimatizace? Pomůže těchto 10 pravidel

Komerční sdělení
Jak vydržet horko bez klimatizace? Pomůže těchto 10 pravidel

Vysoké teploty každoročně posílají řadu lidí do nemocnic. Riziko přehřátí, dehydratace nebo kolapsu přitom lze výrazně snížit. Sepsali jsme deset doporučení, která pomohou zvládnout tropické dny bez...

Trávíte osm hodin denně vsedě? Vaše žíly trpí

Komerční sdělení

Celý den u počítače, minimum pohybu a letní teploty. Kombinace, která dává žilám pořádně zabrat. Právě na jaře si mnoho lidí začne více všímat pocitu těžkých nohou nebo otoků – prvních příznaků...

Začátek léta ve znamení Vaňkovka Festu. Dorazí Mišík i Paulie Garand

Komerční sdělení
Začátek léta ve znamení Vaňkovka Festu. Dorazí Mišík i Paulie Garand

Začátek léta v Brně bude opět patřit Vaňkovka Festu. Oblíbený open-air festival se v prostorách vedle Galerie Vaňkovka uskuteční od 23. do 25. června. Během tří večerů se návštěvníci mohou těšit na...

Vyřazené sanitky pomáhají díky Plzeňskému kraji hasičům i silničářům

Komerční sdělení
Předání sanitek hasičům

Když sanitka na záchrance doslouží, nemusí to nutně znamenat její konec. Takhle k tomu přistupuje Plzeňský kraj a vyřazené sanitky předává bezúplatně hasičům, policii nebo silničářům. Ti vysloužilé...

Vodní ráj otevřel letní část. Sezona začala v pátek 19. června

Komerční sdělení
Vodní ráj otevřel letní část. Sezona začala v pátek 19. června

Léto na Vysočině i letos patří vodním radovánkám, odpočinku a příjemnému osvěžení. Vodní ráj otevřel svou venkovní část v pátek a zahájil tak už 26. letní sezonu.

ARIES, a. s. – Vaše cesta ke zdraví

Komerční sdělení
Avicenum 360 FINE

V dnešní uspěchané době často odsouváme péči o vlastní zdraví na druhou kolej. Přitom právě nohy nás nosí po celý den – v práci, na cestách i při sportu – a zaslouží si tu nejlepší péči.

26. června 2026

Klimatizace do bytu: jak přežít tropické léto v paneláku

Komerční sdělení
Klimatizace do bytu: jak přežít tropické léto v paneláku

Trápí vás tropické noci a rozpálené zdi? V paneláku bývá léto za trest a ventilátory jen víří horký vzduch. Řešením je spolehlivá klimatizace do bytu. Na co si dát pozor, kdy vybrat split a kdy už...

26. června 2026

Šicí stroje z Boskovic šijí pro NASA. Co dokážou u vás doma?

Komerční sdělení
Šicí stroje z Boskovic šijí pro NASA. Co dokážou u vás doma?

Když se řekne dobývání vesmíru, málokoho napadne šicí stroj z Moravy. Značka Garudan z Boskovic ale vyvinula speciální automat, který šije vybavení pro americké astronauty. Stejnou kvalitu a...

26. června 2026

Festival LÉTO NA PRÝGLU – skvělý začátek prázdnin

Komerční sdělení
Festival LÉTO NA PRÝGLU – skvělý začátek prázdnin!

Prázdniny v Brně začínají ve velkém stylu! Společnost STAREZ – SPORT chystá na brněnské přehradě již pátý ročník populárního festivalu LÉTO NA PRÝGLU. Pište si do kalendářů datum 29. a 30. června!...

25. června 2026

Plošná deratizace kanalizace v městě? Regulace je důležitá

Komerční sdělení
Plošná deratizace kanalizace v městě? Regulace je důležitá

Potkani v městské kanalizaci představují dlouhodobý problém pro obce i jejich obyvatele. Plošná deratizace kanalizace pomáhá regulovat populaci hlodavců dříve, než se rozšíří do domů, firem a...

25. června 2026

Rezidence Barrandez-Vous vstupuje do finále. Prodáno je 98% bytů

Komerční sdělení
Rezidence Barrandez-Vous vstupuje do finále. Prodáno je 98% bytů

Developerská společnost Top Estates dokončila rezidenční projekt Barrandez-Vous na pražském Barrandově. Poslední etapa oceňovaného komplexu s charakteristickou architekturou a důrazem na kvalitu...

25. června 2026

Jak vydržet horko bez klimatizace? Pomůže těchto 10 pravidel

Komerční sdělení
Jak vydržet horko bez klimatizace? Pomůže těchto 10 pravidel

Vysoké teploty každoročně posílají řadu lidí do nemocnic. Riziko přehřátí, dehydratace nebo kolapsu přitom lze výrazně snížit. Sepsali jsme deset doporučení, která pomohou zvládnout tropické dny bez...

24. června 2026

LG soutěž: nakupte, napište recenzi a vyhrajte jeden z 11 produktů

Komerční sdělení
LG soutěž: nakupte, napište recenzi a vyhrajte jeden z 11 produktů

LG Electronics spouští letní soutěž s fotbalovým nádechem. Stačí koupit vybraný produkt, napsat recenzi na lg.com/cz a zaregistrovat nákup. Čeká vás šance vyhrát jeden z 11 produktů – od OLED...

24. června 2026

Chlumec, spokojené město na úpatí Krušných hor

Komerční sdělení
Veronika Srncová

„Chceme se soustředit na práci pro město, dokončení rozpracovaných projektů a konkrétní výsledky, které jsou za námi vidět,“ říká Veronika Srnková, starostka města Chlumec ležícího na východě...

23. června 2026

Kočka místo spolubydlícího? Pro mladou generaci běžná realita

Komerční sdělení
Kočka místo spolubydlícího? Pro mladou generaci běžná realita

Stále více majitelů vnímá kočky jako plnohodnotné společníky, jejichž potřeby zohledňují při zařizování domácnosti i plánování denních aktivit. Data značky CARNILOVE potvrzují, že mileniálové a...

23. června 2026

Jak uspět na trhu práce v době AI? Zkuste Unicorn University

Komerční sdělení
Jak uspět na trhu práce v době AI? Zkuste Unicorn University

Umělá inteligence, automatizace a práce s daty mění požadavky zaměstnavatelů napříč obory. Vedle tradičního vysokoškolského studia proto roste zájem i o flexibilní formy vzdělávání, které umožňují...

23. června 2026

Ministr Aleš Juchelka navštívil Ústecký kraj

Komerční sdělení
Ministra Aleše Juchelku během pracovní cesty doprovodili hejtman Ústeckého...

Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka navštívil v pátek 19. června Ústecký kraj. Během pracovní cesty ho doprovodili hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec, náměstek hejtmana Jiří Kulhánek a...

23. června 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.