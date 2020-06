KLIKA - Krásný i funkční detail interiéru

Často opomíjeným procesem v průběhu stavby je sladění dveřních a okenních klik s kováním na nábytku. Investor nebo architekt jak bytového interiéru, tak rodinného domu, složitě zvládá v průběhu stavby materiálově i stylově kombinovat kování od několika značek, které mu jednotliví dodavatelé nabízejí.

Naštěstí existují specializovaní výrobci kování, kteří Vám výběr usnadní nabídkou ucelených kolekcí, a tak vytvoří skvěle dotažený interiér.Holandská značkaFORMANI zastoupená firmou TiraCS.cz se specializuje právě na širší paletu zboží než kliky.

Vyrábí dveřní kliky interiérové, bezpečnostní kliky na vstupní dveře, madla na prosklené dveře, okenní kličky, kliky na francouzská okna, na portálové dveře, madla na posuvné interiérové dveře, nábytkové úchyty, piktogramy i čísla na označení adresy domu.

Posledním trendem je černá klika. Je nadčasová, nenudí a jednoduše se kombinuje s různými styly materiálů a se všemi barvami. Ať máte rádi industriální styl, útulný a domácký interiér nebo preferujete minimalismus, černá vždy dopadne dobře. Nejpopulárnější jsou kolekce ONE SERIES by PIET BOON, SQUARE SERIES by JAN DES BOUVRIE, a TENSE SERIES by BERTRAM BEERBAUM.



Novinkou od holandského designéra Pieta Boona jsou kliky ARC a INC s černým PVD povrchem, díky kterému je i černá klika maximálně odolná vůči mechanickému poškození.

