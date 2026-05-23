Když vysávání nestačí: Triflex HX3 od Miele zvládne i mokrý úklid

Bezdrátové tyčové vysavače se v posledních letech posunuly od rychlého vysátí drobků k běžnému úklidu celé domácnosti. Uživatelé přitom často řeší dvě věci: jak se dostat i do hůře přístupných míst a jak zkrátit čas, který úklidu věnují. Triflex HX3 od Miele na to odpovídá variabilní konstrukcí 3v1 a možností doplnit výbavu o mokré dočištění větších ploch.
Co znamená design 3v1 v praxi
Vysavač lze přestavět do tří konfigurací – komfortní, flexibilní a kompaktní režim. Jedna sestava se hodí pro větší podlahové plochy, druhá usnadní úklid pod nábytkem a třetí funguje jako ruční jednotka pro rychlé zásahy (například na sedačce nebo v autě).
Mokrý úklid jako doplněk k vysávání: Aqua Twister Pro
Nástavec Aqua Twister Pro je určený pro mokré čištění větších podlahových ploch a využívá dva rotační pady. Nechybí tři stupně intenzity dávkování vody, 360° osvětlení a vyjímatelná nádržka o objemu 300 ml. Výrobce uvádí pokrytí až 150 m² při mokrém čištění (podle nastavení, typu povrchu a způsobu použití).
Delší výdrž, přehledný displej a boost výkon
Miele u Triflex HX3 uvádí až o 67 % delší dobu provozu oproti Triflex HX2 a uklizenou plochu přes 160 m² při vysávání na jedno nabití (dle režimu a příslušenství). Nový 7segmentový displej ukazuje stav nabití, režim low/eco/high i zbývající čas. Pro rychlé dočištění více znečištěných míst slouží režim BOOST se zvýšením výkonu na 10 vteřin.
Hygieničtější vysypávání
Funkce Hygienic Emptying je navržena pro hygieničtější vysypávání prachové nádoby – upravená kovová filtrační mřížka má pomáhat tomu, aby se nečistoty z nádoby snáze uvolnily.
Nový akumulátorový vysavač Miele Triflex HX3 je dostupný v barvách: Zářivě bílá, Šedý kámen, Obsidian černá a Titanium PearlFinish. Doporučená maloobchodní cena Aqua verzí začíná u Triflex HX3 Aqua od 19 990 Kč (799 €) a Triflex HX3 Plus Aqua od 24 990 Kč (999 €). Ceny ostatních variant se mohou lišit podle výbavy.
