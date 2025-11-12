Když luxusní dovolená znamená klid: odpočinek v Indickém oceánu

Komerční sdělení
Když se řekne luxusní dovolená, mnoha lidem se vybaví klid, soukromí, krásné pláže a moře tak průzračné, že vidíte až na dno. A právě Indický oceán je domovem těch nejúchvatnějších destinací, které spojují exotiku, prvotřídní služby a hluboký odpočinek.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

Když luxusní dovolená znamená klid: odpočinek v Indickém oceánu | foto: 2UP Creative s.r.o.

Vydejte se s námi na cestu po Maledivách, Zanzibaru a Mauriciu – tři perly Indického oceánu, kde luxus znamená návrat k přírodě a pohodě.

Maledivy: ráj pro potápěče i romantiky

Maledivy nejsou jen synonymem pro romantickou dovolenou na vodních vilách – jsou také rájem pro milovníky podmořského světa. Mnoho resortů se pyšní tzv. house reef – korálovými útesy přímo u hotelu, které nabízejí jedinečné možnosti šnorchlování i potápění bez nutnosti delších přejezdů. Vyhlášené jsou také adults only resorty, které garantují absolutní klid a soukromí.

Ať už se chcete ponořit do tichého světa pod hladinou, nebo si naopak užít adrenalinovou jízdu na surfu, Maledivy vás nezklamou. Řada resortů nabízí dokonalou kombinaci barefoot luxusu – uvolněný životní styl bez bot, s důrazem na přírodu, ekologii a osobní přístup. Nechybí ani špičkové restaurace s mezinárodní i místní kuchyní, které uspokojí i ty nejnáročnější gurmány.

dovolená na Maledivách

Když luxusní dovolená znamená klid: odpočinek v Indickém oceánu

Zanzibar: vůně koření, bílé pláže a africká duše

Zanzibar okouzlí nejen tyrkysovým mořem a bílými plážemi, ale také svou jedinečnou atmosférou, která propojuje africkou kulturu s arabskými vlivy. Hledáte pláž, kde je minimální odliv? Vsaďte na oblast Nungwi nebo Kendwa, kde se můžete koupat po celý den.

Zanzibar je také ideálním místem pro výlety – vydejte se po stopách Freddieho Mercuryho do Stone Townu, objevte vůně světa na plantážích koření, nebo zkombinujte pobyt u moře s pevninským safari v Tanzanii. Tento ostrov je prostě všechno, jen ne nudný.

dovolená na Zanzibaru

Když luxusní dovolená znamená klid: odpočinek v Indickém oceánu

Mauricius: tropický ostrov plný barev a dobrodružství

Na Mauriciu vás čeká perfektní kombinace relaxu, zážitků i kulturního obohacení. Nejkrásnější pláže najdete na severozápadním pobřeží, zatímco jih a jihovýchod ostrova nabízí dechberoucí scenérie, vodopády a ikonické přírodní jevy jako je podmořský vodopád nebo tzv. barevná zem v Chamarel.

Milovníci adrenalinu si užijí výšlap na horu Le Morne, kite surfing nebo ziplining v džungli. Za návštěvu stojí i místní palírny rumu a tradiční trhy. A pokud chcete zažít ještě něco navíc, zkuste kombinovanou dovolenou s ostrovem Réunion nebo Rodrigues.

TIP: Přemýšlíte, který hotel na Mauriciu je ten pravý právě pro vás? Přečtěte si článek s doporučeními, zkušenostmi i tipy na konkrétní resorty.

Když luxusní dovolená znamená klid: odpočinek v Indickém oceánu

CK Monoi: Dovolená, která má duši

Za perfektní dovolenou stojí nejen destinace, ale i její plánování. A právě v tom je CK Monoi výjimečná. Už téměř 30 let vytváří pro své klienty dovolené na míru – s důrazem na osobní přístup, kvalitu služeb a hlubokou znalost destinací.

Monoï není obyčejná cestovka – je to značka pro náročné cestovatele, kteří hledají něco víc než jen pobyt u moře. Každou cestu připravují tak, jako by ji připravovali sami pro sebe. Díky dlouholetým partnerstvím se špičkovými zahraničními operátory zajišťují komplexní servis: od letenek a víz, přes ubytování a výlety, až po osobní průvodce. Vaše dovolená tak bude přesně taková, jakou jste si vysnili – a možná ještě o něco lepší.

Chcete-li si opravdu odpočinout, zvolte klid, krásu a kvalitu. Ať už vás láká šnorchlování v lagunách Malediv, kulturní pestrá směs Zanzibaru, nebo pestré přírodní scenérie Mauricia, jedno je jisté: v Indickém oceánu najdete víc než jen dovolenou. Najdete zážitky, na které nezapomenete.

Nejčtenější

Rock Point otevírá největší outdoorovou prodejnu v Plzeňském kraji

Komerční sdělení
Rock Point otevírá největší outdoorovou prodejnu v Plzeňském kraji

Po rozsáhlé rekonstrukci se v centru západočeské metropole znovu otevřela prodejna Rock Point Plzeň. Ta je největším specializovaným outdoorovým centrem v Plzeňském kraji.

Dva bratři se z rodinného truhlářství vydali vlastní cestou

Komerční sdělení
Bratři Martin a Roman Parolkovi

Bratři Martin a Roman Parolkovi se z hájemství truhlárny svého otce odvážně vrhli do světa online byznysu, kterému zpravidla dominují obří hráči.

Škoda Auto ukázala zákulisí výroby. Zjistěte, jak vzniká nové auto

Komerční sdělení

Nahlédnout do výroby automobilky zůstává pro většinu lidí vzácná příležitost. Šest odborníků ze Škody Auto popisuje, jak se v Mladé Boleslavi z návrhů a tisíců dílů stává hotové auto.

Češi se nedobrovolně smiřují s realitou menších bytů s vyšším nájmem

Komerční sdělení

Rostoucí ceny energií, inflace i vysoké úrokové sazby brzdí plány na pořízení vlastního domova natolik, že 6 z 10 Čechů už s ním do budoucna vůbec nepočítá. Aktuální situace na nemovitostním trhu se...

Plazma vrací lidi do života, říká Barbora Balzerová z Takeda

Komerční sdělení
Těší mě, když přinášíme pacientům léčbu, která jim bez nadsázky změní život,...

Inovativní léčba z krevní plazmy pomáhá pacientům se vzácnými diagnózami, poruchami imunity i řadou dalších onemocnění. U poruch imunity by bez ní hrozila izolace. Barbora Balzerová z farmaceutické...

Atraktivní místo pro kariéru a osobní rozvoj v Královéhradeckém kraji

Komerční sdělení
Atraktivní místo pro kariéru a osobní rozvoj v Královéhradeckém kraji

Královéhradecký kraj je region, který kombinuje bohatou historii s moderním rozvojem, a právě v tomto inspirativním prostředí působí Teleflex –zaměstnavatel, který místním lidem nabízí příležitosti k...

12. listopadu 2025

Atraktivní místo pro kariéru a osobní rozvoj v Královéhradeckém kraji

Komerční sdělení
Teleflex: Z Vysočiny do světa. Pomáháme zachraňovat životy.

Královéhradecký kraj je region, který kombinuje bohatou historii s moderním rozvojem, a právě v tomto inspirativním prostředí působí Teleflex –zaměstnavatel, který místním lidem nabízí příležitosti k...

12. listopadu 2025

Vlčí mák ČR 2025: Síla solidarity, která spojila celou zemi

Komerční sdělení
a

Včera 11. listopadu, v Den válečných veteránů, Ministerstvo obrany ČR slavnostně uzavřelo další mimořádně úspěšný ročník celorepublikové kampaně Vlčí mák České republiky pro válečné veterány.

12. listopadu 2025

Cena Wernera von Siemense: až 70 tisíc Kč za odbornou práci

Komerční sdělení
Cena Wernera von Siemense: až 70 tisíc Kč za odbornou práci

Už jen do 30. listopadu je možné přihlásit diplomovou nebo disertační práci do Ceny Wernera von Siemense 2025 a vyhrát až 70 tisíc korun. Do soutěže je možné přihlásit absolventské práce z...

12. listopadu 2025

Cena Wernera von Siemense: až 70 tisíc Kč za odbornou práci

Komerční sdělení
Cena Wernera von Siemense: až 70 tisíc Kč za odbornou práci

Už jen do 30. listopadu je možné přihlásit diplomovou nebo disertační práci do Ceny Wernera von Siemense 2025 a vyhrát až 70 tisíc korun. Do soutěže je možné přihlásit absolventské práce z...

12. listopadu 2025

Když luxusní dovolená znamená klid: odpočinek v Indickém oceánu

Komerční sdělení
Když luxusní dovolená znamená klid: odpočinek v Indickém oceánu

Když se řekne luxusní dovolená, mnoha lidem se vybaví klid, soukromí, krásné pláže a moře tak průzračné, že vidíte až na dno. A právě Indický oceán je domovem těch nejúchvatnějších destinací, které...

12. listopadu 2025

Jak navrhnout funkční a stylovou koupelnu v malém bytě?

Komerční sdělení
Jak na koupelnu v malém bytě

Malý prostor může být poměrně limitující. Platí to i v případě koupelny. S několika chytrými triky však i na omezenou plochu dostanete vše potřebné. A nemusíte vzdát ani atraktivního designu. Jak na...

11. listopadu 2025  9:10

Huawei na summitu ukázal budoucnost Wi-Fi i datových center

Komerční sdělení

Na konferenci Huawei Network Summit 2025 v Mnichově představila společnost Huawei nové technologie pro firemní sítě a datová centra. Novinky reagují na rostoucí nároky spojené s umělou inteligencí,...

11. listopadu 2025

Analýza: Expo 2025 je obrovským úspěchem pro Ósaku i okolí

Komerční sdělení
Ohňostroj osvětluje noční nebe nad ostrovem Jumešima v Ósace, kde se koná...

V uplynulých 6 měsících se v Ósace konala světová výstava Expo, která spojuje lidi a inovace se zaměřením na klíčové globální výzvy. Tato událost v minulosti přinesla značný nárůst výkonnosti hotelů,...

11. listopadu 2025

Hřebenovka Českým Švýcarskem získala prestižní evropský certifikát

Komerční sdělení
Hřebenovka Českým Švýcarskem získala prestižní evropský certifikát

Hřebenovka Českým Švýcarskem získala certifikát Leading Quality Trails – Best of Europe, čímž se zařadila k třiadvaceti dalším jedinečným trasám v Evropě. Jde teprve o druhou trasu v České republice,...

11. listopadu 2025

Druhý život telefonů. Z Enviropolu odchází elektro jako nová surovina

Komerční sdělení
Druhý život telefonů. Z Enviropolu odchází elektro jako nová surovina

Rozbitý mobil, nefunkční nabíječka nebo zapomenutá sluchátka na dně šuplíku — věci, nad kterými většinou jen zaklapneme zásuvku a zapomeneme. Přitom právě drobné vysloužilé elektro může mít obrovský...

10. listopadu 2025

Moderní stomatologie mění pohled na péči o zuby

Komerční sdělení
Díky navigované implantaci je zákrok šetrnější a hojení rychlejší.

Zdravý a krásný úsměv je vizitkou i investicí do sebevědomí. Stomatologické centrum Lípa přináší do Prahy 5 a Prahy 13 nejmodernější technologie, které propojuje s osobním a profesionálním přístupem...

10. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.