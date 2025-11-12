Když luxusní dovolená znamená klid: odpočinek v Indickém oceánu

Vydejte se s námi na cestu po Maledivách, Zanzibaru a Mauriciu – tři perly Indického oceánu, kde luxus znamená návrat k přírodě a pohodě.
Maledivy: ráj pro potápěče i romantiky
Maledivy nejsou jen synonymem pro romantickou dovolenou na vodních vilách – jsou také rájem pro milovníky podmořského světa. Mnoho resortů se pyšní tzv. house reef – korálovými útesy přímo u hotelu, které nabízejí jedinečné možnosti šnorchlování i potápění bez nutnosti delších přejezdů. Vyhlášené jsou také adults only resorty, které garantují absolutní klid a soukromí.
Ať už se chcete ponořit do tichého světa pod hladinou, nebo si naopak užít adrenalinovou jízdu na surfu, Maledivy vás nezklamou. Řada resortů nabízí dokonalou kombinaci barefoot luxusu – uvolněný životní styl bez bot, s důrazem na přírodu, ekologii a osobní přístup. Nechybí ani špičkové restaurace s mezinárodní i místní kuchyní, které uspokojí i ty nejnáročnější gurmány.
Zanzibar: vůně koření, bílé pláže a africká duše
Zanzibar okouzlí nejen tyrkysovým mořem a bílými plážemi, ale také svou jedinečnou atmosférou, která propojuje africkou kulturu s arabskými vlivy. Hledáte pláž, kde je minimální odliv? Vsaďte na oblast Nungwi nebo Kendwa, kde se můžete koupat po celý den.
Zanzibar je také ideálním místem pro výlety – vydejte se po stopách Freddieho Mercuryho do Stone Townu, objevte vůně světa na plantážích koření, nebo zkombinujte pobyt u moře s pevninským safari v Tanzanii. Tento ostrov je prostě všechno, jen ne nudný.
Mauricius: tropický ostrov plný barev a dobrodružství
Na Mauriciu vás čeká perfektní kombinace relaxu, zážitků i kulturního obohacení. Nejkrásnější pláže najdete na severozápadním pobřeží, zatímco jih a jihovýchod ostrova nabízí dechberoucí scenérie, vodopády a ikonické přírodní jevy jako je podmořský vodopád nebo tzv. barevná zem v Chamarel.
Milovníci adrenalinu si užijí výšlap na horu Le Morne, kite surfing nebo ziplining v džungli. Za návštěvu stojí i místní palírny rumu a tradiční trhy. A pokud chcete zažít ještě něco navíc, zkuste kombinovanou dovolenou s ostrovem Réunion nebo Rodrigues.
CK Monoi: Dovolená, která má duši
Za perfektní dovolenou stojí nejen destinace, ale i její plánování. A právě v tom je CK Monoi výjimečná. Už téměř 30 let vytváří pro své klienty dovolené na míru – s důrazem na osobní přístup, kvalitu služeb a hlubokou znalost destinací.
Monoï není obyčejná cestovka – je to značka pro náročné cestovatele, kteří hledají něco víc než jen pobyt u moře. Každou cestu připravují tak, jako by ji připravovali sami pro sebe. Díky dlouholetým partnerstvím se špičkovými zahraničními operátory zajišťují komplexní servis: od letenek a víz, přes ubytování a výlety, až po osobní průvodce. Vaše dovolená tak bude přesně taková, jakou jste si vysnili – a možná ještě o něco lepší.
Chcete-li si opravdu odpočinout, zvolte klid, krásu a kvalitu. Ať už vás láká šnorchlování v lagunách Malediv, kulturní pestrá směs Zanzibaru, nebo pestré přírodní scenérie Mauricia, jedno je jisté: v Indickém oceánu najdete víc než jen dovolenou. Najdete zážitky, na které nezapomenete.