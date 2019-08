Když krb umí sám přiložit

Díky tomu, že spalování řídí u kamen na pelety elektronika, máte oheň vždy dokonale pod kontrolou. S peletovými kamny se vám nestane, že místnost přetopíte. Pokud kamna topí moc, stačí na displeji snížit požadovanou teplotu.

Vyplatí se topit peletami?

V některých zemích jako třeba v Itálii nebo Rakousku řeší topením peletami nedostatek palivového dřeva. U nás je zatím tento způsob vytápění stále o něco dražší než topení dřevem. Oproti plynovému nebo elektrickému vytápění znamenají ale peletová kamna naopak výraznou úsporu.

Peletová kamna oheň sama zapálí a umějí i sama přikládat

Topení bez hluku a prachu

Dlouhou dobu platilo, že peletová kamna sice přikládají sama, ale rozhodně vedle nich neusnete. Na vině byl ventilátor, který rozháněl ohřátý vzduch po místnosti.

Zajímavé řešení nabízejí peletová kamna značky HAAS+SOHN. Konstruktéři zde chytře využili fyzikální zákony. Už na základní škole nám učitelé vtloukali do hlavy, že teplý vzduch stoupá směrem vzhůru, stejně je tomu i uvnitř kamen. Oheň v podstatě ohřívá vzduchovou kapsu uvnitř tělesa. Z té se pak teplo samovolně a neslyšně dostává do místnosti. Díky tomu si u kamen můžete nejen zdřímnout, ale radost z nich budou mít také alergici. Na rozdíl od kamen s ventilátorem totiž nevíří prach, takže vzduch v místnosti zůstává i v topné sezoně dýchatelný. Svůj podíl na tom má i externí přívod vzduchu, který je zejména u pasivních a nízkoenergetických domů nutností. Tam, kde jsou malé tepelné ztráty, mají kamna podstatně menší objem vzduchu ke spalování. Proto je ideální přivést vzduch do ohniště zvenčí a ponechat si kyslík v místnosti jen pro dýchání.

Peletová kamna od společnosti HAAS+SOHN nevíří prach a jsou šetrná k dětem i alergikům

Oheň na dálkové ovládání

Nutno zmínit, že peletová kamna mohou mít vlastně výměníky dva. Ten druhý je naplněný vodou a připojený na otopnou soustavu. I peletová kamna tak mohou sloužit jako hlavní zdroj tepla. Poměr výkonu mezi teplovzdušným a vodním výměníkem lze navíc libovolně regulovat. Jednoduše na displeji nastavíte, kolik tepla má putovat „do vody“ a kolik „do vzduchu“.

Nastavení teploty pomocí menu přímo na kamnech

Pro změnu teploty nebo výkonu nemusíte ke kamnům vstávat. Většina výrobců dnes nabízí nějakou formu dálkového ovládání. U levnějších typů to bývá ovladač podobný tomu u televize. Někteří výrobci, jako je třeba HAAS+SOHN, pak vsadili na to, že lidé jsou dnes zvyklí téměř vše ovládat přes chytrý telefon.

Ke kamnům si jednoduše stačí stáhnout aplikaci. Ovládat je pak můžete prakticky odkudkoliv ze světa. Ještě v koloně na dálnici tak můžete kamnům říct, aby vám v chalupě na Šumavě připravila příjemné teplo.

Peletová kamna od společnosti HAAS+SOHN můžete ovládat pomocí mobilní aplikace

Kruhová peletová kamna HSP 7 GRANDE RLU od společnosti HAAS+SOHN

Cena za jedno dosypání

Peletová kamna jsou vždy o něco dražší než klasické krbovky. Odmění vás ale dokonalým pohodlím. Žádné štípání a sušení dřeva, žádný prach z briket. Stačí mít doma pár pytlů dřevěného granulátu a jednou za čas dosypat zásobník.

Jeden 15kg pytel pelet vyjde přibližně na 80 až 90 korun. Zásobník většiny peletových kamen pak pojme takové pytle dva. Kamna s nimi většinou vystačí přibližně týden.

Peletová kamna HSP 6 s výměníkem

Peletová kamna v programu Nová zelená úsporám

Cena kvalitních peletových kamen začíná okolo 50 000 Kč. Až polovinu investice lze ale získat zpět, a to formou dotací v programu Nová zelená úsporám. Na rozdíl od kotlíkových dotací se příspěvek proplácí jen u vybraných zaregistrovaných výrobků. Jedná se například o model HSP 6 s výměníkem od firmy HAAS+SOHN). Dotace se přijímají až do 21. 12. 2021. Na webu novazelenauspora.cz navíc najdete podrobný návod, jak o ně zažádat.