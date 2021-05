Kam s oblečením, je lepší šatna či vestavěná skříň? Toť otázka!

Pomineme-li kuchyňskou linku, kterou je vhodné volit vždy na míru, stále častěji se setkáváme také s požadavkem výroby nábytku na míru, díky kterému je možné využít prostoru na maximum – ať už se jedná o šatny, skříně, knihovny či vestavby v různých zákoutích bytu nebo domu.

Zaměříme-li se především na ukládání oblečení, ve většině případů si budeme klást otázku, zda-li zvolit vestavěné skříně či šatnu. Šatna je samozřejmě snem mnoha z nás, ne každý prostor či dispozice nemovitosti nám ji ovšem může dopřát. V případě, kdy je nutné místem více šetřit, je bezesporu vhodnější volbou vestavná skříň. Nicméně i v případě šatny se jedná zpravidla o vestavěný nábytek v podobě sestavy polic, výsuvů a šatních tyčí, kdy je opět cílem z prostoru vytěžit co nejvíce.

Estetika a funkčnost v jednom

Vestavěné skříně už dávno nemusí mít pouze otevírání v podobě posuvných nebo otevíracích dveří, existuje široká škála kování, které umožňují dveře skládat či zasouvat do korpusu, čímž opět šetří místo a samotné otvírání a zavírání skříně je estetická záležitost. Čím méně místa, tím lépe, neboť Vám dveře skříně nijak nepřekáží v prostoru. Vestavěnou skříň je možné zároveň použít jako dělící příčku většího prostoru, a tím například oddělit ložnici od prostoru ukládání oblečení. Dá se říct, že pouze vhodně umístěnou skříní si vytvoříte „zeď“ bez nutnosti jakékoli stavební úpravy.

Šatna jako samostatná místnost i výkladní skříň

Pokud uvažujete o stavbě domu, není ovšem od věci popřemýšlet o místnosti, kterou plně využijete jako šatnu. V tuto chvíli je ale určitě třeba pamatovat na vhodné odvětrávání a osvětlení šatny, obzvláště není-li zde umístěno okno. Na to je třeba pamatovat již ve fázi projektu domu, kdy máte i větší možnost vyhrát si s prostorem. Šatna nemusí být pouze místo, kam se ukládá oblečení, pokud je dostatečně velká, klidně si sem můžete umístit lenošku a kochat se svojí sbírkou luxusních bot.



Jaké trendy převládají v materiálech a barvách?

Tak či onak, podíváme-li se na obě varianty z hlediska materiálů, základ tvoří povětšinou laminovaná dřevotřísková či mdf deska. V případě vestavných skříní je možné na dveře použít další materiály, jako je například zrcadlo či lacobel – lakované sklo pro odlehčení interiéru. Posuvné dveře se zrcadlovou výplní je často vhodné umístit do zádveří, kde leckdy nezbývá moc prostoru kam umístit samostatné zrcadlo a většina z nás tento poslední pohled do zrcadla před odchodem z bytu či domu ráda využije. Trendem posledních pár let je nechat skříně s prostorem spíše splynout, klienti tedy volí buď bílouklasiku nebo dekor dřeva, který probíhá celým interiérem. Určitě je vždy vhodné zohlednit zároveň dekor podlahy a interiérových dveří, více než 2-3 dekory dřeva mohou v interiéru působit nesourodě. Toto ostatně platí o výběru nábytku a dekorů v interiéru obecně, ať už se jedná o skříně či kuchyňskou linku nebo další nábytek. V šatnách stále převládá trend bílé barvy, která prostor nijak nezmenší, objevují se ale čím dál tím častěji i kombinace tmavší, například antracit ve spojení s dřevo dekorem a černými prvky industriálního stylu.

Cenové srovnání

Z pohledu ceny také nelze jednoznačně určit, zda je výhodnější varianta šatny či vestavěné skříně. U skříní tvoří jednoznačně vyšší položku například posuvné či skládané dveře, a to především kvůli kování, které musí být kvalitní a vydržet denní užívání. Právě množství použitého kování, rozumějte tedy počet výsuvů, otvíracích mechanismů a dalších vychytávek k ukládání oblečení, může celkovou cenu skříně či šatny navýšit až o několik desítek tisíc korun. Lze tedy volit šatnu i vestavěnou skříň v cenově úsporné variantě, kdy se použijí převážně police a šatní tyče, nebo také luxusní variantu, kdy se necháte rozmazlit veškerými dostupnými vychytávkami. Je také důležité nezapomenout na vhodné osvětlení jak šatny, tak i vestavěné skříně. Tento malý detail může i jednoduchou skříň pozvednout na úplně jinou úroveň.



Ať už se rozhodnete pro vestavěnou skříň či šatnu, doporučuji se poradit s bytovým designerem či architektem, který Vám navrhne komplexní řešení, jež Váš prostor využije do posledního místa. Další výhodou je již výše zmíněné sladění dekorů v celém interiéru a také volba kvalitních materiálů a vhodného výrobce.

Autor: Boudyšová Helena

