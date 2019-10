Prodej nemovitosti komplexně. Realitní portál CINCINK to umožní

Proč zrovna název CINCINK? Toto citoslovce je symbolem radosti. Malé děti mají tento zvuk spojený s příchodem Ježíška a spoustou dárků pod vánočním stromečkem. My dospělí jej většinou asociujeme s cinkáním skleniček při oslavách a výročích. Zkrátka s důvodem k radosti. A ten můžete mít i po výhodně uzavřeném obchodě, kterým dobře završený prodej nemovitosti rozhodně je.

Abyste dobře prodali

Říká se, že každá věc, movitá i nemovitá, má svého kupce. Je třeba ale dodat – za jakou cenu? Prodat můžete dobře a špatně. Výhodně a méně výhodně. A snahou profesionálů, které realitní portál sdružuje, je, abyste prodali co nejvýhodněji. Postarají se o to jeho renomovaní právníci, fotografové, editoři, grafici, daňoví i hypoteční poradci. Ti celý proces vašeho prodeje mohou doprovázet od začátku do konce.

Najměte si dobrého právníka

Při prodeji, ale i koupi každé nemovitosti se neobejdete bez právníka. Právní služby jsou základem, bez nichž se do žádné obchodní transakce nepouštějte. V právním světě jde totiž často o slovíčka, formulace, v nichž se laik mnohdy nevyzná. Věřte, že jedině s dobrým právníkem budete mít své veškeré transakce pod kontrolou a budete moci, jak se říká lidově, klidně spát. Ve hře jsou nejenom vleklé soudní spory, ale také nemalé finanční sankce. Se smlouvami, jež podepisujete, z tohoto důvodu musíte být velmi dobře obeznámeni. Za žádných okolností nepodepisujte smlouvu, které nerozumíte, a už vůbec ne takovou, kterou jste nečetli.

Orientujete se v cenách na realitním trhu?

Tušíte, jakou má vaše prodávaná nemovitost cenu? A má vaše domněnka nějaké reálné základy? Skutečný odhad ceny nemovitosti se totiž musí opírat o reálná fakta, ať již se jedná o vývoj cen nemovitostí v okolí, lokaci, dispoziční řešení a spoustu dalších parametrů. Nechte si jej proto profesionálně vypracovat, ať víte, na čem jste a o jakou částku zhruba můžete žádat. Upozorňujeme, že tento odhad není znaleckým posudkem!

Najměte si profesionálního fotografa

Nepodceňujte ani prezentaci vaší nemovitosti! Respektive první dojem, jakým na potenciálního kupce zapůsobí samotná prezentace vaší nemovitosti. Ta by měla být tvořena profesionálními fotografiemi či videem. Z tohoto důvodu je na místě i nafocení bytu či domu svěřit profesionálnímu fotografovi. Ten byt (fotograficky) uklidí, nasvítí a především jej nafotí z tzv. lichotivých úhlů. Ty spolu s dobrým nasvícením dokáží opravdu hodně. Přinejmenším potenciálního kupce donutí, aby se o nabízenou nemovitost začal zajímat zevrubněji. A o to přeci jde, nebo ne?