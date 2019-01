Jinonická Rezidence nabízí poslední dva byty v přírodě na dosah centra

Ne každý hledá bydlení v satelitu za Prahou. Zbytečné dojíždění, problémy s rodinnou logistikou v případě, že už máte děti, bydlení mimo město – to jsou argumenty, kvůli kterým si mnozí řeknou: „Ne, to není nic pro mne.“ Jenomže ani developerské bytové projekty nejsou pro každého. Chybí soukromí, neuchvátí vás design projektu a mnohdy postrádají i zajímavý duch místa s blízkostí přírody pro sport a relaxaci.

Jinonická Rezidence, což jsou nové luxusní byty Praha 5, nabízí bydlení v širším centru metropole, přesto v soukromí a na místě plném zeleně. „Coby kamenem dohodil“ to máte do centra, ale i do unikátní pražské chráněné oblasti – do Prokopského údolí. Jeho krásnou přírodu plnu chráněných rostli a živočichů možná znáte, ale věděli jste, že jde o jedno z nejvýznamnějších nalezišť zkamenělin na světě? V sousedství rezidence se nachází rovněž přírodní památka Vidoule, přírodní park Košíře-Motol a rozhledna Cibulka.

Praha 5 se stává novým centrem Prahy

Povedená rekonstrukce Anděla, dostatek obchodních center, restaurací, ale pořád i nádherné přírody, udělala z Prahy 5 nové centrum Prahy pro Pražany. Turisté sem zabloudí zřídka, a tak si tu Prahu užijete mnohem více než v jejím centru.

Jinonická Rezidence nabízí ještě dva volné byty z osmi

Zmíněný bytový komplex, který vyrostl v krásné pražské části, nabízí bydlení pro ty, kdo hledají více než běžný byt – komorní bydlení, moderní architektura, příroda na dosah a dostupnost centra (Anděl) do 5 minut. Prodej bytů Praha 5 – Košíře v Jinonické Rezidenci se těší velkému zájmu, pro vážné zájemce jsou k dispozici poslední dva volné byty.

Prvním volným bytem o rozloze 106,4 m2 je byt s jedinečnou dispozicí 4+1 s terasou a kaskádovitou zahradou ve svahu. Tento byt poskytne pohodlné bydlení i pro větší rodinu. K dispozici jsou například hned dvě koupelny. A navíc… dominantou exteriéru je přírodní skála sousedící s velkorysou terasou.

Druhý volný byt 3+kk má rozlohu 77,9 m2 z čehož je 70,3 m2 užitná plocha a 8,7 m2 terasa. Jde o mimořádně praktické dispoziční řešení bytu s propojenou kuchyní a obývacím prostorem, dvěma koupelnami i prostornou šatnou. Navíc je tento byt kompletně zařízen od interiérového designéra a vy máte jedinečnou příležitost koupit vybavený byt. Odpadnou Vám tak starosti s výběrem nábytku a nový rok tak můžete přivítat v novém bytě za pár týdnů.

Byty jsou zkolaudovány a připraveny k nastěhování. K bytu navíc získáte dárek – návrh interiéru od renomovaných bytových designérů.

Bydlení pro rekreační sportovce i rodiny

Nové bydlení si užije každý, kdo hledá soukromí, klid, ale současně možnost sportovního vyžití. Je jedno, jestli jde jen o procházky se psem, pravidelné běhání, nebo jízdu na kole. Místo je ideální i pro celou řadu aktivit s dětmi – od kojenců v kočárku až po ty starší. Hromadnou dopravou je za pár minut dostupné i další sportovní či kulturní vyžití nejen po celé Praze 5.